Акробата, упавшего в Московском цирке, выписали из больницы
Запашный: травмированный в Московском цирке акробат выписан из больницы
© Telegram / ZАПАШНЫЙМомент падения акробата из Эфиопии в манеже Большого Московского цирка. Кадр видео с камеры наблюдения
Момент падения акробата из Эфиопии в манеже Большого Московского цирка. Кадр видео с камеры наблюдения
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Получивший травму во время тренировки в Большом Московском цирке акробат из Эфиопии выписан из больницы, сообщил директор цирка на проспекте Вернадского, народный артист РФ Эдгард Запашный.
В минувшее воскресенье в Telegram-канале Большого Московского цирка сообщили, что акробат на репетиции в цирке неудачно приземлился с шестиметровой высоты на страховочный мат и ударился головой о манеж. Запашный объяснил, что артист травмировался из-за ошибки пассировщика. Ему была оказана необходимая помощь, а обследование не выявило никаких переломов.
"Артист из Эфиопии выписан из больницы", - написал Запашный в своем Telegram-канале.
В свою очередь заведующий нейрохирургическим отделением НИИ имени Склифосовского Василий Каранадзе сообщил, что гимнаст был выписан в хорошем самочувствии.
"Сегодня пациент выписан из стационара в хорошем самочувствии", - приводятся его слова в Telegram-канале департамента здравоохранения Москвы.
Он уточнил, что после падения пациента незамедлительно госпитализировали в отделение реанимации НИИ имени Склифосовского. Ему выполнили полный комплекс обследований, включая методы нейровизуализации.
"По результатам обследования был установлен диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей головы", - добавил Каранадзе.
По его словам, в реанимации состояние гимнаста стабилизировали и перевели в нейрохирургическое отделение для продолжения лечения.