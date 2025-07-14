https://ria.ru/20250714/akunin-2029047304.html
Акунина* заочно приговорили к 14 годам лишения свободы
Акунина* заочно приговорили к 14 годам лишения свободы - РИА Новости, 14.07.2025
Акунина* заочно приговорили к 14 годам лишения свободы
Писатель Борис Акунин* заочно приговорен к 14 годам лишения свободы по делу о публичном оправдании терроризма, содействии террористической деятельности и... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T16:11:00+03:00
2025-07-14T16:11:00+03:00
2025-07-14T17:18:00+03:00
россия
борис акунин** (г.ш. чхартишвили**)
происшествия
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Писатель Борис Акунин* заочно приговорен к 14 годам лишения свободы по делу о публичном оправдании терроризма, содействии террористической деятельности и уклонении от исполнения обязанностей иноагента, передает корреспондент РИА Новости из зала 2-го Западного окружного военного суда."Признать Чхартишвили Григория Шалвовича* виновным… назначить наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, остального срока - в колонии строгого режима ", - огласил приговор судья.Также суд лишил его права администрировать сайты и каналы в интернете сроком на 4 года и оштрафовал на 400 тысяч рублей.В ходе прений сторон гособвинение просило для Акунина* 18 лет (4 года в тюрьме, остальной срок – в колонии строгого режима) со штрафом в 400 тысяч рублей. Адвокат надеялся, что суд оправдает писателя.Акунину предъявлено обвинение по части 1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма в интернете) и части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).По данным прокуратуры Москвы, Акунин, уже дважды привлеченный к административной ответственности по ч. 4, 5 ст. 19.34 КоАП РФ, с 11 января по 24 апреля 2025 года из-за рубежа "опубликовал не менее 33 материалов в одном из мессенджеров без указания на то, что они произведены, распространены и (или) направлены иностранным агентом либо касаются его деятельности".Писатель внесен в перечень террористов и экстремистов, объявлен в международный розыск и заочно арестован.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России, внесен в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250714/akunin-2029013085.html
https://ria.ru/20240306/uekhavshie-1931061121.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, борис акунин** (г.ш. чхартишвили**), происшествия
Россия, Борис Акунин** (Г.Ш. Чхартишвили**), Происшествия
Акунина* заочно приговорили к 14 годам лишения свободы
Бориса Акунина заочно приговорили к 14 годам лишения свободы
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Писатель Борис Акунин* заочно приговорен к 14 годам лишения свободы по делу о публичном оправдании терроризма, содействии террористической деятельности и уклонении от исполнения обязанностей иноагента, передает корреспондент РИА Новости из зала 2-го Западного окружного военного суда.
"Признать Чхартишвили Григория Шалвовича* виновным… назначить наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, остального срока - в колонии строгого режима ", - огласил приговор судья.
Также суд лишил его права администрировать сайты и каналы в интернете сроком на 4 года и оштрафовал на 400 тысяч рублей.
В ходе прений сторон гособвинение просило для Акунина* 18 лет (4 года в тюрьме, остальной срок – в колонии строгого режима) со штрафом в 400 тысяч рублей. Адвокат надеялся, что суд оправдает писателя.
Акунину предъявлено обвинение по части 1 ст. 205.1 УК РФ
(содействие террористической деятельности), части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма в интернете) и части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).
По данным прокуратуры Москвы
, Акунин, уже дважды привлеченный к административной ответственности по ч. 4, 5 ст. 19.34 КоАП РФ, с 11 января по 24 апреля 2025 года из-за рубежа "опубликовал не менее 33 материалов в одном из мессенджеров без указания на то, что они произведены, распространены и (или) направлены иностранным агентом либо касаются его деятельности".
Писатель внесен в перечень террористов и экстремистов, объявлен в международный розыск и заочно арестован.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России, внесен в перечень террористов и экстремистов.