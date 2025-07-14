https://ria.ru/20250714/abc-2029055004.html
При пожаре в доме престарелых в Массачусетсе погибли девять человек
При пожаре в доме престарелых в Массачусетсе погибли девять человек - РИА Новости, 14.07.2025
При пожаре в доме престарелых в Массачусетсе погибли девять человек
По меньшей мере девять человек погибли при пожаре в доме престарелых в городе Фолл-Ривер американского штата Массачусетс, сообщает телеканал ABC со ссылкой на... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T16:33:00+03:00
2025-07-14T16:33:00+03:00
2025-07-14T16:45:00+03:00
массачусетс
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2029051600_0:438:2730:1974_1920x0_80_0_0_bf9f636e96f45dec222dfb451c191958.jpg
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. По меньшей мере девять человек погибли при пожаре в доме престарелых в городе Фолл-Ривер американского штата Массачусетс, сообщает телеканал ABC со ссылкой на местные власти. "Девять человек погибли в результате пожара, охватившего дом престарелых в Фолл-Ривер, штат Массачусетс, поздно вечером в воскресенье", - говорится в сообщении. По информации газеты New York Post, в результате пожара ещё 30 человек были доставлены в больницу, один из них находится в критическом состоянии. Как сообщил в пресс-релизе департамент пожарной службы Массачусетса, до пожара в здании проживали около 70 человек. Отмечается, что на место прибыли около 50 пожарных, пять из них пострадали при тушении пожара. По данным ведомства, местные власти расследуют причины пожара.
https://ria.ru/20250112/kaliforniya-1993380926.html
https://ria.ru/20250630/ajdaho-2026191344.html
массачусетс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2029051600_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_5bfe87c7146a698c8f3b609de6f394fb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
массачусетс, в мире
При пожаре в доме престарелых в Массачусетсе погибли девять человек
При пожаре в доме престарелых в Массачусетсе в США погибли девять человек