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При пожаре в доме престарелых в Массачусетсе погибли девять человек - РИА Новости, 14.07.2025
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16:33 14.07.2025 (обновлено: 16:45 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/abc-2029055004.html
При пожаре в доме престарелых в Массачусетсе погибли девять человек
При пожаре в доме престарелых в Массачусетсе погибли девять человек - РИА Новости, 14.07.2025
При пожаре в доме престарелых в Массачусетсе погибли девять человек
По меньшей мере девять человек погибли при пожаре в доме престарелых в городе Фолл-Ривер американского штата Массачусетс, сообщает телеканал ABC со ссылкой на... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T16:33:00+03:00
2025-07-14T16:45:00+03:00
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. По меньшей мере девять человек погибли при пожаре в доме престарелых в городе Фолл-Ривер американского штата Массачусетс, сообщает телеканал ABC со ссылкой на местные власти. "Девять человек погибли в результате пожара, охватившего дом престарелых в Фолл-Ривер, штат Массачусетс, поздно вечером в воскресенье", - говорится в сообщении. По информации газеты New York Post, в результате пожара ещё 30 человек были доставлены в больницу, один из них находится в критическом состоянии. Как сообщил в пресс-релизе департамент пожарной службы Массачусетса, до пожара в здании проживали около 70 человек. Отмечается, что на место прибыли около 50 пожарных, пять из них пострадали при тушении пожара. По данным ведомства, местные власти расследуют причины пожара.
https://ria.ru/20250112/kaliforniya-1993380926.html
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массачусетс, в мире
Массачусетс, В мире
При пожаре в доме престарелых в Массачусетсе погибли девять человек

При пожаре в доме престарелых в Массачусетсе в США погибли девять человек

© AP Photo / Michael CaseyДом престарелых в городе Фолл-Ривер в штате Массачусетс после пожара. 14 июля 2025
Дом престарелых в городе Фолл-Ривер в штате Массачусетс после пожара. 14 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© AP Photo / Michael Casey
Дом престарелых в городе Фолл-Ривер в штате Массачусетс после пожара. 14 июля 2025
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. По меньшей мере девять человек погибли при пожаре в доме престарелых в городе Фолл-Ривер американского штата Массачусетс, сообщает телеканал ABC со ссылкой на местные власти.
"Девять человек погибли в результате пожара, охватившего дом престарелых в Фолл-Ривер, штат Массачусетс, поздно вечером в воскресенье", - говорится в сообщении.
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По информации газеты New York Post, в результате пожара ещё 30 человек были доставлены в больницу, один из них находится в критическом состоянии.
Как сообщил в пресс-релизе департамент пожарной службы Массачусетса, до пожара в здании проживали около 70 человек. Отмечается, что на место прибыли около 50 пожарных, пять из них пострадали при тушении пожара.
По данным ведомства, местные власти расследуют причины пожара.
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