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При украинском обстреле в Запорожской области пострадали мирные жители

При украинском обстреле в Запорожской области пострадали мирные жители - РИА Новости, 13.07.2025

При украинском обстреле в Запорожской области пострадали мирные жители

В Тарасовке в Запорожской области при обстреле ВСУ пострадали мирные жители, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале. РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T17:16:00+03:00

2025-07-13T17:16:00+03:00

2025-07-13T18:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

происшествия

евгений балицкий

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости. В Тарасовке в Запорожской области при обстреле ВСУ пострадали мирные жители, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале."Населенный пункт Тарасовка Пологовского муниципального округа подвергается массированной атаке БПЛА и обстрелу с применением кассетных боеприпасов. Есть пострадавшие среди мирных жителей", — написал он.Сохраняется опасность повторных ударов.Украинские военные ежедневно атакуют гражданские объекты и мирные населенные пункты в российских регионах.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Последствия ударов ВСУ по селу Тарасовка в Запорожской области Последствия ударов ВСУ по селу Тарасовка в Запорожской области 2025-07-13T17:16 true PT0M17S

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запорожская область, происшествия, евгений балицкий, вооруженные силы украины