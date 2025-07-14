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Стоимость биткоина впервые превысила 119 тысяч долларов
Стоимость биткоина впервые превысила 119 тысяч долларов - РИА Новости, 14.07.2025
Стоимость биткоина впервые превысила 119 тысяч долларов
Цена на биткоин впервые в истории поднялась выше 119 тысяч долларов, следует из данных торгов на криптовалютной бирже Binance. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T05:04:00+03:00
2025-07-14T05:04:00+03:00
2025-07-14T05:29:00+03:00
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Цена на биткоин впервые в истории поднялась выше 119 тысяч долларов, следует из данных торгов на криптовалютной бирже Binance."По данным Binance Market Data, биткоин преодолел отметку в 119 тысяч долларов и сейчас торгуется на уровне 119 016,48 долларов", — говорится на сайте.Предыдущий рекорд биткоин установил в пятницу, тогда его стоимость превысила 116 тысяч долларов.Как свидетельствует информация биржи, с начала года эта криптовалюта в основном отличалась укреплением к доллару. Тем не менее с февраля по апрель наблюдался период пониженной стоимости, в частности, 9 апреля биткоин торговался за чуть более 76 тысяч долларов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, экономика, биткоин, доллар, ситуация с курсами валют и ценами на нефть, сша
В мире, Экономика, Биткоин, Доллар, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, США
Стоимость биткоина впервые превысила 119 тысяч долларов
Стоимость биткоина впервые в истории поднялась выше 119 тысяч долларов