https://ria.ru/20250714/bilayn-2029026165.html

Билайн добавил музыкальную нейросеть Suno в тариф "план б."

Билайн добавил музыкальную нейросеть Suno в тариф "план б." - РИА Новости, 14.07.2025

Билайн добавил музыкальную нейросеть Suno в тариф "план б."

Билайн расширил возможности своего флагманского тарифа "план б.", добавив в него генеративную музыкальную нейросеть Suno1, сообщает оператор. РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T15:25:00+03:00

2025-07-14T15:25:00+03:00

2025-07-14T16:05:00+03:00

билайн

вымпелком

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Билайн расширил возможности своего флагманского тарифа "план б.", добавив в него генеративную музыкальную нейросеть Suno1, сообщает оператор.Новая опция позволит пользователям создавать полноценные песни — от текстов до музыки и вокала — напрямую в мини-веб-приложении (Mini App) Билайна в Телеграм, без необходимости подключения виртуальных частных сетей (VPN) или использования сторонних приложений.Suno занимает лидирующие позиции в мире ИИ-музыки. Сегодня платформа собирает 46,9 миллиона визитов в месяц, что значительно превышает показатели ближайших конкурентов: Udio2(10,05 миллиона) и Soundraw3(1,83 миллиона). Таким образом, Suno аккумулирует около 78% всего интереса к ИИ-музыке среди крупнейших платформ, подтверждая свое лидирующее положение в сегменте. Россия стабильно входит в топ-3 стран по количеству пользователей Suno, при этом около 60% аудитории платформы составляют молодые люди до 34 лет.В Mini App Билайна Suno предоставляет две ключевые функции:- генерация песен по текстовому запросу, включая создание текста, подбор музыки, наложение вокала и эффектов в заданном жанре;- озвучка уже написанного текста, превращение его в полноценный музыкальный трек.С помощью Suno клиенты "плана б." смогут, например, поздравить близких с днем рождения или другим праздником собственной песней, оживить свои стихи и превратить их в трек с музыкой и вокалом, создать необычное аудио для рилс или сторис в социальных сетях и другое.Suno стала седьмой нейросетью, доступной в "плане б.". В настоящее время пользователям тарифа доступны также ChatGPT4, DeepSeek5, Google Gemini6, Claude7, Flux8и Runway9, обеспечивая широкие возможности работы с текстами, изображениями и фото. В среднем абоненты "плана б." совершают 1,5–2 тысячи запросов в день, из которых 52% приходится на текстовые диалоги, 21% — на генерацию изображений, 19% — на анимацию фото. Каждому пользователю "плана б." ежедневно доступно 100 запросов к нейросетям.Подключение нейросетей в "плане б." реализовано через официальные программные интерфейсы приложения (API), при этом вся обработка запросов происходит на серверах Билайна, что позволяет пользователям работать с ИИ без необходимости подключения VPN."Suno — лидер в области генерации музыки с использованием искусственного интеллекта. Добавление этой нейросети в "план б." соответствует нашей стратегии предоставлять клиентам доступ к передовым цифровым инструментам в удобном и привычном формате. Музыка — важная часть жизни нашей аудитории, и теперь наши пользователи могут создавать ее сами, используя возможности ИИ в рамках одного тарифа", - сказал заместитель гендиректора Билайна Олег Решетин.*Все упомянутое в статье ПО, включая искусственный интеллект - 12+[1] Suno (хинди) — слушать[2] Udio (от англ.) — сочетание слов Youи Radio[3] Soundraw (от англ.) — звуковая дорожка[4] ChatGPT (от англ. Generative Pre-trained Transformer) — чат генеративный предобученный трансформер[5] DeepSeek (англ.) — глубокий взгляд[6] Google Gemini (англ.) — Гугл Близнецы[7] Claude (англ.) — Клод[8] Flux (англ.) — поток[9] Runway (англ.) — взлетная полосаРеклама, ПАО "ВымпелКом", erid: F7NfYUJCUneTRxsMCtgy

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

билайн, вымпелком