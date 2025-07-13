https://ria.ru/20250713/vzryv-2028875502.html

В Сумах прогремел взрыв

В Сумах прогремел взрыв - РИА Новости, 13.07.2025

В Сумах прогремел взрыв

В Сумах прогремел взрыв, город частично обесточен, сообщило украинское издание "Общественное. Сумы" со ссылкой на своих корреспондентов. РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T16:20:00+03:00

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2025-07-13T16:44:00+03:00

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. В Сумах прогремел взрыв, город частично обесточен, сообщило украинское издание "Общественное. Сумы" со ссылкой на своих корреспондентов. "В Сумах был слышен звук взрыва, в городе частично пропало электроснабжение", — указано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. В Сумской области сейчас звучит сигнал воздушной тревоги. В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250713/ukraina-2028847592.html

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в мире, россия, сумы, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины