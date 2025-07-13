https://ria.ru/20250713/vsu-2028876042.html

ВСУ атаковали машину в Белгородской области

ВСУ атаковали машину в Белгородской области - РИА Новости, 13.07.2025

ВСУ атаковали машину в Белгородской области

Автомобиль подвергся атаке беспилотника ВСУ в Шебекинском округе Белгородской области, ранен водитель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T16:24:00+03:00

2025-07-13T16:24:00+03:00

2025-07-13T16:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

архангельское

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Автомобиль подвергся атаке беспилотника ВСУ в Шебекинском округе Белгородской области, ранен водитель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "В Шебекинском округе на участке автодороги Архангельское - Шамино автомобиль подвергся атаке беспилотника ВСУ. Ранен водитель", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Губернатор отметил, что пострадавшего с рваной раной бедра бойцы самообороны вывезли и передали бригаде скорой помощи. В настоящее время его доставляют в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается. Машина пострадавшего полностью уничтожена огнём, уточнил Гладков.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250713/vsu-2028867979.html

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белгородская область, архангельское, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия