https://ria.ru/20250713/vsu-2028867979.html

ВСУ начали применять новый метод маскировки мин, заявил Рогов

ВСУ начали применять новый метод маскировки мин, заявил Рогов - РИА Новости, 13.07.2025

ВСУ начали применять новый метод маскировки мин, заявил Рогов

Украинские войска начали применять в зоне проведения СВО новый метод маскировки мин "Лепесток", заворачивая их в ткань и полиэтиленовые пакеты, сообщил РИА... РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T14:28:00+03:00

2025-07-13T14:28:00+03:00

2025-07-13T14:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости. Украинские войска начали применять в зоне проведения СВО новый метод маскировки мин "Лепесток", заворачивая их в ткань и полиэтиленовые пакеты, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Враг начал применять новый вид маскировки лепестковых мин, которые дистанционно забрасывает, в том числе, в населенные пункты, предварительно заворачивая в ткань, полиэтиленовые пакеты и другие материалы, что со стороны выглядит как обычный мусор", - сказал Рогов. По его словам, сброс мин ведётся с помощью беспилотников. Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B Dragontooth. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20250401/vsu-2008542028.html

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россия, украина, киев, владимир рогов