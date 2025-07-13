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При украинском обстреле в Запорожской области пострадали мирные жители - РИА Новости, 13.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:16 13.07.2025 (обновлено: 18:56 13.07.2025)
https://ria.ru/20250713/zhiteli-2028883680.html
При украинском обстреле в Запорожской области пострадали мирные жители
При украинском обстреле в Запорожской области пострадали мирные жители - РИА Новости, 13.07.2025
При украинском обстреле в Запорожской области пострадали мирные жители
В Тарасовке в Запорожской области при обстреле ВСУ пострадали мирные жители, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале. РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T17:16:00+03:00
2025-07-13T18:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
происшествия
евгений балицкий
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости. В Тарасовке в Запорожской области при обстреле ВСУ пострадали мирные жители, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале."Населенный пункт Тарасовка Пологовского муниципального округа подвергается массированной атаке БПЛА и обстрелу с применением кассетных боеприпасов. Есть пострадавшие среди мирных жителей", — написал он.Сохраняется опасность повторных ударов.Украинские военные ежедневно атакуют гражданские объекты и мирные населенные пункты в российских регионах.
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Последствия ударов ВСУ по селу Тарасовка в Запорожской области
Последствия ударов ВСУ по селу Тарасовка в Запорожской области
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запорожская область, происшествия, евгений балицкий, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Происшествия, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины
При украинском обстреле в Запорожской области пострадали мирные жители

При украинском обстреле Тарасовки в Запорожской области пострадали мирные жители

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости. В Тарасовке в Запорожской области при обстреле ВСУ пострадали мирные жители, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале.
«
"Населенный пункт Тарасовка Пологовского муниципального округа подвергается массированной атаке БПЛА и обстрелу с применением кассетных боеприпасов. Есть пострадавшие среди мирных жителей", — написал он.
Сохраняется опасность повторных ударов.
Украинские военные ежедневно атакуют гражданские объекты и мирные населенные пункты в российских регионах.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьПроисшествияЕвгений БалицкийВооруженные силы Украины
 
 
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