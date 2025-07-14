https://ria.ru/20250714/agent-2029006186.html
ФСБ показала кадры уничтожения украинского агента в Тюменской области
ФСБ показала кадры уничтожения украинского агента в Тюменской области - РИА Новости, 14.07.2025
ФСБ показала кадры уничтожения украинского агента в Тюменской области
Украинский агент в Тюменской области был уничтожен после того, как при задержании бросил гранату в спецназовцев ФСБ, следует из видео спецслужбы. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T13:30:00+03:00
2025-07-14T13:30:00+03:00
2025-07-14T13:31:00+03:00
тюменская область
киев
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Украинский агент в Тюменской области был уничтожен после того, как при задержании бросил гранату в спецназовцев ФСБ, следует из видео спецслужбы. В Тюменской области агент украинских спецслужб планировал подложить бомбу под автомобиль российского военного, теракт предотвращен, сообщила в понедельник ФСБ. После совершения преступления агент Киева планировал выехать на территорию Украины для участия в боевых действиях против России. Злоумышленника задержали в тот момент, когда он доставал взрывчатку из схрона, преступник оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован ответным огнем. На кадрах оперативной видеосъемки ФСБ, показанных телеканалом "Звезда", видно, как при задержании злоумышленник метнул гранату в сторону спецназовцев ФСБ, но был уничтожен ответным огнем. Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали, отметили в ФСБ.
https://ria.ru/20250625/terakt-2025301629.html
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7 495 645-6601
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Уничтожение украинского агента в Тюменской области
ФСБ показала видео с уничтожением агента Киева, который в Тюменской области планировал подложить бомбу под автомобиль российского военного. На кадрах видно, что преступник был ликвидирован после того, как при задержании бросил гранату в спецназовцев.
2025-07-14T13:30
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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тюменская область, киев, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Тюменская область, Киев, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
ФСБ показала кадры уничтожения украинского агента в Тюменской области
В Тюменской области украинский агент кинул гранату в спецназ ФСБ и был уничтожен