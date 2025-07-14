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Украинского агента, планировавшего теракт в Тюмени, ликвидировали - РИА Новости, 14.07.2025
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12:50 14.07.2025 (обновлено: 13:31 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/agent-2028995369.html
Украинского агента, планировавшего теракт в Тюмени, ликвидировали
Украинского агента, планировавшего теракт в Тюмени, ликвидировали - РИА Новости, 14.07.2025
Украинского агента, планировавшего теракт в Тюмени, ликвидировали
Агент Киева, планировавший теракт в Тюмени, при задержании у схрона оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован ответным огнем, говорится в сообщении... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T12:50:00+03:00
2025-07-14T13:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
тюмень
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безопасность
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Агент Киева, планировавший теракт в Тюмени, при задержании у схрона оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован ответным огнем, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ. В ФСБ сообщили, что силовики предотвратили теракт в Тюмени, где агент украинских спецслужб намеревался подложить бомбу под машину российского военного. "Действуя по заданию украинских спецслужб, злоумышленник изъял из заранее оборудованного схрона взрывное устройство. При задержании преступник оказал активное вооруженное сопротивление и ответным огнем был нейтрализован. Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте происшествия изъято: взрывное устройство, травматический пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами, и боеприпасы к нему. Кроме того, по адресу проживания мужчины также обнаружены две самодельно изготовленные гранаты. По данному факту возбуждено дело о незаконном обороте взрывчатых веществ. В спецслужбе вновь напомнили, что спецслужбы Украины ведут активную работу в интернете, в том числе в социальных сетях и мессенджерах Telegram и WhatsApp, для вовлечения граждан РФ в противоправную деятельность. "Пользуясь их доверчивостью, вербовщики принуждают своих жертв совершать тяжкие и особо тяжкие преступления, за которые предусмотрены длительные сроки заключения. Во избежание провокаций со стороны злоумышленников в сети интернет призываем российских граждан к бдительности и по возможности воздерживаться от использования мессенджеров Telegram и WhatsApp с незнакомыми контактами", - подчеркнули в ФСБ.
https://ria.ru/20250714/terakt-2028943727.html
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Уничтожение украинского агента в Тюменской области
ФСБ показала видео с уничтожением агента Киева, который в Тюменской области планировал подложить бомбу под автомобиль российского военного. На кадрах видно, что преступник был ликвидирован после того, как при задержании бросил гранату в спецназовцев.
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тюмень, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Тюмень, Россия, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
Украинского агента, планировавшего теракт в Тюмени, ликвидировали

Агента Киева, планировавшего теракт в Тюмени, ликвидировали ответным огнем

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Агент Киева, планировавший теракт в Тюмени, при задержании у схрона оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован ответным огнем, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ.
В ФСБ сообщили, что силовики предотвратили теракт в Тюмени, где агент украинских спецслужб намеревался подложить бомбу под машину российского военного.
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"Действуя по заданию украинских спецслужб, злоумышленник изъял из заранее оборудованного схрона взрывное устройство. При задержании преступник оказал активное вооруженное сопротивление и ответным огнем был нейтрализован. Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте происшествия изъято: взрывное устройство, травматический пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами, и боеприпасы к нему. Кроме того, по адресу проживания мужчины также обнаружены две самодельно изготовленные гранаты.
По данному факту возбуждено дело о незаконном обороте взрывчатых веществ.
В спецслужбе вновь напомнили, что спецслужбы Украины ведут активную работу в интернете, в том числе в социальных сетях и мессенджерах Telegram и WhatsApp, для вовлечения граждан РФ в противоправную деятельность.
"Пользуясь их доверчивостью, вербовщики принуждают своих жертв совершать тяжкие и особо тяжкие преступления, за которые предусмотрены длительные сроки заключения. Во избежание провокаций со стороны злоумышленников в сети интернет призываем российских граждан к бдительности и по возможности воздерживаться от использования мессенджеров Telegram и WhatsApp с незнакомыми контактами", - подчеркнули в ФСБ.
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Специальная военная операция на УкраинеТюменьРоссияУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Безопасность
 
 
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