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Байден признал, что использовал автоподпись для указов - РИА Новости, 14.07.2025
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05:00 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/bajden-2028927347.html
Байден признал, что использовал автоподпись для указов
Байден признал, что использовал автоподпись для указов - РИА Новости, 14.07.2025
Байден признал, что использовал автоподпись для указов
Бывший президент США Джо Байден признал, что пользовался устройством для автоматической подписи документов (autopen) для подписания указов о помиловании из-за... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T05:00:00+03:00
2025-07-14T05:00:00+03:00
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Бывший президент США Джо Байден признал, что пользовался устройством для автоматической подписи документов (autopen) для подписания указов о помиловании из-за их огромного количества, однако каждое решение было одобрено им лично, заявил политик в интервью газете New York Times. В июне телеканал Fox News передавал, что сенатор США от Республиканской партии Эрик Шмитт запросил доступ к информации об использовании устройства для автоматической подписи документов администрацией бывшего президента страны Джозефа Байдена. В письме, адресованном госсекретарю и главе Национального управления архивов и документации США Марко Рубио, сенатор подчеркивает, что эти сведения помогут подвести основания под возможную инициативу о внесении в конституцию США поправки на случай психического нездоровья президента страны. В интервью New York Times Байден объяснил использование устройства для автоматической подписи документов наличием большого количества документов. "Их (указов - ред.) было много. (Использование - ред.) устройства autopen законно... Ее использовали другие президенты, включая Трампа (президента США Дональда Трампа - ред.)", - заявит Байден газете. Экс-президент также назвал ложью обвинения Трампа и других республиканцев о том, что Байден был недееспособен во время своего президентского срока и что его помощники "злоупотребляли" устройством для автоподписи. Комментируя помилование членов своей семьи, политик добавил, что опасался преследования их Трампом из-за его "мстительности". Ранее в свет вышла книга "Первородный грех: угасание президента Байдена, его сокрытие, и катастрофическое решение баллотироваться еще раз" авторства журналистов Джейка Тэппера и Алекса Томпсона. В ней они утверждают, ссылаясь на чиновников из бывшей администрации, что Байден к 2024 году утратил способность исполнять свои обязанности в критических ситуациях и пользовался шпаргалками даже на закрытых заседаниях своего кабинета. При этом и без "расследования" журналистов СМИ проблемы Байдена были очевидны с самого начала его срока: не отработав на посту трех месяцев, он упал, поднимаясь по трапу самолета, затем были падения на сцене, с велосипеда, оговорки и забывчивость. Отрицать умственный упадок президента США стало совсем сложно после его неудачного выступления на дебатах с нынешним американским лидером Дональдом Трампом в конце июня прошлого года. В объективы телекамер попал момент, как Джилл Байден помогает супругу спуститься с невысокой лестницы в студии. Тогдашний президент списывал неудачу на усталость, позже - болезнь. Трамп уверяет, что первая леди не только водила мужа за руку, но и являлась реальным руководителем государства, наравне с устройством для автоматической подписи документов, которым от имени, но без ведома Байдена, пользовался неизвестно кто. После провала на дебатах в гонке за президентское кресло Байдена в обход всех процедур заменила его вице-президент Камала Харрис.
https://ria.ru/20250601/ssha-2020321041.html
https://ria.ru/20250618/ssha-2023691775.html
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в мире, сша, дональд трамп, джилл байден, джо байден
В мире, США, Дональд Трамп, Джилл Байден, Джо Байден
Байден признал, что использовал автоподпись для указов

Байден признался, что пользовался устройством для подписи указов о помиловании

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Бывший президент США Джо Байден признал, что пользовался устройством для автоматической подписи документов (autopen) для подписания указов о помиловании из-за их огромного количества, однако каждое решение было одобрено им лично, заявил политик в интервью газете New York Times.
В июне телеканал Fox News передавал, что сенатор США от Республиканской партии Эрик Шмитт запросил доступ к информации об использовании устройства для автоматической подписи документов администрацией бывшего президента страны Джозефа Байдена. В письме, адресованном госсекретарю и главе Национального управления архивов и документации США Марко Рубио, сенатор подчеркивает, что эти сведения помогут подвести основания под возможную инициативу о внесении в конституцию США поправки на случай психического нездоровья президента страны.
Бывший президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
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1 июня, 18:42
В интервью New York Times Байден объяснил использование устройства для автоматической подписи документов наличием большого количества документов.
"Их (указов - ред.) было много. (Использование - ред.) устройства autopen законно... Ее использовали другие президенты, включая Трампа (президента США Дональда Трампа - ред.)", - заявит Байден газете.
Экс-президент также назвал ложью обвинения Трампа и других республиканцев о том, что Байден был недееспособен во время своего президентского срока и что его помощники "злоупотребляли" устройством для автоподписи. Комментируя помилование членов своей семьи, политик добавил, что опасался преследования их Трампом из-за его "мстительности".
Ранее в свет вышла книга "Первородный грех: угасание президента Байдена, его сокрытие, и катастрофическое решение баллотироваться еще раз" авторства журналистов Джейка Тэппера и Алекса Томпсона. В ней они утверждают, ссылаясь на чиновников из бывшей администрации, что Байден к 2024 году утратил способность исполнять свои обязанности в критических ситуациях и пользовался шпаргалками даже на закрытых заседаниях своего кабинета.
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В сенате началось экспертное слушание по умственным способностям Байдена
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При этом и без "расследования" журналистов СМИ проблемы Байдена были очевидны с самого начала его срока: не отработав на посту трех месяцев, он упал, поднимаясь по трапу самолета, затем были падения на сцене, с велосипеда, оговорки и забывчивость. Отрицать умственный упадок президента США стало совсем сложно после его неудачного выступления на дебатах с нынешним американским лидером Дональдом Трампом в конце июня прошлого года. В объективы телекамер попал момент, как Джилл Байден помогает супругу спуститься с невысокой лестницы в студии. Тогдашний президент списывал неудачу на усталость, позже - болезнь. Трамп уверяет, что первая леди не только водила мужа за руку, но и являлась реальным руководителем государства, наравне с устройством для автоматической подписи документов, которым от имени, но без ведома Байдена, пользовался неизвестно кто.
После провала на дебатах в гонке за президентское кресло Байдена в обход всех процедур заменила его вице-президент Камала Харрис.
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Байден заявил, что европейские лидеры просят его вовлечься в политику
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