https://ria.ru/20250714/bagreeva-2028887830.html

Москва сэкономила 19,3 млрд рублей на экспертизе цен в госзакупках

Москва сэкономила 19,3 млрд рублей на экспертизе цен в госзакупках - РИА Новости, 14.07.2025

Москва сэкономила 19,3 млрд рублей на экспертизе цен в госзакупках

За первые шесть месяцев текущего года столица сэкономила 19,3 миллиарда рублей за счет технологии формирования и экспертизы начальной максимальной цены... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T09:15:00+03:00

2025-07-14T09:15:00+03:00

2025-07-14T09:15:00+03:00

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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. За первые шесть месяцев текущего года столица сэкономила 19,3 миллиарда рублей за счет технологии формирования и экспертизы начальной максимальной цены контрактов (договоров) (НМЦК (Д)), которые заключаются для нужд московских заказчиков в системе госзакупок, сообщила заммэра города, глава столичного департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Мария Багреева.Заммэра уточнила, что с помощью механизма экспертизы НМЦ Москва сокращает расходы бюджета и формирует для госзаказчиков практику расчета обоснованных цен."За первые шесть месяцев 2025 года эксперты выдали свыше 1,1 тысячи заключений. Заявленная сумма закупок составила 576,3 миллиарда рублей. По результатам проведенной экспертизы начальных максимальных цен контрактов (договоров) городу удалось снизить их и сэкономить 19,3 миллиарда рублей бюджетных средств", – отметила Багреева, ее слова привели в пресс-службе ДЭПР.Так, с 2015 года по 30 июня текущего года выдали более 46 тысяч экспертных заключений по госзакупкам на общую сумму более 9 триллионов рублей. Москва с помощью экспертизы смогла сэкономить практически 550 миллиардов рублей, подчеркнула глава столичного департамента.Экспертизу НМЦК (Д) в Москве, за исключением закупок по текущему ремонту, благоустройству, устройству пешеходных зон, сносу, локальным мероприятиям и ремонтно-реставрационным работам, проводят специалисты московского ДЭПР.Экспертиза цен – эффективный инструмент оптимизации бюджетных расходов. Проверка достоверности определения НМЦК (Д) проводится для контрактов, сумма которых составляет свыше 30 миллионов рублей, если закупка происходит в рамках 44-ФЗ, и для договоров с начальной ценой 50 миллионов рублей и выше – в случае закупки по 223-ФЗ.Ранее Багреева сообщала, что столичные заказчики заключили на Портале поставщиков более 28 тысяч контрактов на сумму 7,2 миллиарда рублей с предпринимателями из других регионов России за первые пять месяцев этого года.

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твой бизнес – новости, москва, мария багреева, департамент экономической политики и развития москвы