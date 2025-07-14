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Самку ирбиса с тремя котятами засняли фотоловушки в Республике Алтай - РИА Новости, 14.07.2025
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10:35 14.07.2025 (обновлено: 15:27 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/altay-2028961469.html
Самку ирбиса с тремя котятами засняли фотоловушки в Республике Алтай
Самку ирбиса с тремя котятами засняли фотоловушки в Республике Алтай - РИА Новости, 14.07.2025
Самку ирбиса с тремя котятами засняли фотоловушки в Республике Алтай
Самку ирбиса с тремя котятами, что является большой редкостью, засняла фотоловушка в Республике Алтай, сообщили в Сайлюгемском нацпарке. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T10:35:00+03:00
2025-07-14T15:27:00+03:00
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БАРНАУЛ, 14 июл — РИА Новости. Самку ирбиса с тремя котятами, что является большой редкостью, засняла фотоловушка в Республике Алтай, сообщили в Сайлюгемском нацпарке. На видео, опубликованном нацпарком, за самкой снежного барса идут трое подросших детенышей. "Сразу три котенка у самки снежного барса засняли фотоловушки Сайлюгемского нацпарка на Южно-Чуйском хребте. &lt;…&gt; Тройня у ирбисов — редкое явление, обычно самка приносит одного-двух котят. Малышам на видео около года. Самка успешно справилась с тяжелой задачей — выкормить целых трех малышей. Это значит, пищи семье хватило", — говорится в сообщении. Отмечается, что на Южно-Чуйском хребте проживает не менее десяти ирбисов. "В Республике Алтай чаще всего тройня у ирбисов появляется в долине реки Аргут, где обитает самая крупная и устойчивая группировка снежных барсов в России — не менее 24. Здесь встречается достаточно горных козлов, и у хищников нет проблем с пропитанием. Условия позволяют самкам вырастить большое потомство, а котята расселяются на соседних территориях", — отметил замдиректора Сайлюгемского национального парка Денис Гуляев. В прошлом году в долине реки Аргут специалисты Сайлюгемского нацпарка фиксировали минимум пять самок ирбиса с котятами. "Это местообитание продолжает оставаться "ирбисиным раем" России", — подчеркнули в нацпарке. Снежный барс (ирбис) — единственный вид крупных кошек, приспособившийся обитать в суровых условиях высокогорий. Увидеть ирбиса в дикой природе почти невозможно. Он внесен в Красный список Международного союза охраны природы и имеет статус редкого или исчезающего вида во всех 12 странах обитания. Всего в мире осталось около четырех тысяч снежных барсов.
https://ria.ru/20250710/tyulen-2028416365.html
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Самка ирбиса с тремя котятами в Сайлюгемском нацпарке
Сразу три котенка у самки снежного барса засняли фотоловушки Сайлюгемского нацпарка на Южно-Чуйском хребте. Фотоловушка поймала семью с тремя котятами на хребте Южно-Чуйский, где сегодня Сайлюгемский нацпарк фиксирует не менее 10 ирбисов.
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республика алтай, россия, международный союз охраны природы
Хорошие новости, Республика Алтай, Россия, Международный союз охраны природы
Самку ирбиса с тремя котятами засняли фотоловушки в Республике Алтай

Фотоловушка на Алтае засняла самку ирбиса с тремя котятами

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БАРНАУЛ, 14 июл — РИА Новости. Самку ирбиса с тремя котятами, что является большой редкостью, засняла фотоловушка в Республике Алтай, сообщили в Сайлюгемском нацпарке.
На видео, опубликованном нацпарком, за самкой снежного барса идут трое подросших детенышей.
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"Сразу три котенка у самки снежного барса засняли фотоловушки Сайлюгемского нацпарка на Южно-Чуйском хребте. <…> Тройня у ирбисов — редкое явление, обычно самка приносит одного-двух котят. Малышам на видео около года. Самка успешно справилась с тяжелой задачей — выкормить целых трех малышей. Это значит, пищи семье хватило", — говорится в сообщении.
Отмечается, что на Южно-Чуйском хребте проживает не менее десяти ирбисов.
Республике Алтай чаще всего тройня у ирбисов появляется в долине реки Аргут, где обитает самая крупная и устойчивая группировка снежных барсов в России — не менее 24. Здесь встречается достаточно горных козлов, и у хищников нет проблем с пропитанием. Условия позволяют самкам вырастить большое потомство, а котята расселяются на соседних территориях", — отметил замдиректора Сайлюгемского национального парка Денис Гуляев.
В прошлом году в долине реки Аргут специалисты Сайлюгемского нацпарка фиксировали минимум пять самок ирбиса с котятами.
"Это местообитание продолжает оставаться "ирбисиным раем" России", — подчеркнули в нацпарке.
Снежный барс (ирбис) — единственный вид крупных кошек, приспособившийся обитать в суровых условиях высокогорий. Увидеть ирбиса в дикой природе почти невозможно. Он внесен в Красный список Международного союза охраны природы и имеет статус редкого или исчезающего вида во всех 12 странах обитания. Всего в мире осталось около четырех тысяч снежных барсов.
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