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В Европе сделали радикальное заявление об Украине - РИА Новости, 13.07.2025
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04:23 13.07.2025 (обновлено: 05:49 13.07.2025)
https://ria.ru/20250713/zelenskiy-2028830032.html
В Европе сделали радикальное заявление об Украине
В Европе сделали радикальное заявление об Украине - РИА Новости, 13.07.2025
В Европе сделали радикальное заявление об Украине
Конфликт на Украине может завершиться только после отстранения Владимира Зеленского от власти, такое мнение высказал профессор Хельсинского университета Туомас... РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T04:23:00+03:00
2025-07-13T05:49:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Конфликт на Украине может завершиться только после отстранения Владимира Зеленского от власти, такое мнение высказал профессор Хельсинского университета Туомас Малинен в соцсети Х."Этот конфликт невозможно решить с Зеленским у руля. &lt;…&gt; Этот конфликт также не может быть решен пошлинами и угрозами. Вам просто нужно &lt;…&gt; сместить администрацию Зеленского", — написал он, обращаясь к президенту США.По мнению эксперта, нагнетание обстановки вокруг украинского кризиса американской администрацией не способствует его решению, а только ухудшает и без того сложную ситуацию."Попробуйте свой путь, господин президент. Просто знайте, что он (в конечном итоге) обречен на провал", — констатировал Малинен.Ранее американский телеканал CBS сообщил, что хозяин Белого дома рассматривает возможность выделения Украине нового пакета помощи. По данным телеканала, хозяин Белого дома может прибегнуть к таким мерам впервые с момента вступления в должность. Хотя источник возможного пакета неизвестен, источники сообщили, что у Трампа остается 3,85 миллиарда долларов, выделенных еще администрацией его предшественника Джо Байдена.NBC 4 июля сообщил, что приостановка военной помощи Киеву была односторонним решением шефа Пентагона Пита Хегсета. Телеканал CNN позднее отметил, что Хегсет не сообщил заранее администрации президента США Дональда Трампа о своем решении. Агентство Associated Press также передавало, что решение Пентагона застало Трампа врасплох. Американский лидер позже заявил, что не знает, кто авторизовал приостановку выделения военной помощи Киеву.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250713/zelenskiy-2028829827.html
https://ria.ru/20250709/ukraina-2028227806.html
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в мире, сша, киев, украина, владимир зеленский, дональд трамп, туомас малинен
В мире, США, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Туомас Малинен
В Европе сделали радикальное заявление об Украине

Малинен: для решения конфликта на Украине Трамп должен сместить Зеленского

© AP Photo / Adam GrayУкраинский флаг
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© AP Photo / Adam Gray
Украинский флаг. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Конфликт на Украине может завершиться только после отстранения Владимира Зеленского от власти, такое мнение высказал профессор Хельсинского университета Туомас Малинен в соцсети Х.
"Этот конфликт невозможно решить с Зеленским у руля. <…> Этот конфликт также не может быть решен пошлинами и угрозами. Вам просто нужно <…> сместить администрацию Зеленского", — написал он, обращаясь к президенту США.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
В Киеве раскрыли, что сделал Зеленский после визита в Рим
04:18
По мнению эксперта, нагнетание обстановки вокруг украинского кризиса американской администрацией не способствует его решению, а только ухудшает и без того сложную ситуацию.
«
"Попробуйте свой путь, господин президент. Просто знайте, что он (в конечном итоге) обречен на провал", — констатировал Малинен.
Ранее американский телеканал CBS сообщил, что хозяин Белого дома рассматривает возможность выделения Украине нового пакета помощи. По данным телеканала, хозяин Белого дома может прибегнуть к таким мерам впервые с момента вступления в должность. Хотя источник возможного пакета неизвестен, источники сообщили, что у Трампа остается 3,85 миллиарда долларов, выделенных еще администрацией его предшественника Джо Байдена.
Зенитный ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
"Тупая шутка". На Украине пришли в ярость из-за решения США
9 июля, 20:53
NBC 4 июля сообщил, что приостановка военной помощи Киеву была односторонним решением шефа Пентагона Пита Хегсета. Телеканал CNN позднее отметил, что Хегсет не сообщил заранее администрации президента США Дональда Трампа о своем решении. Агентство Associated Press также передавало, что решение Пентагона застало Трампа врасплох. Американский лидер позже заявил, что не знает, кто авторизовал приостановку выделения военной помощи Киеву.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
Трамп видит в Зеленском препятствие, пишет Financial Times
Вчера, 08:21
 
В миреСШАКиевУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампТуомас Малинен
 
 
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