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Российский рынок акций усилил рост после заявлений Трампа об Украине - РИА Новости, 14.07.2025
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18:27 14.07.2025 (обновлено: 18:36 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/aktsii-2029088982.html
Российский рынок акций усилил рост после заявлений Трампа об Украине
Российский рынок акций усилил рост после заявлений Трампа об Украине - РИА Новости, 14.07.2025
Российский рынок акций усилил рост после заявлений Трампа об Украине
Российский рынок акций усилил рост, прибавляет более 2,5% по главному индексу, который поднялся выше 2700 пунктов, после заявлений президента США Дональда... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T18:27:00+03:00
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экономика
украина
сша
дональд трамп
московская биржа
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Российский рынок акций усилил рост, прибавляет более 2,5% по главному индексу, который поднялся выше 2700 пунктов, после заявлений президента США Дональда Трампа, следует из данных Московской биржи.Рублёвый индекс Мосбиржи к 18.26 мск рос на 2,63%, до 2711,47 пункта, до заявлений Трампа он стабилизировался около уровня закрытия пятницы.В частности, Трамп заявил, что "очень недоволен Россией" и намерен ввести "очень жесткие пошлины", если сделки по Украине не удастся достичь в течение 50 дней, а ставка вторичных пошлин в случае отсутствия прогресса в урегулировании на Украине составит "около 100%". Вместе с тем он отметил: "Надеюсь, до этого не дойдет".
https://ria.ru/20250714/tramp-2029075523.html
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экономика, украина, сша, дональд трамп, московская биржа
Экономика, Украина, США, Дональд Трамп, Московская биржа
Российский рынок акций усилил рост после заявлений Трампа об Украине

Российский рынок акций усилил рост до 2,5% после заявлений Трампа

© Getty Images / Kevin DietschДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© Getty Images / Kevin Dietsch
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Российский рынок акций усилил рост, прибавляет более 2,5% по главному индексу, который поднялся выше 2700 пунктов, после заявлений президента США Дональда Трампа, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к 18.26 мск рос на 2,63%, до 2711,47 пункта, до заявлений Трампа он стабилизировался около уровня закрытия пятницы.
В частности, Трамп заявил, что "очень недоволен Россией" и намерен ввести "очень жесткие пошлины", если сделки по Украине не удастся достичь в течение 50 дней, а ставка вторичных пошлин в случае отсутствия прогресса в урегулировании на Украине составит "около 100%". Вместе с тем он отметил: "Надеюсь, до этого не дойдет".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
На Западе выступили с предупреждением Трампу после его угроз в адрес России
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ЭкономикаУкраинаСШАДональд ТрампМосковская биржа
 
 
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