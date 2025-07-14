Рейтинг@Mail.ru
ФСБ показала кадры уничтожения украинского агента в Тюменской области - РИА Новости, 14.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:30 14.07.2025 (обновлено: 13:31 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/agent-2029006186.html
ФСБ показала кадры уничтожения украинского агента в Тюменской области
ФСБ показала кадры уничтожения украинского агента в Тюменской области - РИА Новости, 14.07.2025
ФСБ показала кадры уничтожения украинского агента в Тюменской области
Украинский агент в Тюменской области был уничтожен после того, как при задержании бросил гранату в спецназовцев ФСБ, следует из видео спецслужбы. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T13:30:00+03:00
2025-07-14T13:31:00+03:00
тюменская область
киев
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2029005705_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0977c39d747bb75408cb5ec21992bd10.jpg
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Украинский агент в Тюменской области был уничтожен после того, как при задержании бросил гранату в спецназовцев ФСБ, следует из видео спецслужбы. В Тюменской области агент украинских спецслужб планировал подложить бомбу под автомобиль российского военного, теракт предотвращен, сообщила в понедельник ФСБ. После совершения преступления агент Киева планировал выехать на территорию Украины для участия в боевых действиях против России. Злоумышленника задержали в тот момент, когда он доставал взрывчатку из схрона, преступник оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован ответным огнем. На кадрах оперативной видеосъемки ФСБ, показанных телеканалом "Звезда", видно, как при задержании злоумышленник метнул гранату в сторону спецназовцев ФСБ, но был уничтожен ответным огнем. Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали, отметили в ФСБ.
https://ria.ru/20250625/terakt-2025301629.html
тюменская область
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Уничтожение украинского агента в Тюменской области
ФСБ показала видео с уничтожением агента Киева, который в Тюменской области планировал подложить бомбу под автомобиль российского военного. На кадрах видно, что преступник был ликвидирован после того, как при задержании бросил гранату в спецназовцев.
2025-07-14T13:30
true
PT1M20S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2029005705_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ffdf4562c259816c068aec0388795ade.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тюменская область, киев, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Тюменская область, Киев, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
ФСБ показала кадры уничтожения украинского агента в Тюменской области

В Тюменской области украинский агент кинул гранату в спецназ ФСБ и был уничтожен

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Украинский агент в Тюменской области был уничтожен после того, как при задержании бросил гранату в спецназовцев ФСБ, следует из видео спецслужбы.
В Тюменской области агент украинских спецслужб планировал подложить бомбу под автомобиль российского военного, теракт предотвращен, сообщила в понедельник ФСБ. После совершения преступления агент Киева планировал выехать на территорию Украины для участия в боевых действиях против России. Злоумышленника задержали в тот момент, когда он доставал взрывчатку из схрона, преступник оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован ответным огнем.
На кадрах оперативной видеосъемки ФСБ, показанных телеканалом "Звезда", видно, как при задержании злоумышленник метнул гранату в сторону спецназовцев ФСБ, но был уничтожен ответным огнем.
Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали, отметили в ФСБ.
Место ликвидации пособников украинских спецслужб, готовивших теракт против российского военного - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
ФСБ показала кадры с места ликвидации украинских агентов в Подмосковье
25 июня, 12:25
 
Тюменская областьКиевУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала