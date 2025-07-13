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Захарова иронично прокомментировала сокращения в госдепе США - РИА Новости, 13.07.2025
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19:28 13.07.2025
https://ria.ru/20250713/zaharova-2028895236.html
Захарова иронично прокомментировала сокращения в госдепе США
Захарова иронично прокомментировала сокращения в госдепе США - РИА Новости, 13.07.2025
Захарова иронично прокомментировала сокращения в госдепе США
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией прокомментировала сообщения о сокращении штата в госдепе США, отметив, что американские дипломаты... РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T19:28:00+03:00
2025-07-13T19:28:00+03:00
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией прокомментировала сообщения о сокращении штата в госдепе США, отметив, что американские дипломаты называют свои увольнения нарушением прав человека, хотя они всегда уверяли весь мир, что только в США соблюдаются права человека. "В госдепе сократили 1300 человек в рамках реформы госрасходов. Они уверяют, что это нарушение прав человека. Смешно, что все эти годы именно американские дипломаты доказывали миру, что права человека канонически соблюдаются только в США, а все остальные должны на них ровняться", - написала Захарова в своём Telegram-канале. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на высокопоставленного чиновника госдепа передавало, что госдепартамент США увольняет более 1300 карьерных дипломатов и чиновников в соответствии с планом администрации американского президента Дональда Трампа по реорганизации ведомства. В четверг официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс подтвердила, что во внешнеполитическом ведомстве США начинается реорганизация.
https://ria.ru/20250710/ukraina-2028452249.html
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в мире, сша, россия, мария захарова, дональд трамп
В мире, США, Россия, Мария Захарова, Дональд Трамп
Захарова иронично прокомментировала сокращения в госдепе США

Захарова с иронией отреагировала на сообщения о сокращении штата в госдепе США

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией прокомментировала сообщения о сокращении штата в госдепе США, отметив, что американские дипломаты называют свои увольнения нарушением прав человека, хотя они всегда уверяли весь мир, что только в США соблюдаются права человека.
"В госдепе сократили 1300 человек в рамках реформы госрасходов. Они уверяют, что это нарушение прав человека. Смешно, что все эти годы именно американские дипломаты доказывали миру, что права человека канонически соблюдаются только в США, а все остальные должны на них ровняться", - написала Захарова в своём Telegram-канале.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на высокопоставленного чиновника госдепа передавало, что госдепартамент США увольняет более 1300 карьерных дипломатов и чиновников в соответствии с планом администрации американского президента Дональда Трампа по реорганизации ведомства. В четверг официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс подтвердила, что во внешнеполитическом ведомстве США начинается реорганизация.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
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В миреСШАРоссияМария ЗахароваДональд Трамп
 
 
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