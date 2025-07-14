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В ЛНР двое мирных жителей пострадали при украинской атаке

В ЛНР двое мирных жителей пострадали при украинской атаке - РИА Новости, 14.07.2025

В ЛНР двое мирных жителей пострадали при украинской атаке

Двое мирных жителей пострадали утром в понедельник в ЛНР из-за ударов украинских беспилотников, сообщила министр здравоохранения региона Наталия Пащенко. РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T11:13:00+03:00

2025-07-14T11:13:00+03:00

2025-07-14T11:13:00+03:00

луганская народная республика

лисичанск

вооруженные силы украины

происшествия

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ЛУГАНСК, 14 июл – РИА Новости. Двое мирных жителей пострадали утром в понедельник в ЛНР из-за ударов украинских беспилотников, сообщила министр здравоохранения региона Наталия Пащенко. "Двое мирных жителей пострадали от ударов вражеских БПЛА этим утром", - приводятся слова министра в Telegram-канале правительства. Пащенко уточнила, что в Сватовском районе женщина получила минно-взрывную травму, они госпитализирована, а в Лисичанске местный житель получил ранения головы, груди и конечностей из-за атаки беспилотника ВСУ, находясь в машине у своего дома.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

лисичанск

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луганская народная республика, лисичанск, вооруженные силы украины, происшествия