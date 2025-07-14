https://ria.ru/20250714/akrobat-2029107767.html

Акробата, упавшего в Московском цирке, выписали из больницы

Акробата, упавшего в Московском цирке, выписали из больницы - РИА Новости, 14.07.2025

Акробата, упавшего в Московском цирке, выписали из больницы

Получивший травму во время тренировки в Большом Московском цирке акробат из Эфиопии выписан из больницы, сообщил директор цирка на проспекте Вернадского,... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T19:58:00+03:00

2025-07-14T19:58:00+03:00

2025-07-14T19:58:00+03:00

эфиопия

россия

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Получивший травму во время тренировки в Большом Московском цирке акробат из Эфиопии выписан из больницы, сообщил директор цирка на проспекте Вернадского, народный артист РФ Эдгард Запашный. В минувшее воскресенье в Telegram-канале Большого Московского цирка сообщили, что акробат на репетиции в цирке неудачно приземлился с шестиметровой высоты на страховочный мат и ударился головой о манеж. Запашный объяснил, что артист травмировался из-за ошибки пассировщика. Ему была оказана необходимая помощь, а обследование не выявило никаких переломов. "Артист из Эфиопии выписан из больницы", - написал Запашный в своем Telegram-канале. В свою очередь заведующий нейрохирургическим отделением НИИ имени Склифосовского Василий Каранадзе сообщил, что гимнаст был выписан в хорошем самочувствии. "Сегодня пациент выписан из стационара в хорошем самочувствии", - приводятся его слова в Telegram-канале департамента здравоохранения Москвы. Он уточнил, что после падения пациента незамедлительно госпитализировали в отделение реанимации НИИ имени Склифосовского. Ему выполнили полный комплекс обследований, включая методы нейровизуализации. "По результатам обследования был установлен диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей головы", - добавил Каранадзе. По его словам, в реанимации состояние гимнаста стабилизировали и перевели в нейрохирургическое отделение для продолжения лечения.

https://ria.ru/20250519/gimnastka-2017763861.html

https://ria.ru/20250713/akrobat-2028892903.html

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эфиопия, россия, москва, эдгард запашный, происшествия