https://ria.ru/20250713/zagadka-2028422889.html

"Ответ глубоко под землей". Ученые раскрыли очередную загадку Библии

"Ответ глубоко под землей". Ученые раскрыли очередную загадку Библии - РИА Новости, 13.07.2025

"Ответ глубоко под землей". Ученые раскрыли очередную загадку Библии

Исход евреев из Египта — один из самых популярных библейских сюжетов. Среди историков же немало тех, кто не верит в его подлинность. Развеять сомнения скептиков РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T08:00:00+03:00

2025-07-13T08:00:00+03:00

2025-07-13T08:03:00+03:00

религия

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости, Сергей Проскурин. Исход евреев из Египта — один из самых популярных библейских сюжетов. Среди историков же немало тех, кто не верит в его подлинность. Развеять сомнения скептиков помогла одна маленькая находка. Что обнаружили исследователи — в материале РИА Новости.Интерпретация спорная"Это от Моисея" — вряд ли такая короткая фраза заслуживает внимания мировых специалистов. Если бы не одно но: ее нашли во время раскопок на Синае.Впервые бирюзовые рудники Серабит эль-Хадим обследовали в 1904-м. Именно тогда британские археологи заметили на стенах шахты необычные письмена. Разобрать их, а уж тем более перевести никто не смог. Но в наши дни на помощь пришли новейшие технологии.С помощью специальных камер усиленного разрешения американо-израильский антрополог Майкл Бар-Рон проанализировал корпус надписей из эль-Хадим и опубликовал предварительный перевод. "Некий Моисей призывал поклоняться Элу. И яростно выступал против богини-коровы Баалат" — таково их примерное содержание.Текст, уверен антрополог, выполнен с использованием протосинайского алфавита (сформировался приблизительно к 1800 году до нашей эры). Его считают наиболее ранним письменным выражением древнего иврита — языка, на котором, предположительно, говорил библейский Моисей. Однако интерпретация и перевод этой системы знаков очень спорные.Да и в целом историчность исхода евреев из Египта — давняя научная дискуссия. К чести Бар-Рона, он не претендует на доказательства подлинности сюжета о поклонении золотому тельцу. Лишь приглашает к рассуждению.Ни следа не осталосьСогласно Писанию, Бог указал Моисею вывести "народ свой" из многолетнего плена. Тот попросил у фараона отпустить евреев. Но правитель ответил отказом. Тогда Господь наслал на Египет десять казней — от нашествия саранчи до смерти всех первенцев.Лишь после такого кошмара наяву фараон согласился дать вольную."И отправились сыны Израилевы из Раамсеса в Сокхоф до шестисот тысяч пеших мужчин, кроме детей; и множество разноплеменных людей вышли с ними, и мелкий и крупный скот, стадо весьма большое", — повествует книга Исход.Учитывая, что в каждой семье было как минимум пять человек, библеисты склонны говорить об одной из наиболее массовых миграций в истории. Что интересно, весьма продолжительной — ведь евреи блуждали по пустыне в течение 40 лет.Разумеется, столь масштабное событие не могло остаться незамеченным. А значит, должны быть какие-то артефакты. Однако археологи, избороздив гигантскую территорию Синайского полуострова и Трансиордании, так ничего не нашли. Поэтому скитания богоизбранного народа долгие годы считались мифом."Очень древняя традиция"Сложности добавляют и нееврейские источники. Египетские летописцы, по мнению историков, не могли оставить без внимания такую супермиграцию. Ведь в XIII столетии до нашей эры, к которому традиционно относят исход, Страна пирамид была на пике могущества. Писцы фараона заносили в папирус каждое съеденное правителем зернышко. Тем не менее о массовом бегстве из Египта — ни слова.Иудейские же источники, напротив, изобилуют данными. "Причем нельзя назвать эту историю придуманной веками позже. Упоминания о бегстве израильтян из Египта встречаются в книгах пророков Осии и Амоса, а это как минимум VIII век до нашей эры. И очевидно, что авторы опирались на очень древнюю традицию", — отмечает в работе на эту тему израильский археолог Исраэль Финкельштейн.И предлагает посмотреть на эту проблему под другим углом. Переселение семитского народа было длительным процессом и в действительности заняло несколько веков, а не 40 лет."Это называют "мифоисторическим сюжетом", — продолжает Финкельштейн. — Иными словами, у исхода из Египта был реальный прототип, который затем стал священным преданием. И соответственно, оброс дополнениями и символизмом".Самое же сложное, по словам археолога, — найти событие, которое бы подтвердили египетские источники.Как оказалось, оно есть.Загадочное племяВ одном из трудов историка Манефона говорится о "массовом изгнании" из Египта, которое произошло за полторы тысячи лет до его рождения. Речь идет о "племени аму". Оно более известно под греческим названием — гиксосы.Слово переводится как "иноземные правители" или "цари-пастухи". Последний вариант указывает на семитское происхождение. В XVIII-XVII веках до нашей эры это племя на пару столетий завоевало Египет. Затем, как пишет Манефон, гиксосов изгнали, они бежали в Ханаан и основали Иерусалим. Выходит, можно предположить, что древний историк имел в виду именно евреев."Мы точно знаем, что "народ аму" был неоднородным. Это конгломерат племен семитского происхождения, среди которых могли быть и те, кто потом обосновался в Израиле", — писал известный израильский историк Абба Эвен.С другой стороны, Манефон мог попросту скопировать библейский сюжет, что было обычным делом для того времени. Правда, специалисты обращают внимание на одну интересную деталь."Манефон творил при Птолемеях — в первой половине II века до нашей эры. И писал по-гречески. А Септуагинта — перевод иудейского писания на греческий язык — появилась гораздо позже. Поэтому египетский хронист вряд ли мог знать содержание Библии", — поясняет профессор иудаики Нью-Йоркского университета Лоуренс Шиффман."Люди моря"В нееврейских хрониках нашли отражение и события, которые последовали за бегством из Египта. Согласно Библии, народ Израилев еще очень долго воевал за Землю обетованную с местными племенами. Главным образом с филистимлянами.Аборигенами они не были, поскольку пришли в Ханаан в конце второго тысячелетия до нашей эры. В некоторых источниках их называют "людьми моря", что перекликается со свидетельствами из различных точек Восточного Средиземноморья.По данным древних историков, загадочное "морское племя" опустошило берега современных Египта, Турции, Сирии, Израиля и Ливана. Нашествие, считают современные ученые, стало одним из катализаторов "великой катастрофы бронзового века" — более трех тысяч лет назад почти все ближневосточные цивилизации вмиг исчезли. По разным причинам: войны, голод, природные катаклизмы."Это породило большие волны миграции. Из Египта <…> бежали племена — прежде всего семитские. У исследователей множество данных, что речь идет о колене Левита. Моисей в Библии, кстати, тоже назван левитом. Этот народ, по всей видимости, пришел в Ханаан и смешался с местным населением. Те переняли его культуру и <…> религию", — рассуждает исследователь иудаизма Ричард Фридман.Отголоски этого синтеза, добавляет ученый, видны в некоторых еврейских обрядах. Например, практика обрезания пришла из Египта. Служители культа, как и в стране фараонов, делились на два сословия — священники и левиты.По словам Фридмана, у ученых появляется все больше свидетельств историчности исхода евреев во главе с Моисеем. С одной оговоркой: в реальности это событие отличалось от того, что описано в Библии.

https://ria.ru/20250707/golovolomka-2027230256.html

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

аналитика - религия и мировоззрение