https://ria.ru/20250714/agent-2029001671.html
Украинский агент, планировавший теракт в Тюмени, передавал данные о военных
Украинский агент, планировавший теракт в Тюмени, передавал данные о военных - РИА Новости, 14.07.2025
Украинский агент, планировавший теракт в Тюмени, передавал данные о военных
Агент Киева в Тюмени передавал информацию о стратегических объектах на Урале и проходящих по Транссибирской магистрали военных эшелонах, говорится в сообщении... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T13:06:00+03:00
2025-07-14T13:06:00+03:00
2025-07-14T13:45:00+03:00
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Агент Киева в Тюмени передавал информацию о стратегических объектах на Урале и проходящих по Транссибирской магистрали военных эшелонах, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ. В ФСБ сообщили, что силовики предотвратили теракт в Тюмени, где агент украинских спецслужб намеревался подложить бомбу под машину российского военного, при задержании у схрона тот оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован ответным огнем. "Установлено, что с начала 2025 года по указанию куратора украинский агент передавал информацию о стратегических объектах в Уральском федеральном округе и о проходящих военных эшелонах по Транссибирской магистрали", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250714/terakt-2028943727.html
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Уничтожение украинского агента в Тюменской области
ФСБ показала видео с уничтожением агента Киева, который в Тюменской области планировал подложить бомбу под автомобиль российского военного. На кадрах видно, что преступник был ликвидирован после того, как при задержании бросил гранату в спецназовцев.
2025-07-14T13:06
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), тюмень, урал, россия, безопасность
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Тюмень, Урал, Россия, Безопасность
Украинский агент, планировавший теракт в Тюмени, передавал данные о военных
Агент Киева, планировавший теракт в Тюмени, передавал данные о военных эшелонах