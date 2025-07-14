https://ria.ru/20250714/barbin-2028939447.html

Посол Барбин: Дания выстраивает архитектуру безопасности против России

Посол Барбин: Дания выстраивает архитектуру безопасности против России - РИА Новости, 14.07.2025

Посол Барбин: Дания выстраивает архитектуру безопасности против России

Постоянное размещение военных на датском острове Борнхольм показывает, что Дания выстраивает архитектуру региональной безопасности против России, заявил в... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T08:32:00+03:00

2025-07-14T08:32:00+03:00

2025-07-14T08:34:00+03:00

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Постоянное размещение военных на датском острове Борнхольм показывает, что Дания выстраивает архитектуру региональной безопасности против России, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин.Вооруженные силы Дании сообщили 12 июня о размещении на острове Борнхольм в Балтийском море постоянного полка впервые за 25 лет в связи со стратегическим расположением острова и нынешней "ситуацией с политикой безопасности"."Решение датского правительства о размещении на острове на постоянной основе воинских подразделений свидетельствует о неизменности намерения Копенгагена выстраивать региональную архитектуру региональной безопасности не совместно с Россией, а против неё", - сказал глава дипмиссии.Посол добавил, что в настоящее время датскими властями принято решение о размещении на острове мобильных наземных противокорабельных ракетных комплексов с целью недопущения высадки на берег якобы возможного российского десанта.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20241028/posol-1980422801.html

https://ria.ru/20240819/daniya-1967128402.html

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