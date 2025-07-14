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Стоимость биткоина впервые превысила 119 тысяч долларов - РИА Новости, 14.07.2025
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05:04 14.07.2025 (обновлено: 05:29 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/bitkoin-2028927559.html
Стоимость биткоина впервые превысила 119 тысяч долларов
Стоимость биткоина впервые превысила 119 тысяч долларов - РИА Новости, 14.07.2025
Стоимость биткоина впервые превысила 119 тысяч долларов
Цена на биткоин впервые в истории поднялась выше 119 тысяч долларов, следует из данных торгов на криптовалютной бирже Binance. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T05:04:00+03:00
2025-07-14T05:29:00+03:00
в мире
экономика
биткоин
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Цена на биткоин впервые в истории поднялась выше 119 тысяч долларов, следует из данных торгов на криптовалютной бирже Binance."По данным Binance Market Data, биткоин преодолел отметку в 119 тысяч долларов и сейчас торгуется на уровне 119 016,48 долларов", — говорится на сайте.Предыдущий рекорд биткоин установил в пятницу, тогда его стоимость превысила 116 тысяч долларов.Как свидетельствует информация биржи, с начала года эта криптовалюта в основном отличалась укреплением к доллару. Тем не менее с февраля по апрель наблюдался период пониженной стоимости, в частности, 9 апреля биткоин торговался за чуть более 76 тысяч долларов.
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в мире, экономика, биткоин, доллар, ситуация с курсами валют и ценами на нефть, сша
В мире, Экономика, Биткоин, Доллар, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, США
Стоимость биткоина впервые превысила 119 тысяч долларов

Стоимость биткоина впервые в истории поднялась выше 119 тысяч долларов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКриптовалюта биткоин
Криптовалюта биткоин - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Цена на биткоин впервые в истории поднялась выше 119 тысяч долларов, следует из данных торгов на криптовалютной бирже Binance.
«
"По данным Binance Market Data, биткоин преодолел отметку в 119 тысяч долларов и сейчас торгуется на уровне 119 016,48 долларов", — говорится на сайте.
Предыдущий рекорд биткоин установил в пятницу, тогда его стоимость превысила 116 тысяч долларов.
Как свидетельствует информация биржи, с начала года эта криптовалюта в основном отличалась укреплением к доллару. Тем не менее с февраля по апрель наблюдался период пониженной стоимости, в частности, 9 апреля биткоин торговался за чуть более 76 тысяч долларов.
Криптовалюта биткоин - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
Московская биржа готова запустить фьючерс на биткоин
12 июля, 17:35
 
В миреЭкономикаБиткоинДолларСитуация с курсами валют и ценами на нефтьСША
 
 
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