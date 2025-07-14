https://ria.ru/20250714/abc-2029055004.html

При пожаре в доме престарелых в Массачусетсе погибли девять человек

При пожаре в доме престарелых в Массачусетсе погибли девять человек - РИА Новости, 14.07.2025

При пожаре в доме престарелых в Массачусетсе погибли девять человек

По меньшей мере девять человек погибли при пожаре в доме престарелых в городе Фолл-Ривер американского штата Массачусетс, сообщает телеканал ABC со ссылкой на... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T16:33:00+03:00

2025-07-14T16:33:00+03:00

2025-07-14T16:45:00+03:00

массачусетс

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2029051600_0:438:2730:1974_1920x0_80_0_0_bf9f636e96f45dec222dfb451c191958.jpg

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. По меньшей мере девять человек погибли при пожаре в доме престарелых в городе Фолл-Ривер американского штата Массачусетс, сообщает телеканал ABC со ссылкой на местные власти. "Девять человек погибли в результате пожара, охватившего дом престарелых в Фолл-Ривер, штат Массачусетс, поздно вечером в воскресенье", - говорится в сообщении. По информации газеты New York Post, в результате пожара ещё 30 человек были доставлены в больницу, один из них находится в критическом состоянии. Как сообщил в пресс-релизе департамент пожарной службы Массачусетса, до пожара в здании проживали около 70 человек. Отмечается, что на место прибыли около 50 пожарных, пять из них пострадали при тушении пожара. По данным ведомства, местные власти расследуют причины пожара.

https://ria.ru/20250112/kaliforniya-1993380926.html

https://ria.ru/20250630/ajdaho-2026191344.html

массачусетс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

массачусетс, в мире