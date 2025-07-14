В США раскрыли истинную цель нового плана Трампа по Украине
Берлетик: США хотят за счет ЕС бороться с Россией до последнего украинца
© Соцсети президента СШАДональд Трамп
© Соцсети президента США
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. США хотят за счет ЕС бороться с Россией до последнего украинца, написал американский военный аналитик и бывший офицер морской пехоты Брайан Берлетик в соцсети X.
"США планируют бороться с Россией до последнего украинца, посылая все, что можно, постепенно наращивая эскалацию конфликта, в то же время вынуждая Европу к саморазрушительному перерасходу средств и участию в войне чужими руками", — говорится в публикации.
"США планируют бороться с Россией до последнего украинца, посылая все, что можно, постепенно наращивая эскалацию конфликта, в то же время вынуждая Европу к саморазрушительному перерасходу средств и участию в войне чужими руками", — говорится в публикации.
В понедельник издание Axios написало, что Трамп объявит сегодня о новом плане поставок вооружения Киеву, в него может войти наступательное оружие.
В начале июля о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов сообщила газета Politico. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место.
Однако позднее телеканал CNN отметил, что министр обороны Пит Хегсет не сообщил заранее администрации президента о своем решении. Агентство Ассошиэйтед Пресс также передавало, что решение Пентагона застало Трампа врасплох. Американский лидер позже заявил, что не знает, кто авторизовал приостановку выделения военной помощи Киеву.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью.
В начале июля о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов сообщила газета Politico. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место.
Однако позднее телеканал CNN отметил, что министр обороны Пит Хегсет не сообщил заранее администрации президента о своем решении. Агентство Ассошиэйтед Пресс также передавало, что решение Пентагона застало Трампа врасплох. Американский лидер позже заявил, что не знает, кто авторизовал приостановку выделения военной помощи Киеву.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью.