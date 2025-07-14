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Москвичам с аритмией бесплатно устанавливают кардиовертеры-дефибрилляторы - РИА Новости, 14.07.2025
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10:33 14.07.2025 (обновлено: 15:56 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/aritmiya-2028960819.html
Москвичам с аритмией бесплатно устанавливают кардиовертеры-дефибрилляторы
Москвичам с аритмией бесплатно устанавливают кардиовертеры-дефибрилляторы - РИА Новости, 14.07.2025
Москвичам с аритмией бесплатно устанавливают кардиовертеры-дефибрилляторы
Москвичам с высоким риском острых сердечно-сосудистых осложнений бесплатно устанавливают подкожные кардиовертеры-дефибрилляторы, с момента внедрения нового... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T10:33:00+03:00
2025-07-14T15:56:00+03:00
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Москвичам с высоким риском острых сердечно-сосудистых осложнений бесплатно устанавливают подкожные кардиовертеры-дефибрилляторы, с момента внедрения нового метода врачи провели уже 18 таких операций, сообщила журналистам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Доступность высокотехнологичной медицинской помощи в Москве стабильно растет благодаря постоянному обновлению оборудования, внедрению самых современных и инновационных технологий диагностики и лечения. Так, год назад мы запустили новый метод оперативного лечения для людей с высоким риском острых сердечно-сосудистых осложнений. Теперь в московских больницах мы бесплатно проводим пациентам подкожную имплантацию кардиовертера-дефибриллятора", — рассказала Ракова. Она пояснила, что такие устройства — это небольшие электронные приборы, по сути, мини-компьютеры, позволяющие отслеживать сердечный ритм при аритмии и опасных формах тахикардии. Операция малотравматична, не опасна для пациента и занимает не более полутора часов. "При этом это один из наиболее эффективных инструментов предотвращения внезапной смерти, вызванной нарушениями работы сердца. Метод доказал свою эффективность: за год успешно проведено 18 таких операций, и пациенты получили шанс на полноценную жизнь", — подчеркнула Ракова.
https://ria.ru/20250217/moskva-1999752179.html
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москва, анастасия ракова , здоровье - общество
Хорошие новости, Москва, Анастасия Ракова , Здоровье - Общество
Москвичам с аритмией бесплатно устанавливают кардиовертеры-дефибрилляторы

Ракова: москвичам с аритмией бесплатно имплантируют кардиовертеры-дефибрилляторы

© Фото : пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/М. МишинаОперационная, где пациентам с опасными формами аритмии и тахикардии устанавливают подкожные кардиовертеры-дефибрилляторы
Операционная, где пациентам с опасными формами аритмии и тахикардии устанавливают подкожные кардиовертеры-дефибрилляторы - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© Фото : пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/М. Мишина
Операционная, где пациентам с опасными формами аритмии и тахикардии устанавливают подкожные кардиовертеры-дефибрилляторы
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Москвичам с высоким риском острых сердечно-сосудистых осложнений бесплатно устанавливают подкожные кардиовертеры-дефибрилляторы, с момента внедрения нового метода врачи провели уже 18 таких операций, сообщила журналистам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Доступность высокотехнологичной медицинской помощи в Москве стабильно растет благодаря постоянному обновлению оборудования, внедрению самых современных и инновационных технологий диагностики и лечения. Так, год назад мы запустили новый метод оперативного лечения для людей с высоким риском острых сердечно-сосудистых осложнений. Теперь в московских больницах мы бесплатно проводим пациентам подкожную имплантацию кардиовертера-дефибриллятора", — рассказала Ракова.
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Она пояснила, что такие устройства — это небольшие электронные приборы, по сути, мини-компьютеры, позволяющие отслеживать сердечный ритм при аритмии и опасных формах тахикардии. Операция малотравматична, не опасна для пациента и занимает не более полутора часов.
"При этом это один из наиболее эффективных инструментов предотвращения внезапной смерти, вызванной нарушениями работы сердца. Метод доказал свою эффективность: за год успешно проведено 18 таких операций, и пациенты получили шанс на полноценную жизнь", — подчеркнула Ракова.
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