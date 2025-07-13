"Ответ глубоко под землей". Ученые раскрыли очередную загадку Библии
Антрополог Бар-Рон: надписи на Синае могли быть сделаны на протосинайском языке
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости, Сергей Проскурин. Исход евреев из Египта — один из самых популярных библейских сюжетов. Среди историков же немало тех, кто не верит в его подлинность. Развеять сомнения скептиков помогла одна маленькая находка. Что обнаружили исследователи — в материале РИА Новости.
Интерпретация спорная
"Это от Моисея" — вряд ли такая короткая фраза заслуживает внимания мировых специалистов. Если бы не одно но: ее нашли во время раскопок на Синае.
Впервые бирюзовые рудники Серабит эль-Хадим обследовали в 1904-м. Именно тогда британские археологи заметили на стенах шахты необычные письмена. Разобрать их, а уж тем более перевести никто не смог. Но в наши дни на помощь пришли новейшие технологии.
С помощью специальных камер усиленного разрешения американо-израильский антрополог Майкл Бар-Рон проанализировал корпус надписей из эль-Хадим и опубликовал предварительный перевод. "Некий Моисей призывал поклоняться Элу. И яростно выступал против богини-коровы Баалат" — таково их примерное содержание.
© Фото : Johns Hopkins University/Glenn SchwartzФрагмент с протосинайскими надписями, найденный в Тель-Умм-эль-Марре, Сирия
Фрагмент с протосинайскими надписями, найденный в Тель-Умм-эль-Марре, Сирия
Текст, уверен антрополог, выполнен с использованием протосинайского алфавита (сформировался приблизительно к 1800 году до нашей эры). Его считают наиболее ранним письменным выражением древнего иврита — языка, на котором, предположительно, говорил библейский Моисей. Однако интерпретация и перевод этой системы знаков очень спорные.
Да и в целом историчность исхода евреев из Египта — давняя научная дискуссия. К чести Бар-Рона, он не претендует на доказательства подлинности сюжета о поклонении золотому тельцу. Лишь приглашает к рассуждению.
Ни следа не осталось
Согласно Писанию, Бог указал Моисею вывести "народ свой" из многолетнего плена. Тот попросил у фараона отпустить евреев. Но правитель ответил отказом. Тогда Господь наслал на Египет десять казней — от нашествия саранчи до смерти всех первенцев.
CC BY-SA 3.0 / Einsamer Schütze / Landscape near the Temple of Hathor in Serabit el-KhadimСерабит эль-Хадим
CC BY-SA 3.0 / Einsamer Schütze / Landscape near the Temple of Hathor in Serabit el-Khadim
Серабит эль-Хадим
Лишь после такого кошмара наяву фараон согласился дать вольную.
"И отправились сыны Израилевы из Раамсеса в Сокхоф до шестисот тысяч пеших мужчин, кроме детей; и множество разноплеменных людей вышли с ними, и мелкий и крупный скот, стадо весьма большое", — повествует книга Исход.
Учитывая, что в каждой семье было как минимум пять человек, библеисты склонны говорить об одной из наиболее массовых миграций в истории. Что интересно, весьма продолжительной — ведь евреи блуждали по пустыне в течение 40 лет.
Разумеется, столь масштабное событие не могло остаться незамеченным. А значит, должны быть какие-то артефакты. Однако археологи, избороздив гигантскую территорию Синайского полуострова и Трансиордании, так ничего не нашли. Поэтому скитания богоизбранного народа долгие годы считались мифом.
© Public DomainКартина Рембранта "Моисей, разбивающий скрижали"
© Public Domain
Картина Рембранта "Моисей, разбивающий скрижали"
"Очень древняя традиция"
Сложности добавляют и нееврейские источники. Египетские летописцы, по мнению историков, не могли оставить без внимания такую супермиграцию. Ведь в XIII столетии до нашей эры, к которому традиционно относят исход, Страна пирамид была на пике могущества. Писцы фараона заносили в папирус каждое съеденное правителем зернышко. Тем не менее о массовом бегстве из Египта — ни слова.
Иудейские же источники, напротив, изобилуют данными. "Причем нельзя назвать эту историю придуманной веками позже. Упоминания о бегстве израильтян из Египта встречаются в книгах пророков Осии и Амоса, а это как минимум VIII век до нашей эры. И очевидно, что авторы опирались на очень древнюю традицию", — отмечает в работе на эту тему израильский археолог Исраэль Финкельштейн.
© Getty Images / Joel CarilletГора Синай (Хорив)
© Getty Images / Joel Carillet
Гора Синай (Хорив)
И предлагает посмотреть на эту проблему под другим углом. Переселение семитского народа было длительным процессом и в действительности заняло несколько веков, а не 40 лет.
"Это называют "мифоисторическим сюжетом", — продолжает Финкельштейн. — Иными словами, у исхода из Египта был реальный прототип, который затем стал священным преданием. И соответственно, оброс дополнениями и символизмом".
Самое же сложное, по словам археолога, — найти событие, которое бы подтвердили египетские источники.
Как оказалось, оно есть.
Загадочное племя
В одном из трудов историка Манефона говорится о "массовом изгнании" из Египта, которое произошло за полторы тысячи лет до его рождения. Речь идет о "племени аму". Оно более известно под греческим названием — гиксосы.
Слово переводится как "иноземные правители" или "цари-пастухи". Последний вариант указывает на семитское происхождение. В XVIII-XVII веках до нашей эры это племя на пару столетий завоевало Египет. Затем, как пишет Манефон, гиксосов изгнали, они бежали в Ханаан и основали Иерусалим. Выходит, можно предположить, что древний историк имел в виду именно евреев.
CC BY-SA 3.0 / Roland Unger / Both rock chapels, Temple of Hathor, Serabit el-Khadim, South Sinai, EgyptСерабит эль-Хадим
Серабит эль-Хадим
"Мы точно знаем, что "народ аму" был неоднородным. Это конгломерат племен семитского происхождения, среди которых могли быть и те, кто потом обосновался в Израиле", — писал известный израильский историк Абба Эвен.
С другой стороны, Манефон мог попросту скопировать библейский сюжет, что было обычным делом для того времени. Правда, специалисты обращают внимание на одну интересную деталь.
"Манефон творил при Птолемеях — в первой половине II века до нашей эры. И писал по-гречески. А Септуагинта — перевод иудейского писания на греческий язык — появилась гораздо позже. Поэтому египетский хронист вряд ли мог знать содержание Библии", — поясняет профессор иудаики Нью-Йоркского университета Лоуренс Шиффман.
© Фото : Johns Hopkins UniversityФрагмент с протосинайскими надписями, найденный в Тель-Умм-эль-Марре, Сирия
Фрагмент с протосинайскими надписями, найденный в Тель-Умм-эль-Марре, Сирия
"Люди моря"
В нееврейских хрониках нашли отражение и события, которые последовали за бегством из Египта. Согласно Библии, народ Израилев еще очень долго воевал за Землю обетованную с местными племенами. Главным образом с филистимлянами.
Аборигенами они не были, поскольку пришли в Ханаан в конце второго тысячелетия до нашей эры. В некоторых источниках их называют "людьми моря", что перекликается со свидетельствами из различных точек Восточного Средиземноморья.
По данным древних историков, загадочное "морское племя" опустошило берега современных Египта, Турции, Сирии, Израиля и Ливана. Нашествие, считают современные ученые, стало одним из катализаторов "великой катастрофы бронзового века" — более трех тысяч лет назад почти все ближневосточные цивилизации вмиг исчезли. По разным причинам: войны, голод, природные катаклизмы.
© Фото : Johns Hopkins University/Glenn SchwartzФрагмент с протосинайскими надписями, найденный в Тель-Умм-эль-Марре, Сирия
Фрагмент с протосинайскими надписями, найденный в Тель-Умм-эль-Марре, Сирия
"Это породило большие волны миграции. Из Египта <…> бежали племена — прежде всего семитские. У исследователей множество данных, что речь идет о колене Левита. Моисей в Библии, кстати, тоже назван левитом. Этот народ, по всей видимости, пришел в Ханаан и смешался с местным населением. Те переняли его культуру и <…> религию", — рассуждает исследователь иудаизма Ричард Фридман.
Отголоски этого синтеза, добавляет ученый, видны в некоторых еврейских обрядах. Например, практика обрезания пришла из Египта. Служители культа, как и в стране фараонов, делились на два сословия — священники и левиты.
По словам Фридмана, у ученых появляется все больше свидетельств историчности исхода евреев во главе с Моисеем. С одной оговоркой: в реальности это событие отличалось от того, что описано в Библии.