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Участники молодежного форума в США выступили против поставок оружия Украине - РИА Новости, 14.07.2025
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12:21 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/amerikantsy-2028989707.html
Участники молодежного форума в США выступили против поставок оружия Украине
Участники молодежного форума в США выступили против поставок оружия Украине - РИА Новости, 14.07.2025
Участники молодежного форума в США выступили против поставок оружия Украине
Участники молодежной конференции Student Action Summit, прошедшей во Флориде, заявили РИА Новости, что верят в способность президента США Дональда Трампа... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T12:21:00+03:00
2025-07-14T12:21:00+03:00
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ТАМПА (США), 14 июл - РИА Новости. Участники молодежной конференции Student Action Summit, прошедшей во Флориде, заявили РИА Новости, что верят в способность президента США Дональда Трампа урегулировать конфликт на Украине, однако выступают против дальнейших поставок американского оружия Киеву. Свою уверенность в Трампе они объясняют его умением вести переговоры и стремлением к миру. "Я верю, что у Трампа получится все уладить. Конечно, чем скорее, тем лучше, но, возможно, это будет не так просто", - сказал участник форума Майкл Баттлер. Консервативный обозреватель Уилли Нельсон также отметил в беседе с РИА Новости переговорные качества президента. "Трамп - сильный переговорщик. Если кто и способен заставить всех договориться, так это он", - сказал Нельсон. Некоторые, однако, скептически отнеслись к прошлым заявлениям Трампа о том, что он может завершить конфликт за сутки. "Это звучит смехотворно... Но если он сможет закончить это до конца года - это было бы здорово. Хотя и в этом я не уверен", - отметил студент Джейкоб Ли. Ли также выразил сомнение в целесообразности американской поддержки Киева. "Я не вижу, какую выгоду получает Америка. По-моему, никакой", - сказал он. Еще один участник конференции Лестер Теллес высказался решительно против продолжения военной помощи Украине. "С нас хватит. Мы не хотим больше поставлять Украине оружие. Думаю, так считает большинство американцев, особенно республиканцев", - заявил он. Теллес добавил, что выступает за "мир с Россией" и считает, что "многие в старшем поколении всё ещё боятся Россию, но сейчас не 1980-е". Некоторые участники форума признались, что пока не имеют четкой позиции по конфликту. Так, Зайна Бейли заявила, что ее мнение по теме "еще не сформировано". Форум Student Action Summit прошёл с 11 по 13 июля в городе Тампа (штат Флорида). Его организовала консервативная организация Turning Point USA, основанная политическим активистом Чарли Кирком. Ранее Трамп заявил, что Штаты направят Украине комплексы Patriot. По словам Трампа, США отправят Украине "различные единицы" военного оборудования, за которое украинцы полностью заплатят. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250714/ukraina-2028969748.html
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в мире, украина, россия, флорида, дональд трамп, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Россия, Флорида, Дональд Трамп, Сергей Лавров, НАТО
Участники молодежного форума в США выступили против поставок оружия Украине

Участники Student Action Summit выступили против поставок оружия Украине из США

© AP Photo / U.S. Air Force / Stephani BargeАмериканские военнослужащие загружают боеприпасы и оружие в рамках помощи США Украине на авиабазе Дувр, штат Делавэр
Американские военнослужащие загружают боеприпасы и оружие в рамках помощи США Украине на авиабазе Дувр, штат Делавэр - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© AP Photo / U.S. Air Force / Stephani Barge
Американские военнослужащие загружают боеприпасы и оружие в рамках помощи США Украине на авиабазе Дувр, штат Делавэр. Архивное фото
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ТАМПА (США), 14 июл - РИА Новости. Участники молодежной конференции Student Action Summit, прошедшей во Флориде, заявили РИА Новости, что верят в способность президента США Дональда Трампа урегулировать конфликт на Украине, однако выступают против дальнейших поставок американского оружия Киеву.
Свою уверенность в Трампе они объясняют его умением вести переговоры и стремлением к миру.
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"Я верю, что у Трампа получится все уладить. Конечно, чем скорее, тем лучше, но, возможно, это будет не так просто", - сказал участник форума Майкл Баттлер.
Консервативный обозреватель Уилли Нельсон также отметил в беседе с РИА Новости переговорные качества президента.
"Трамп - сильный переговорщик. Если кто и способен заставить всех договориться, так это он", - сказал Нельсон.
Некоторые, однако, скептически отнеслись к прошлым заявлениям Трампа о том, что он может завершить конфликт за сутки.
"Это звучит смехотворно... Но если он сможет закончить это до конца года - это было бы здорово. Хотя и в этом я не уверен", - отметил студент Джейкоб Ли.
Ли также выразил сомнение в целесообразности американской поддержки Киева.
"Я не вижу, какую выгоду получает Америка. По-моему, никакой", - сказал он.
Еще один участник конференции Лестер Теллес высказался решительно против продолжения военной помощи Украине.
"С нас хватит. Мы не хотим больше поставлять Украине оружие. Думаю, так считает большинство американцев, особенно республиканцев", - заявил он.
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Теллес добавил, что выступает за "мир с Россией" и считает, что "многие в старшем поколении всё ещё боятся Россию, но сейчас не 1980-е".
Некоторые участники форума признались, что пока не имеют четкой позиции по конфликту. Так, Зайна Бейли заявила, что ее мнение по теме "еще не сформировано".
Форум Student Action Summit прошёл с 11 по 13 июля в городе Тампа (штат Флорида). Его организовала консервативная организация Turning Point USA, основанная политическим активистом Чарли Кирком.
Ранее Трамп заявил, что Штаты направят Украине комплексы Patriot. По словам Трампа, США отправят Украине "различные единицы" военного оборудования, за которое украинцы полностью заплатят.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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