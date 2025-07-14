https://ria.ru/20250714/akunin-2029057530.html
Суд постановил вернуть изъятые книги Акунина* издательству АСТ
Суд постановил вернуть изъятые книги Акунина* издательству АСТ - РИА Новости, 14.07.2025
Суд постановил вернуть изъятые книги Акунина* издательству АСТ
Второй западный окружной военный суд постановил вернуть издательству АСТ книги писателя Бориса Акунина* (настоящее имя - Григорий Чхартишвили*, признан в РФ... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T16:39:00+03:00
2025-07-14T16:39:00+03:00
2025-07-14T16:39:00+03:00
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд постановил вернуть издательству АСТ книги писателя Бориса Акунина* (настоящее имя - Григорий Чхартишвили*, признан в РФ иностранным агентом), изъятые в ходе обыска по его уголовному делу, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Подшивки документов, изъятые в ходе обыска в ООО издательство АСТ и книги, изъятые со складов… возвратить в ООО издательство АСТ", - следует из приговора. Сегодня Акунину* назначили 14 лет лишения свободы заочно. Прокурор просила 18 лет. Акунину* предъявлено обвинение по части 1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма в интернете) и части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). Писатель внесен в перечень террористов и экстремистов, объявлен в международный розыск и заочно арестован.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России, внесен в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250714/bykov-2029021611.html
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россия, общество
Суд постановил вернуть изъятые книги Акунина* издательству АСТ
Суд постановил вернуть изъятые книги писателя Акунина издательству АСТ
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд постановил вернуть издательству АСТ книги писателя Бориса Акунина* (настоящее имя - Григорий Чхартишвили*, признан в РФ иностранным агентом), изъятые в ходе обыска по его уголовному делу, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Подшивки документов, изъятые в ходе обыска в ООО издательство АСТ и книги, изъятые со складов… возвратить в ООО издательство АСТ", - следует из приговора.
Сегодня Акунину* назначили 14 лет лишения свободы заочно. Прокурор просила 18 лет.
Акунину* предъявлено обвинение по части 1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма в интернете) и части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).
Писатель внесен в перечень террористов и экстремистов, объявлен в международный розыск и заочно арестован.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России, внесен в перечень террористов и экстремистов.