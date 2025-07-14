Рейтинг@Mail.ru
В США раскрыли истинную цель нового плана Трампа по Украине - РИА Новости, 14.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:58 14.07.2025 (обновлено: 10:09 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/berletik-2028941744.html
В США раскрыли истинную цель нового плана Трампа по Украине
В США раскрыли истинную цель нового плана Трампа по Украине - РИА Новости, 14.07.2025
В США раскрыли истинную цель нового плана Трампа по Украине
США хотят за счет ЕС бороться с Россией до последнего украинца, написал американский военный аналитик и бывший офицер морской пехоты Брайан Берлетик в соцсети... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T08:58:00+03:00
2025-07-14T10:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2028920549_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_4c5ea639fac0abd19c80582a9f665793.jpg
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. США хотят за счет ЕС бороться с Россией до последнего украинца, написал американский военный аналитик и бывший офицер морской пехоты Брайан Берлетик в соцсети X. "США планируют бороться с Россией до последнего украинца, посылая все, что можно, постепенно наращивая эскалацию конфликта, в то же время вынуждая Европу к саморазрушительному перерасходу средств и участию в войне чужими руками", — говорится в публикации. В понедельник издание Axios написало, что Трамп объявит сегодня о новом плане поставок вооружения Киеву, в него может войти наступательное оружие. В начале июля о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов сообщила газета Politico. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место. Однако позднее телеканал CNN отметил, что министр обороны Пит Хегсет не сообщил заранее администрации президента о своем решении. Агентство Ассошиэйтед Пресс также передавало, что решение Пентагона застало Трампа врасплох. Американский лидер позже заявил, что не знает, кто авторизовал приостановку выделения военной помощи Киеву. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью.
https://ria.ru/20250714/shrayver-2028940508.html
https://ria.ru/20250714/putin-2028952139.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2028920549_131:0:1020:667_1920x0_80_0_0_4571ce18f474f0113a23ce7ca4f2b903.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сша, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп
В США раскрыли истинную цель нового плана Трампа по Украине

Берлетик: США хотят за счет ЕС бороться с Россией до последнего украинца

© Соцсети президента СШАДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© Соцсети президента США
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. США хотят за счет ЕС бороться с Россией до последнего украинца, написал американский военный аналитик и бывший офицер морской пехоты Брайан Берлетик в соцсети X.

"США планируют бороться с Россией до последнего украинца, посылая все, что можно, постепенно наращивая эскалацию конфликта, в то же время вынуждая Европу к саморазрушительному перерасходу средств и участию в войне чужими руками", — говорится в публикации.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
Трампу сообщили плохие новости перед его заявлением о России
Вчера, 08:41
В понедельник издание Axios написало, что Трамп объявит сегодня о новом плане поставок вооружения Киеву, в него может войти наступательное оружие.

В начале июля о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов сообщила газета Politico. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место.

Однако позднее телеканал CNN отметил, что министр обороны Пит Хегсет не сообщил заранее администрации президента о своем решении. Агентство Ассошиэйтед Пресс также передавало, что решение Пентагона застало Трампа врасплох. Американский лидер позже заявил, что не знает, кто авторизовал приостановку выделения военной помощи Киеву.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
Американский сенатор сделал новое заявление о Путине
Вчера, 09:52
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала