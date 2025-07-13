https://ria.ru/20250713/zaharova-2028895236.html

Захарова иронично прокомментировала сокращения в госдепе США

Захарова иронично прокомментировала сокращения в госдепе США - РИА Новости, 13.07.2025

Захарова иронично прокомментировала сокращения в госдепе США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией прокомментировала сообщения о сокращении штата в госдепе США, отметив, что американские дипломаты... РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T19:28:00+03:00

2025-07-13T19:28:00+03:00

2025-07-13T19:28:00+03:00

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией прокомментировала сообщения о сокращении штата в госдепе США, отметив, что американские дипломаты называют свои увольнения нарушением прав человека, хотя они всегда уверяли весь мир, что только в США соблюдаются права человека. "В госдепе сократили 1300 человек в рамках реформы госрасходов. Они уверяют, что это нарушение прав человека. Смешно, что все эти годы именно американские дипломаты доказывали миру, что права человека канонически соблюдаются только в США, а все остальные должны на них ровняться", - написала Захарова в своём Telegram-канале. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на высокопоставленного чиновника госдепа передавало, что госдепартамент США увольняет более 1300 карьерных дипломатов и чиновников в соответствии с планом администрации американского президента Дональда Трампа по реорганизации ведомства. В четверг официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс подтвердила, что во внешнеполитическом ведомстве США начинается реорганизация.

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в мире, сша, россия, мария захарова, дональд трамп