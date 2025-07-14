Посол Барбин: Дания выстраивает архитектуру безопасности против России
Посол Барбин: Дания выстраивает архитектуру региональной безопасности против РФ
© Фото : Посольство РФ в ДанииПосол России в Дании Владимир Барбин
© Фото : Посольство РФ в Дании
Посол России в Дании Владимир Барбин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Постоянное размещение военных на датском острове Борнхольм показывает, что Дания выстраивает архитектуру региональной безопасности против России, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин.
Вооруженные силы Дании сообщили 12 июня о размещении на острове Борнхольм в Балтийском море постоянного полка впервые за 25 лет в связи со стратегическим расположением острова и нынешней "ситуацией с политикой безопасности".
Посол Барбин: Дания сделала ставку на поражение России
28 октября 2024, 04:10
"Решение датского правительства о размещении на острове на постоянной основе воинских подразделений свидетельствует о неизменности намерения Копенгагена выстраивать региональную архитектуру региональной безопасности не совместно с Россией, а против неё", - сказал глава дипмиссии.
Посол добавил, что в настоящее время датскими властями принято решение о размещении на острове мобильных наземных противокорабельных ракетных комплексов с целью недопущения высадки на берег якобы возможного российского десанта.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Дания разрешила ВСУ наносить удары по России своим оружием
19 августа 2024, 16:43