https://ria.ru/20250714/aeroport-2028916869.html

Лондонский аэропорт отменил все рейсы из-за крушения небольшого самолета

Лондонский аэропорт отменил все рейсы из-за крушения небольшого самолета - РИА Новости, 14.07.2025

Лондонский аэропорт отменил все рейсы из-за крушения небольшого самолета

Лондонский аэропорт Саутенд в соцсети X заявил об отмене всех рейсов на фоне крушения небольшого самолета, которое произошло ранее в воскресенье. РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T00:38:00+03:00

2025-07-14T00:38:00+03:00

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Лондонский аэропорт Саутенд в соцсети X заявил об отмене всех рейсов на фоне крушения небольшого самолета, которое произошло ранее в воскресенье. В воскресенье полиция британского графства Эссекс сообщала, что небольшой самолет разбился в лондонском аэропорту Саутенд. "Из-за серьезного инцидента ... в аэропорту Саутенд мы с сожалением сообщаем о том, что аэропорт закрыт до дальнейшего уведомления. Все рейсы в и из аэропорта отменены, пока полиция, спасательные службы и следователи разбираются с происшествием", - говорится в заявлении аэропорта.

https://ria.ru/20250411/samolet-2010804617.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, эссекс, великобритания