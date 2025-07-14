https://ria.ru/20250714/aritmiya-2028960819.html

Москвичам с аритмией бесплатно устанавливают кардиовертеры-дефибрилляторы

Москвичам с аритмией бесплатно устанавливают кардиовертеры-дефибрилляторы - РИА Новости, 14.07.2025

Москвичам с аритмией бесплатно устанавливают кардиовертеры-дефибрилляторы

Москвичам с высоким риском острых сердечно-сосудистых осложнений бесплатно устанавливают подкожные кардиовертеры-дефибрилляторы, с момента внедрения нового... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T10:33:00+03:00

2025-07-14T10:33:00+03:00

2025-07-14T15:56:00+03:00

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Москвичам с высоким риском острых сердечно-сосудистых осложнений бесплатно устанавливают подкожные кардиовертеры-дефибрилляторы, с момента внедрения нового метода врачи провели уже 18 таких операций, сообщила журналистам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Доступность высокотехнологичной медицинской помощи в Москве стабильно растет благодаря постоянному обновлению оборудования, внедрению самых современных и инновационных технологий диагностики и лечения. Так, год назад мы запустили новый метод оперативного лечения для людей с высоким риском острых сердечно-сосудистых осложнений. Теперь в московских больницах мы бесплатно проводим пациентам подкожную имплантацию кардиовертера-дефибриллятора", — рассказала Ракова. Она пояснила, что такие устройства — это небольшие электронные приборы, по сути, мини-компьютеры, позволяющие отслеживать сердечный ритм при аритмии и опасных формах тахикардии. Операция малотравматична, не опасна для пациента и занимает не более полутора часов. "При этом это один из наиболее эффективных инструментов предотвращения внезапной смерти, вызванной нарушениями работы сердца. Метод доказал свою эффективность: за год успешно проведено 18 таких операций, и пациенты получили шанс на полноценную жизнь", — подчеркнула Ракова.

https://ria.ru/20250217/moskva-1999752179.html

https://ria.ru/20250228/zdorove-2002085967.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, анастасия ракова , здоровье - общество