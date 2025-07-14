https://ria.ru/20250714/akunin-2028977006.html
Адвокат Акунина* заявил о невиновности писателя по уголовному делу
Адвокат Акунина* заявил о невиновности писателя по уголовному делу - РИА Новости, 14.07.2025
Адвокат Акунина* заявил о невиновности писателя по уголовному делу
Адвокат заявил о невиновности писателя Бориса Акунина* (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) по делу о публичном... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T11:45:00+03:00
2025-07-14T11:45:00+03:00
2025-07-14T12:00:00+03:00
россия
общество
борис акунин** (г.ш. чхартишвили**)
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Адвокат заявил о невиновности писателя Бориса Акунина* (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) по делу о публичном оправдании терроризма, содействии террористической деятельности и уклонении от исполнения обязанностей об иностранных агентах, передает корреспондент РИА Новости из зала Второго западного окружного военного суда. "Мой подзащитный невиновен, вина его не доказана", - сказал адвокат Олег Дубинин. В понедельник военный суд приступил к заочному рассмотрению дела Акунина* по существу.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России, внесен в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250430/feyki-2014473031.html
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россия, общество, борис акунин** (г.ш. чхартишвили**)
Россия, Общество, Борис Акунин** (Г.Ш. Чхартишвили**)
Адвокат Акунина* заявил о невиновности писателя по уголовному делу
Адвокат Акунина Дубинин заявил о его невиновности
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Адвокат заявил о невиновности писателя Бориса Акунина* (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) по делу о публичном оправдании терроризма, содействии террористической деятельности и уклонении от исполнения обязанностей об иностранных агентах, передает корреспондент РИА Новости из зала Второго западного окружного военного суда.
"Мой подзащитный невиновен, вина его не доказана", - сказал адвокат Олег Дубинин.
В понедельник военный суд приступил к заочному рассмотрению дела Акунина* по существу.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России, внесен в перечень террористов и экстремистов.