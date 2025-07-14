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Лондонский аэропорт отменил все рейсы из-за крушения небольшого самолета - РИА Новости, 14.07.2025
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00:38 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/aeroport-2028916869.html
Лондонский аэропорт отменил все рейсы из-за крушения небольшого самолета
Лондонский аэропорт отменил все рейсы из-за крушения небольшого самолета - РИА Новости, 14.07.2025
Лондонский аэропорт отменил все рейсы из-за крушения небольшого самолета
Лондонский аэропорт Саутенд в соцсети X заявил об отмене всех рейсов на фоне крушения небольшого самолета, которое произошло ранее в воскресенье. РИА Новости, 14.07.2025
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Лондонский аэропорт Саутенд в соцсети X заявил об отмене всех рейсов на фоне крушения небольшого самолета, которое произошло ранее в воскресенье. В воскресенье полиция британского графства Эссекс сообщала, что небольшой самолет разбился в лондонском аэропорту Саутенд. "Из-за серьезного инцидента ... в аэропорту Саутенд мы с сожалением сообщаем о том, что аэропорт закрыт до дальнейшего уведомления. Все рейсы в и из аэропорта отменены, пока полиция, спасательные службы и следователи разбираются с происшествием", - говорится в заявлении аэропорта.
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в мире, эссекс, великобритания
В мире, Эссекс, Великобритания
Лондонский аэропорт отменил все рейсы из-за крушения небольшого самолета

Аэропорт Саутенд в Лондоне отменил все рейсы из-за крушения небольшого самолета

CC BY 2.0 / calflier001 / London Southend AirportЛондонский аэропорт Саутенд
Лондонский аэропорт Саутенд - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
CC BY 2.0 / calflier001 / London Southend Airport
Лондонский аэропорт Саутенд. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Лондонский аэропорт Саутенд в соцсети X заявил об отмене всех рейсов на фоне крушения небольшого самолета, которое произошло ранее в воскресенье.
В воскресенье полиция британского графства Эссекс сообщала, что небольшой самолет разбился в лондонском аэропорту Саутенд.
"Из-за серьезного инцидента ... в аэропорту Саутенд мы с сожалением сообщаем о том, что аэропорт закрыт до дальнейшего уведомления. Все рейсы в и из аэропорта отменены, пока полиция, спасательные службы и следователи разбираются с происшествием", - говорится в заявлении аэропорта.
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