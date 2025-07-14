Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье арестовали мать ребенка, которого отчим избил битой - РИА Новости, 14.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:20 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/arest-2029124247.html
В Подмосковье арестовали мать ребенка, которого отчим избил битой
В Подмосковье арестовали мать ребенка, которого отчим избил битой - РИА Новости, 14.07.2025
В Подмосковье арестовали мать ребенка, которого отчим избил битой
Мать ребенка, которого отчим избил битой, заключена под стражу в подмосковном Видном, возбуждено еще одно уголовное дело, сообщило РИА Новости ГСУ СК России по... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T23:20:00+03:00
2025-07-14T23:20:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
видное
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572801158_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_c0b83f34738b46589ced6480d0317181.jpg
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Мать ребенка, которого отчим избил битой, заключена под стражу в подмосковном Видном, возбуждено еще одно уголовное дело, сообщило РИА Новости ГСУ СК России по Московской области. Ранее ведомство сообщало, что следователи предъявили ранее судимому жителю Видного обвинение в покушении на убийство пасынка, дело также возбуждено в отношении матери мальчика. По версии следствия, 7 июля обвиняемый нанес сыну своей сожительницы множество ударов битой по голове. Довести убийство до конца он не смог в силу своей ограниченной подвижности и возможности ребенка укрыться на безопасном расстоянии. При этом мать не обратилась за медицинской помощью и не сообщила о произошедшем в правоохранительные органы. "Следователем следственного отдела по городу Видное ГСУ СК России по Московской области в ходе расследования уголовного дела в отношении жителя поселка Дрожжино об истязании и покушении на убийство 11-летнего мальчика, а также уголовного дела в отношении матери ребенка о неисполнении ею обязанностей по его воспитанию, установлено, что женщина на протяжении года истязала троих своих детей. Она систематически применяла к ним физическое насилие с особой жестокостью. Таким образом, в отношении нее возбуждено еще одно уголовное дело", - говорится в сообщении. Как добавили в прокуратуре Московской области, данное уголовное дело соединено в одно производство с ранее возбужденным в отношении женщины уголовным делом по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних). "Суд с учетом позиции представителя Видновской городской прокуратуры удовлетворил ходатайство следователя и избрал обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу до 10 сентября 2025 года", - говорится в Telegram-канале прокуратуры Московской области. В ведомстве подчеркнули, что состояние мальчика удовлетворительное, ему продолжают оказывать необходимую медицинскую помощь в лечебном учреждении. Видновская городская прокуратура контролирует состояние здоровья мальчика и двух его сестёр, а также их дальнейшее жизнеустройство, добавили в прокуратуре.
https://ria.ru/20250206/chernjahovsk-1997782063.html
https://ria.ru/20250305/perm-2003160681.html
московская область (подмосковье)
россия
видное
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572801158_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_209e397f2192a21efbcfc23006bf7b22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, московская область (подмосковье), россия, видное, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Видное, Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье арестовали мать ребенка, которого отчим избил битой

В Видном заключили под стражу мать ребенка, которого отчим избил битой

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции управления Министерства внутренних дел Российской Федерации
Сотрудник полиции управления Министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции управления Министерства внутренних дел Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Мать ребенка, которого отчим избил битой, заключена под стражу в подмосковном Видном, возбуждено еще одно уголовное дело, сообщило РИА Новости ГСУ СК России по Московской области.
Ранее ведомство сообщало, что следователи предъявили ранее судимому жителю Видного обвинение в покушении на убийство пасынка, дело также возбуждено в отношении матери мальчика. По версии следствия, 7 июля обвиняемый нанес сыну своей сожительницы множество ударов битой по голове. Довести убийство до конца он не смог в силу своей ограниченной подвижности и возможности ребенка укрыться на безопасном расстоянии. При этом мать не обратилась за медицинской помощью и не сообщила о произошедшем в правоохранительные органы.
Cтихийный мемориал возле памятника Барклаю-де-Толли в память об убитом мальчике в Черняховске Калининградской области - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
В Черняховске простились с мальчиком, которого убил отчим
6 февраля, 16:51
"Следователем следственного отдела по городу Видное ГСУ СК России по Московской области в ходе расследования уголовного дела в отношении жителя поселка Дрожжино об истязании и покушении на убийство 11-летнего мальчика, а также уголовного дела в отношении матери ребенка о неисполнении ею обязанностей по его воспитанию, установлено, что женщина на протяжении года истязала троих своих детей. Она систематически применяла к ним физическое насилие с особой жестокостью. Таким образом, в отношении нее возбуждено еще одно уголовное дело", - говорится в сообщении.
Как добавили в прокуратуре Московской области, данное уголовное дело соединено в одно производство с ранее возбужденным в отношении женщины уголовным делом по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних).
"Суд с учетом позиции представителя Видновской городской прокуратуры удовлетворил ходатайство следователя и избрал обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу до 10 сентября 2025 года", - говорится в Telegram-канале прокуратуры Московской области.
В ведомстве подчеркнули, что состояние мальчика удовлетворительное, ему продолжают оказывать необходимую медицинскую помощь в лечебном учреждении. Видновская городская прокуратура контролирует состояние здоровья мальчика и двух его сестёр, а также их дальнейшее жизнеустройство, добавили в прокуратуре.
Видео с ребенком, пострадавшим во время семейного конфликта в Перми - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
В Перми арестовали отчима ребенка, попавшего в окровавленном виде на камеру
5 марта, 11:45
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияВидноеСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала