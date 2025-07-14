https://ria.ru/20250714/arest-2029124247.html

В Подмосковье арестовали мать ребенка, которого отчим избил битой

В Подмосковье арестовали мать ребенка, которого отчим избил битой - РИА Новости, 14.07.2025

В Подмосковье арестовали мать ребенка, которого отчим избил битой

Мать ребенка, которого отчим избил битой, заключена под стражу в подмосковном Видном, возбуждено еще одно уголовное дело, сообщило РИА Новости ГСУ СК России по... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T23:20:00+03:00

2025-07-14T23:20:00+03:00

2025-07-14T23:20:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

видное

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Мать ребенка, которого отчим избил битой, заключена под стражу в подмосковном Видном, возбуждено еще одно уголовное дело, сообщило РИА Новости ГСУ СК России по Московской области. Ранее ведомство сообщало, что следователи предъявили ранее судимому жителю Видного обвинение в покушении на убийство пасынка, дело также возбуждено в отношении матери мальчика. По версии следствия, 7 июля обвиняемый нанес сыну своей сожительницы множество ударов битой по голове. Довести убийство до конца он не смог в силу своей ограниченной подвижности и возможности ребенка укрыться на безопасном расстоянии. При этом мать не обратилась за медицинской помощью и не сообщила о произошедшем в правоохранительные органы. "Следователем следственного отдела по городу Видное ГСУ СК России по Московской области в ходе расследования уголовного дела в отношении жителя поселка Дрожжино об истязании и покушении на убийство 11-летнего мальчика, а также уголовного дела в отношении матери ребенка о неисполнении ею обязанностей по его воспитанию, установлено, что женщина на протяжении года истязала троих своих детей. Она систематически применяла к ним физическое насилие с особой жестокостью. Таким образом, в отношении нее возбуждено еще одно уголовное дело", - говорится в сообщении. Как добавили в прокуратуре Московской области, данное уголовное дело соединено в одно производство с ранее возбужденным в отношении женщины уголовным делом по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних). "Суд с учетом позиции представителя Видновской городской прокуратуры удовлетворил ходатайство следователя и избрал обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу до 10 сентября 2025 года", - говорится в Telegram-канале прокуратуры Московской области. В ведомстве подчеркнули, что состояние мальчика удовлетворительное, ему продолжают оказывать необходимую медицинскую помощь в лечебном учреждении. Видновская городская прокуратура контролирует состояние здоровья мальчика и двух его сестёр, а также их дальнейшее жизнеустройство, добавили в прокуратуре.

https://ria.ru/20250206/chernjahovsk-1997782063.html

https://ria.ru/20250305/perm-2003160681.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, московская область (подмосковье), россия, видное, следственный комитет россии (ск рф)