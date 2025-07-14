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Украинский агент, планировавший теракт в Тюмени, передавал данные о военных - РИА Новости, 14.07.2025
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13:06 14.07.2025 (обновлено: 13:45 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/agent-2029001671.html
Украинский агент, планировавший теракт в Тюмени, передавал данные о военных
Украинский агент, планировавший теракт в Тюмени, передавал данные о военных - РИА Новости, 14.07.2025
Украинский агент, планировавший теракт в Тюмени, передавал данные о военных
Агент Киева в Тюмени передавал информацию о стратегических объектах на Урале и проходящих по Транссибирской магистрали военных эшелонах, говорится в сообщении... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T13:06:00+03:00
2025-07-14T13:45:00+03:00
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урал
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безопасность
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Агент Киева в Тюмени передавал информацию о стратегических объектах на Урале и проходящих по Транссибирской магистрали военных эшелонах, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ. В ФСБ сообщили, что силовики предотвратили теракт в Тюмени, где агент украинских спецслужб намеревался подложить бомбу под машину российского военного, при задержании у схрона тот оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован ответным огнем. "Установлено, что с начала 2025 года по указанию куратора украинский агент передавал информацию о стратегических объектах в Уральском федеральном округе и о проходящих военных эшелонах по Транссибирской магистрали", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250714/terakt-2028943727.html
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Уничтожение украинского агента в Тюменской области
ФСБ показала видео с уничтожением агента Киева, который в Тюменской области планировал подложить бомбу под автомобиль российского военного. На кадрах видно, что преступник был ликвидирован после того, как при задержании бросил гранату в спецназовцев.
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), тюмень, урал, россия, безопасность
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Тюмень, Урал, Россия, Безопасность
Украинский агент, планировавший теракт в Тюмени, передавал данные о военных

Агент Киева, планировавший теракт в Тюмени, передавал данные о военных эшелонах

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Агент Киева в Тюмени передавал информацию о стратегических объектах на Урале и проходящих по Транссибирской магистрали военных эшелонах, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ.
В ФСБ сообщили, что силовики предотвратили теракт в Тюмени, где агент украинских спецслужб намеревался подложить бомбу под машину российского военного, при задержании у схрона тот оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован ответным огнем.
"Установлено, что с начала 2025 года по указанию куратора украинский агент передавал информацию о стратегических объектах в Уральском федеральном округе и о проходящих военных эшелонах по Транссибирской магистрали", - говорится в сообщении.
Показания женщины, которая по заданию СБУ готовила теракт в отношении военного в Крыму - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
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Вчера, 09:11
 
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ТюменьУралРоссияБезопасность
 
 
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