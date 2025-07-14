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Котюков рассказал Патрушеву о планах по развитию Арктики - РИА Новости, 14.07.2025
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11:53 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/arktika-2028979763.html
Котюков рассказал Патрушеву о планах по развитию Арктики
Котюков рассказал Патрушеву о планах по развитию Арктики - РИА Новости, 14.07.2025
Котюков рассказал Патрушеву о планах по развитию Арктики
Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев во время рабочей поездки осмотрел инфраструктуру самого северного поселка страны... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T11:53:00+03:00
2025-07-14T11:53:00+03:00
николай патрушев
михаил котюков
арктика
диксон
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 14 июл - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев во время рабочей поездки осмотрел инфраструктуру самого северного поселка страны Диксона, расположенного в арктической зоне Красноярского края, и оценил состояние его портовой инфраструктуры, сообщает пресс-служба губернатора региона. По ее данным, во время поездки Патрушева сопровождали губернатор края Михаил Котюков и полпред в СФО Анатолий Серышев. "Цель поездки – оценка состояния портовой инфраструктуры и поиск решений для развития Северного морского пути (СМП) и Трансарктического транспортного коридора. Это особенно важно для реализации крупных проектов, включая строительство нефтяного терминала в бухте Север и угольного на базе Сырадасайского месторождения", - говорится в сообщении. Отмечается, что делегация осмотрела порт Диксона, который обеспечивает жизнедеятельность поселка, арктических экспедиций и полярных станций, а также обслуживает трассу Северного морского пути (СМП). "Из восьми причалов сейчас используются два, принадлежащие частной компании. Глубины до 15 метров позволяют принимать суда грузоподъемностью до 50 тыс. тонн. Для того, чтобы запустить порт на полную мощность в круглогодичном формате, необходимо провести модернизацию действующих причалов", - сказано в релизе. Также делегация посетила морской спасательно-координационный центр (МСКЦ), который обеспечивает безопасность мореплавания и реагирует на ЧС в Арктике. Патрушев отметил профессионализм сотрудников и подчеркнул необходимость обновления причалов. "Для бесперебойной работы центра необходимы модернизация причалов и портовых сооружений в целях обеспечения базирования аварийно-спасательных и гидрографических судов, бункеровки судов топливом, водой, пополнения судовых запасов и ремонта", – отметил Патрушев. В свою очередь Котюков рассказал о планах развития поселка, имеющего стратегическое значение для страны. "Мы подготовили план развития Диксона. Сейчас ключевая задача — модернизация портовой инфраструктуры для СМП и аварийно-спасательного флота, а также социальных объектов. Уже заложили первые решения в бюджет: с помощью федеральной субсидии улучшим качество питьевой воды для диксончан", - сказал губернатор.
https://ria.ru/20250714/port-2028978184.html
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николай патрушев, михаил котюков, арктика, диксон, красноярский край
Николай Патрушев, Михаил Котюков, Арктика, Диксон, Красноярский край
Котюков рассказал Патрушеву о планах по развитию Арктики

Патрушев осмотрел инфраструктуру в поселке Диксон

© Фото : Правительство Красноярского краяГубернатор Красноярского края Михаил Котюков
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© Фото : Правительство Красноярского края
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 14 июл - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев во время рабочей поездки осмотрел инфраструктуру самого северного поселка страны Диксона, расположенного в арктической зоне Красноярского края, и оценил состояние его портовой инфраструктуры, сообщает пресс-служба губернатора региона.
По ее данным, во время поездки Патрушева сопровождали губернатор края Михаил Котюков и полпред в СФО Анатолий Серышев.
"Цель поездки – оценка состояния портовой инфраструктуры и поиск решений для развития Северного морского пути (СМП) и Трансарктического транспортного коридора. Это особенно важно для реализации крупных проектов, включая строительство нефтяного терминала в бухте Север и угольного на базе Сырадасайского месторождения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что делегация осмотрела порт Диксона, который обеспечивает жизнедеятельность поселка, арктических экспедиций и полярных станций, а также обслуживает трассу Северного морского пути (СМП).
"Из восьми причалов сейчас используются два, принадлежащие частной компании. Глубины до 15 метров позволяют принимать суда грузоподъемностью до 50 тыс. тонн. Для того, чтобы запустить порт на полную мощность в круглогодичном формате, необходимо провести модернизацию действующих причалов", - сказано в релизе.
Также делегация посетила морской спасательно-координационный центр (МСКЦ), который обеспечивает безопасность мореплавания и реагирует на ЧС в Арктике. Патрушев отметил профессионализм сотрудников и подчеркнул необходимость обновления причалов.
"Для бесперебойной работы центра необходимы модернизация причалов и портовых сооружений в целях обеспечения базирования аварийно-спасательных и гидрографических судов, бункеровки судов топливом, водой, пополнения судовых запасов и ремонта", – отметил Патрушев.
В свою очередь Котюков рассказал о планах развития поселка, имеющего стратегическое значение для страны.
"Мы подготовили план развития Диксона. Сейчас ключевая задача — модернизация портовой инфраструктуры для СМП и аварийно-спасательного флота, а также социальных объектов. Уже заложили первые решения в бюджет: с помощью федеральной субсидии улучшим качество питьевой воды для диксончан", - сказал губернатор.
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Вчера, 11:49
 
Николай ПатрушевМихаил КотюковАрктикаДиксонКрасноярский край
 
 
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