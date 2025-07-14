https://ria.ru/20250714/ataka-2028969458.html
В ЛНР двое мирных жителей пострадали при украинской атаке
В ЛНР двое мирных жителей пострадали при украинской атаке - РИА Новости, 14.07.2025
В ЛНР двое мирных жителей пострадали при украинской атаке
Двое мирных жителей пострадали утром в понедельник в ЛНР из-за ударов украинских беспилотников, сообщила министр здравоохранения региона Наталия Пащенко. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T11:13:00+03:00
2025-07-14T11:13:00+03:00
2025-07-14T11:13:00+03:00
луганская народная республика
лисичанск
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg
ЛУГАНСК, 14 июл – РИА Новости. Двое мирных жителей пострадали утром в понедельник в ЛНР из-за ударов украинских беспилотников, сообщила министр здравоохранения региона Наталия Пащенко. "Двое мирных жителей пострадали от ударов вражеских БПЛА этим утром", - приводятся слова министра в Telegram-канале правительства. Пащенко уточнила, что в Сватовском районе женщина получила минно-взрывную травму, они госпитализирована, а в Лисичанске местный житель получил ранения головы, груди и конечностей из-за атаки беспилотника ВСУ, находясь в машине у своего дома.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
лисичанск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_167:0:1100:700_1920x0_80_0_0_a716b175cacc428a692ee82bff3da4b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, лисичанск, вооруженные силы украины, происшествия
Луганская Народная Республика, Лисичанск, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В ЛНР двое мирных жителей пострадали при украинской атаке
Пащенко: в ЛНР 2 мирных жителей пострадали из-за ударов БПЛА ВСУ