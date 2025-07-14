https://ria.ru/20250714/akunin-2029009254.html

Гособвинение запросило Акунину* 18 лет лишения свободы

Гособвинение запросило Акунину* 18 лет лишения свободы - РИА Новости, 14.07.2025

Гособвинение запросило Акунину* 18 лет лишения свободы

Гособвинение в ходе прений сторон во 2-м Западном окружном военном суде просит приговорить к 18 годам лишения свободы заочно писателя Бориса Акунина* (признан в РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T13:48:00+03:00

2025-07-14T13:48:00+03:00

2025-07-14T13:55:00+03:00

россия

общество

борис акунин** (г.ш. чхартишвили**)

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Гособвинение в ходе прений сторон во 2-м Западном окружном военном суде просит приговорить к 18 годам лишения свободы заочно писателя Бориса Акунина* (признан в РФ иностранным агентом) по делу о публичном оправдании терроризма, содействии террористической деятельности и уклонении от исполнения обязанностей иноагента, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Прошу признать Чхартишвили* Григория Шалвовича виновным… назначить ему наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, остальной срок - в колонии строгого режима", - сказала прокурор.Также она потребовала назначить писателю штраф в 400 тысяч рублей.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России, внесен в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250331/bykov-2008367714.html

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россия, общество, борис акунин** (г.ш. чхартишвили**)