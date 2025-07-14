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Росийский рынок акций умеренно растет в ожидании заявлений Трампа - РИА Новости, 14.07.2025
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16:54 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/aktsii-2029061610.html
Росийский рынок акций умеренно растет в ожидании заявлений Трампа
Росийский рынок акций умеренно растет в ожидании заявлений Трампа - РИА Новости, 14.07.2025
Росийский рынок акций умеренно растет в ожидании заявлений Трампа
Российский рынок акций после сильного падения пятницы днем умеренно повышается в понедельник в ожидании заявлений президента США Дональда Трампа, следует из... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T16:54:00+03:00
2025-07-14T16:54:00+03:00
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости/Прайм, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций после сильного падения пятницы днем умеренно повышается в понедельник в ожидании заявлений президента США Дональда Трампа, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Рублевый индекс Мосбиржи к 16.10 мск повышался на 0,56% - до 2656,90 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,10% до 1124,35 пункта. Рынок пытается отскакивать Российский рынок акций в основную сессию понедельника пытается корректироваться после более чем трехпроцентного падения в пятницу. Индекс Мосбиржи немного не дошел до психологического уровня 2600 пунктов и осторожно оттолкнулся вверх. "После серьезной распродажи в прошлую пятницу рынок немного восстанавливается. Движение конца прошлой недели было вызвано ростом санкционных рисков со стороны США, поэтому многое краткосрочно будет зависеть от риторики Трампа, в частности на понедельник анонсирована некая важная новость", - комментирует Дмитрий Скрябин из УК "Альфа-Капитал". В частности, на Мосбирже растут в цене бумаги ЮГК (+14,9%), "Ростелекома" (+3,2%), "Норникеля" (+3,6%), АФК "Система" (+2,4%). Дешевеют бумаги ВК (-1,8%), МТС (-1,7%), "ИнтерРАО" (-2%). Распродажи акций "Лензолота" (-24%) продолжаются третий день подряд, так как совет директоров компании вынес на внеочередное собрание акционеров, назначенное на 13 августа, вопрос о ее ликвидации, считает Владимир Чернов из Freedom Finance Global. Стоимость нефти к 16.12 мск повышалась на 0,5% - до 70,7 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,1% - до 97,9 пункта. Прогнозы Участники торгов российскими акциями сохраняют осторожность в ожидании вечернего заявления Трампа о России, полагает Гордей Смирнов из ФГ "Финам". "Предполагается, что президент США может поддержать введение новых санкций, способных затронуть крупнейших торговых партнеров РФ. Кроме того, возможны комментарии о судьбе замороженных российских активов и планах по увеличению поставок вооружений Украине за счет европейских стран", - добавляет он. С технической точки зрения индекс Мосбиржи находится близко к зоне перепроданности, что повышает вероятность отскока в краткосрочной перспективе, считает Смирнов. "Тем не менее, если худшие опасения рынка относительно заявления Трампа подтвердятся, индикатор может обновить апрельские минимумы. Ожидаем закрытия торгов сегодня в "красной зоне", - говорит он. Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие торгов 14 июля: диапазон 2600–2700 пунктов, актуальный коридор для РТС: 1000–1100 пунктов, оценивает Чернов.
https://ria.ru/20250714/ugrozy-2028873657.html
https://ria.ru/20250712/tramp-2028772691.html
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экономика, цены на нефть, сша, россия, украина, дональд трамп, владимир чернов, московская биржа, югк, ростелеком, brent
Экономика, Цены на нефть, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Владимир Чернов, Московская биржа, ЮГК, Ростелеком, Brent
Росийский рынок акций умеренно растет в ожидании заявлений Трампа

Российский рынок акций умеренно прибавляет перед заявлением Трампа

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкВ офисе группы "Московская Биржа ММВБ-РТС"
В офисе группы Московская Биржа ММВБ-РТС - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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В офисе группы "Московская Биржа ММВБ-РТС" . Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости/Прайм, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций после сильного падения пятницы днем умеренно повышается в понедельник в ожидании заявлений президента США Дональда Трампа, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Рублевый индекс Мосбиржи к 16.10 мск повышался на 0,56% - до 2656,90 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,10% до 1124,35 пункта.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
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Вчера, 08:00

Рынок пытается отскакивать

Российский рынок акций в основную сессию понедельника пытается корректироваться после более чем трехпроцентного падения в пятницу. Индекс Мосбиржи немного не дошел до психологического уровня 2600 пунктов и осторожно оттолкнулся вверх.
"После серьезной распродажи в прошлую пятницу рынок немного восстанавливается. Движение конца прошлой недели было вызвано ростом санкционных рисков со стороны США, поэтому многое краткосрочно будет зависеть от риторики Трампа, в частности на понедельник анонсирована некая важная новость", - комментирует Дмитрий Скрябин из УК "Альфа-Капитал".
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12 июля, 16:45
В частности, на Мосбирже растут в цене бумаги ЮГК (+14,9%), "Ростелекома" (+3,2%), "Норникеля" (+3,6%), АФК "Система" (+2,4%). Дешевеют бумаги ВК (-1,8%), МТС (-1,7%), "ИнтерРАО" (-2%).
Распродажи акций "Лензолота" (-24%) продолжаются третий день подряд, так как совет директоров компании вынес на внеочередное собрание акционеров, назначенное на 13 августа, вопрос о ее ликвидации, считает Владимир Чернов из Freedom Finance Global.
Стоимость нефти к 16.12 мск повышалась на 0,5% - до 70,7 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,1% - до 97,9 пункта.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
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Вчера, 08:00

Прогнозы

Участники торгов российскими акциями сохраняют осторожность в ожидании вечернего заявления Трампа о России, полагает Гордей Смирнов из ФГ "Финам". "Предполагается, что президент США может поддержать введение новых санкций, способных затронуть крупнейших торговых партнеров РФ. Кроме того, возможны комментарии о судьбе замороженных российских активов и планах по увеличению поставок вооружений Украине за счет европейских стран", - добавляет он.
С технической точки зрения индекс Мосбиржи находится близко к зоне перепроданности, что повышает вероятность отскока в краткосрочной перспективе, считает Смирнов. "Тем не менее, если худшие опасения рынка относительно заявления Трампа подтвердятся, индикатор может обновить апрельские минимумы. Ожидаем закрытия торгов сегодня в "красной зоне", - говорит он.
Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие торгов 14 июля: диапазон 2600–2700 пунктов, актуальный коридор для РТС: 1000–1100 пунктов, оценивает Чернов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
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Вчера, 08:00
 
ЭкономикаЦены на нефтьСШАРоссияУкраинаДональд ТрампВладимир ЧерновМосковская биржаЮГКРостелекомBrent
 
 
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