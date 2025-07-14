Байден признал, что использовал автоподпись для указов
Байден признался, что пользовался устройством для подписи указов о помиловании
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Бывший президент США Джо Байден признал, что пользовался устройством для автоматической подписи документов (autopen) для подписания указов о помиловании из-за их огромного количества, однако каждое решение было одобрено им лично, заявил политик в интервью газете New York Times.
В июне телеканал Fox News передавал, что сенатор США от Республиканской партии Эрик Шмитт запросил доступ к информации об использовании устройства для автоматической подписи документов администрацией бывшего президента страны Джозефа Байдена. В письме, адресованном госсекретарю и главе Национального управления архивов и документации США Марко Рубио, сенатор подчеркивает, что эти сведения помогут подвести основания под возможную инициативу о внесении в конституцию США поправки на случай психического нездоровья президента страны.
В интервью New York Times Байден объяснил использование устройства для автоматической подписи документов наличием большого количества документов.
"Их (указов - ред.) было много. (Использование - ред.) устройства autopen законно... Ее использовали другие президенты, включая Трампа (президента США Дональда Трампа - ред.)", - заявит Байден газете.
Экс-президент также назвал ложью обвинения Трампа и других республиканцев о том, что Байден был недееспособен во время своего президентского срока и что его помощники "злоупотребляли" устройством для автоподписи. Комментируя помилование членов своей семьи, политик добавил, что опасался преследования их Трампом из-за его "мстительности".
Ранее в свет вышла книга "Первородный грех: угасание президента Байдена, его сокрытие, и катастрофическое решение баллотироваться еще раз" авторства журналистов Джейка Тэппера и Алекса Томпсона. В ней они утверждают, ссылаясь на чиновников из бывшей администрации, что Байден к 2024 году утратил способность исполнять свои обязанности в критических ситуациях и пользовался шпаргалками даже на закрытых заседаниях своего кабинета.
При этом и без "расследования" журналистов СМИ проблемы Байдена были очевидны с самого начала его срока: не отработав на посту трех месяцев, он упал, поднимаясь по трапу самолета, затем были падения на сцене, с велосипеда, оговорки и забывчивость. Отрицать умственный упадок президента США стало совсем сложно после его неудачного выступления на дебатах с нынешним американским лидером Дональдом Трампом в конце июня прошлого года. В объективы телекамер попал момент, как Джилл Байден помогает супругу спуститься с невысокой лестницы в студии. Тогдашний президент списывал неудачу на усталость, позже - болезнь. Трамп уверяет, что первая леди не только водила мужа за руку, но и являлась реальным руководителем государства, наравне с устройством для автоматической подписи документов, которым от имени, но без ведома Байдена, пользовался неизвестно кто.
После провала на дебатах в гонке за президентское кресло Байдена в обход всех процедур заменила его вице-президент Камала Харрис.