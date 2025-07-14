https://ria.ru/20250714/agent-2029001671.html

Украинский агент, планировавший теракт в Тюмени, передавал данные о военных

Украинский агент, планировавший теракт в Тюмени, передавал данные о военных - РИА Новости, 14.07.2025

Украинский агент, планировавший теракт в Тюмени, передавал данные о военных

Агент Киева в Тюмени передавал информацию о стратегических объектах на Урале и проходящих по Транссибирской магистрали военных эшелонах, говорится в сообщении... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T13:06:00+03:00

2025-07-14T13:06:00+03:00

2025-07-14T13:45:00+03:00

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Агент Киева в Тюмени передавал информацию о стратегических объектах на Урале и проходящих по Транссибирской магистрали военных эшелонах, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ. В ФСБ сообщили, что силовики предотвратили теракт в Тюмени, где агент украинских спецслужб намеревался подложить бомбу под машину российского военного, при задержании у схрона тот оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован ответным огнем. "Установлено, что с начала 2025 года по указанию куратора украинский агент передавал информацию о стратегических объектах в Уральском федеральном округе и о проходящих военных эшелонах по Транссибирской магистрали", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250714/terakt-2028943727.html

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Уничтожение украинского агента в Тюменской области ФСБ показала видео с уничтожением агента Киева, который в Тюменской области планировал подложить бомбу под автомобиль российского военного. На кадрах видно, что преступник был ликвидирован после того, как при задержании бросил гранату в спецназовцев. 2025-07-14T13:06 true PT1M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), тюмень, урал, россия, безопасность