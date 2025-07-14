Москвичам с аритмией бесплатно устанавливают кардиовертеры-дефибрилляторы
Ракова: москвичам с аритмией бесплатно имплантируют кардиовертеры-дефибрилляторы
© Фото : пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/М. МишинаОперационная, где пациентам с опасными формами аритмии и тахикардии устанавливают подкожные кардиовертеры-дефибрилляторы
© Фото : пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/М. Мишина
Операционная, где пациентам с опасными формами аритмии и тахикардии устанавливают подкожные кардиовертеры-дефибрилляторы
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Москвичам с высоким риском острых сердечно-сосудистых осложнений бесплатно устанавливают подкожные кардиовертеры-дефибрилляторы, с момента внедрения нового метода врачи провели уже 18 таких операций, сообщила журналистам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Доступность высокотехнологичной медицинской помощи в Москве стабильно растет благодаря постоянному обновлению оборудования, внедрению самых современных и инновационных технологий диагностики и лечения. Так, год назад мы запустили новый метод оперативного лечения для людей с высоким риском острых сердечно-сосудистых осложнений. Теперь в московских больницах мы бесплатно проводим пациентам подкожную имплантацию кардиовертера-дефибриллятора", — рассказала Ракова.
Она пояснила, что такие устройства — это небольшие электронные приборы, по сути, мини-компьютеры, позволяющие отслеживать сердечный ритм при аритмии и опасных формах тахикардии. Операция малотравматична, не опасна для пациента и занимает не более полутора часов.
"При этом это один из наиболее эффективных инструментов предотвращения внезапной смерти, вызванной нарушениями работы сердца. Метод доказал свою эффективность: за год успешно проведено 18 таких операций, и пациенты получили шанс на полноценную жизнь", — подчеркнула Ракова.