https://ria.ru/20250714/bajden-2028927347.html

Байден признал, что использовал автоподпись для указов

Байден признал, что использовал автоподпись для указов - РИА Новости, 14.07.2025

Байден признал, что использовал автоподпись для указов

Бывший президент США Джо Байден признал, что пользовался устройством для автоматической подписи документов (autopen) для подписания указов о помиловании из-за... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T05:00:00+03:00

2025-07-14T05:00:00+03:00

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Бывший президент США Джо Байден признал, что пользовался устройством для автоматической подписи документов (autopen) для подписания указов о помиловании из-за их огромного количества, однако каждое решение было одобрено им лично, заявил политик в интервью газете New York Times. В июне телеканал Fox News передавал, что сенатор США от Республиканской партии Эрик Шмитт запросил доступ к информации об использовании устройства для автоматической подписи документов администрацией бывшего президента страны Джозефа Байдена. В письме, адресованном госсекретарю и главе Национального управления архивов и документации США Марко Рубио, сенатор подчеркивает, что эти сведения помогут подвести основания под возможную инициативу о внесении в конституцию США поправки на случай психического нездоровья президента страны. В интервью New York Times Байден объяснил использование устройства для автоматической подписи документов наличием большого количества документов. "Их (указов - ред.) было много. (Использование - ред.) устройства autopen законно... Ее использовали другие президенты, включая Трампа (президента США Дональда Трампа - ред.)", - заявит Байден газете. Экс-президент также назвал ложью обвинения Трампа и других республиканцев о том, что Байден был недееспособен во время своего президентского срока и что его помощники "злоупотребляли" устройством для автоподписи. Комментируя помилование членов своей семьи, политик добавил, что опасался преследования их Трампом из-за его "мстительности". Ранее в свет вышла книга "Первородный грех: угасание президента Байдена, его сокрытие, и катастрофическое решение баллотироваться еще раз" авторства журналистов Джейка Тэппера и Алекса Томпсона. В ней они утверждают, ссылаясь на чиновников из бывшей администрации, что Байден к 2024 году утратил способность исполнять свои обязанности в критических ситуациях и пользовался шпаргалками даже на закрытых заседаниях своего кабинета. При этом и без "расследования" журналистов СМИ проблемы Байдена были очевидны с самого начала его срока: не отработав на посту трех месяцев, он упал, поднимаясь по трапу самолета, затем были падения на сцене, с велосипеда, оговорки и забывчивость. Отрицать умственный упадок президента США стало совсем сложно после его неудачного выступления на дебатах с нынешним американским лидером Дональдом Трампом в конце июня прошлого года. В объективы телекамер попал момент, как Джилл Байден помогает супругу спуститься с невысокой лестницы в студии. Тогдашний президент списывал неудачу на усталость, позже - болезнь. Трамп уверяет, что первая леди не только водила мужа за руку, но и являлась реальным руководителем государства, наравне с устройством для автоматической подписи документов, которым от имени, но без ведома Байдена, пользовался неизвестно кто. После провала на дебатах в гонке за президентское кресло Байдена в обход всех процедур заменила его вице-президент Камала Харрис.

https://ria.ru/20250601/ssha-2020321041.html

https://ria.ru/20250618/ssha-2023691775.html

https://ria.ru/20250704/bayden--2027098644.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, дональд трамп, джилл байден, джо байден