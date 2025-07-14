https://ria.ru/20250714/analitik-2029124049.html

Аналитик прокомментировал слова Трампа о поставках оружия Киеву

Аналитик прокомментировал слова Трампа о поставках оружия Киеву - РИА Новости, 14.07.2025

Аналитик прокомментировал слова Трампа о поставках оружия Киеву

Оружия, которое мог бы поставить президент США Дональд Трамп Киеву и которое принципиально переломило бы ход боевых действий на Украине, нет, а угрозы ввести... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T23:20:00+03:00

2025-07-14T23:20:00+03:00

2025-07-14T23:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

сша

киев

дональд трамп

марк рютте

владимир зеленский

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888066145_0:232:3071:1959_1920x0_80_0_0_910fbfc2443c132aeba268004e0933c2.jpg

МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Оружия, которое мог бы поставить президент США Дональд Трамп Киеву и которое принципиально переломило бы ход боевых действий на Украине, нет, а угрозы ввести пошлины против торговых партнеров РФ входят в клинч с обещаниями пошлин, сделанными Трампом по другим основаниям, сообщил РИА Новости информационный аналитик, сооснователь проекта "Ватфор" Сергей Полетаев. Ранее Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что будущие поставки военной помощи Киеву будут включать батареи Patriot, а не только ракеты, при этом некоторые страны передадут Киеву имеющиеся у них системы ПВО Patriot, а Вашингтон восполнит их арсеналы новыми комплексами. Также американский президент обещал ввести "очень жесткие" пошлины, если договоренность по украинскому конфликту не будет достигнута за 50 дней. "Масштабы конфликта таковы, что ни США, ни Россия, ни кто угодно не может предпринять какие-то действия для резкого перелома. Единственное такое действие может предпринять Владимир Зеленский - сдаться. Нет такого вооружения, которое можно отправить Киеву, и оно переломит ход боевых действий, кроме ядерного. Переломить ход боевых действий, опять же, могло бы вступление в конфликт самих США или НАТО, но если бы они хотели, то начали бы давно", - сказал Полетаев. Что касается обещания пошлин против РФ и ее торговых партнеров, то таким образом Вашингтон просто откладывает решение проблемы еще на 50 дней - вполне в стиле Трампа, отметил аналитик. "Касаемо России - мы и так ничего не поставляем в США. Насчет наших торговых партнеров: да, там Китай и Индия. И это решение будет входить в еще один клинч с остальными обещаниями ввести пошлины в рамках его сумбурной политики добиться всего при помощи угроз этих пошлин. Я думаю, что это не сработает", - добавил эксперт. Также он подчеркнул, что маловероятно, что маловероятно, что торговые партнеры России надавят на РФ из-за опасений пошлин. "Я слабо себе представляю, как сможет надавить Индия. Китай - да, но над ним и так висит несколько угроз пошлин от Трампа. Одной больше, одной меньше. Китаю от этого легче не станет, а станет только хуже, поскольку будет понятно, что на него можно надавить", - заключил Полетаев.

https://ria.ru/20250714/gosduma-2029121656.html

https://ria.ru/20250714/tramp-2029104614.html

россия

сша

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, киев, дональд трамп, марк рютте, владимир зеленский, нато, санкции в отношении россии