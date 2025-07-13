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В Шебекино частично компенсируют аренду жилья жителям микрорайона Титовка - РИА Новости, 13.07.2025
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В Шебекино частично компенсируют аренду жилья жителям микрорайона Титовка
В Шебекино частично компенсируют аренду жилья жителям микрорайона Титовка - РИА Новости, 13.07.2025
В Шебекино частично компенсируют аренду жилья жителям микрорайона Титовка
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о частичной компенсации аренды жилья жителям микрорайона Титовка в городе Шебекино в связи с... РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T07:23:00+03:00
2025-07-13T07:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
жилье
белгородская область
шебекино
украина
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 13 июл - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о частичной компенсации аренды жилья жителям микрорайона Титовка в городе Шебекино в связи с увеличением атак со стороны Украины. По словам губернатора, за минувший день противник значительно усилил атаки на приграничные территории региона, включая город Белгород и Шебекино. "Особенно достается микрорайону Титовка. Это у нас переулок Нежуры и улица Нежуры, Мочалина, Шишкина, Тихвинская, Светлая... С сегодняшнего дня вводим частичную компенсацию за аренду жилья. Несмотря на то, что оперштаб Белгородской области еще не занимался этим вопросом, я уверен, что все руководители силовых структур, которые входят в оперштаб, непременно поддержат это решение", - написал Гладков в Telegram-канале. Он также добавил, что глава администрации Шебекинского округа Андрей Гриднев проведет подомовой обход, чтобы определить, какую помощь нужно оказать семьям, находящимся в сложной ситуации. В Белгородской области действует такая государственная мера поддержки, как частичная компенсация за аренду жилья в размере от 20 до 40 тысяч рублей семьям, у которых разрушено жилье в результате обстрелов со стороны ВСУ, и для тех, кто проживает в населенных пунктах, куда ограничен въезд.
https://ria.ru/20250713/bespilotnik-2028825976.html
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общество, жилье, белгородская область, шебекино, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Общество, Жилье, Белгородская область, Шебекино, Украина, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Шебекино частично компенсируют аренду жилья жителям микрорайона Титовка

Гладков объявил о частичной компенсации аренды жилья жителям Титовки в Шебекино

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкШебекино
Шебекино - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© РИА Новости / Антон Вергун
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БЕЛГОРОД, 13 июл - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о частичной компенсации аренды жилья жителям микрорайона Титовка в городе Шебекино в связи с увеличением атак со стороны Украины.
По словам губернатора, за минувший день противник значительно усилил атаки на приграничные территории региона, включая город Белгород и Шебекино.
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"Особенно достается микрорайону Титовка. Это у нас переулок Нежуры и улица Нежуры, Мочалина, Шишкина, Тихвинская, Светлая... С сегодняшнего дня вводим частичную компенсацию за аренду жилья. Несмотря на то, что оперштаб Белгородской области еще не занимался этим вопросом, я уверен, что все руководители силовых структур, которые входят в оперштаб, непременно поддержат это решение", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он также добавил, что глава администрации Шебекинского округа Андрей Гриднев проведет подомовой обход, чтобы определить, какую помощь нужно оказать семьям, находящимся в сложной ситуации.
В Белгородской области действует такая государственная мера поддержки, как частичная компенсация за аренду жилья в размере от 20 до 40 тысяч рублей семьям, у которых разрушено жилье в результате обстрелов со стороны ВСУ, и для тех, кто проживает в населенных пунктах, куда ограничен въезд.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоЖильеБелгородская областьШебекиноУкраинаВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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