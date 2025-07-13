https://ria.ru/20250713/zhiteli-2028883680.html
При украинском обстреле в Запорожской области пострадали мирные жители
При украинском обстреле в Запорожской области пострадали мирные жители - РИА Новости, 13.07.2025
При украинском обстреле в Запорожской области пострадали мирные жители
В Тарасовке в Запорожской области при обстреле ВСУ пострадали мирные жители, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале. РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T17:16:00+03:00
2025-07-13T17:16:00+03:00
2025-07-13T18:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
происшествия
евгений балицкий
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0d/2028886605_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a1b4f1b2c53ec4dab04e194d1a0a9ffc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости. В Тарасовке в Запорожской области при обстреле ВСУ пострадали мирные жители, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале."Населенный пункт Тарасовка Пологовского муниципального округа подвергается массированной атаке БПЛА и обстрелу с применением кассетных боеприпасов. Есть пострадавшие среди мирных жителей", — написал он.Сохраняется опасность повторных ударов.Украинские военные ежедневно атакуют гражданские объекты и мирные населенные пункты в российских регионах.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0d/2028886605_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ab5cb269a5e503c51122858b33839eb6.jpg
Последствия ударов ВСУ по селу Тарасовка в Запорожской области
Последствия ударов ВСУ по селу Тарасовка в Запорожской области
2025-07-13T17:16
true
PT0M17S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, происшествия, евгений балицкий, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Происшествия, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины
При украинском обстреле в Запорожской области пострадали мирные жители
При украинском обстреле Тарасовки в Запорожской области пострадали мирные жители