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Лондонский аэропорт отменил все рейсы из-за крушения небольшого самолета
Лондонский аэропорт отменил все рейсы из-за крушения небольшого самолета - РИА Новости, 14.07.2025
Лондонский аэропорт отменил все рейсы из-за крушения небольшого самолета
Лондонский аэропорт Саутенд в соцсети X заявил об отмене всех рейсов на фоне крушения небольшого самолета, которое произошло ранее в воскресенье. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T00:38:00+03:00
2025-07-14T00:38:00+03:00
2025-07-14T00:38:00+03:00
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Лондонский аэропорт Саутенд в соцсети X заявил об отмене всех рейсов на фоне крушения небольшого самолета, которое произошло ранее в воскресенье. В воскресенье полиция британского графства Эссекс сообщала, что небольшой самолет разбился в лондонском аэропорту Саутенд. "Из-за серьезного инцидента ... в аэропорту Саутенд мы с сожалением сообщаем о том, что аэропорт закрыт до дальнейшего уведомления. Все рейсы в и из аэропорта отменены, пока полиция, спасательные службы и следователи разбираются с происшествием", - говорится в заявлении аэропорта.
https://ria.ru/20250411/samolet-2010804617.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эссекс, великобритания
В мире, Эссекс, Великобритания
Лондонский аэропорт отменил все рейсы из-за крушения небольшого самолета
Аэропорт Саутенд в Лондоне отменил все рейсы из-за крушения небольшого самолета