Рейтинг@Mail.ru
ВСУ начали применять новый метод маскировки мин, заявил Рогов - РИА Новости, 13.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:28 13.07.2025
https://ria.ru/20250713/vsu-2028867979.html
ВСУ начали применять новый метод маскировки мин, заявил Рогов
ВСУ начали применять новый метод маскировки мин, заявил Рогов - РИА Новости, 13.07.2025
ВСУ начали применять новый метод маскировки мин, заявил Рогов
Украинские войска начали применять в зоне проведения СВО новый метод маскировки мин "Лепесток", заворачивая их в ткань и полиэтиленовые пакеты, сообщил РИА... РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T14:28:00+03:00
2025-07-13T14:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
киев
владимир рогов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_489a75fe5d695a32416a75a2e5eae495.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости. Украинские войска начали применять в зоне проведения СВО новый метод маскировки мин "Лепесток", заворачивая их в ткань и полиэтиленовые пакеты, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Враг начал применять новый вид маскировки лепестковых мин, которые дистанционно забрасывает, в том числе, в населенные пункты, предварительно заворачивая в ткань, полиэтиленовые пакеты и другие материалы, что со стороны выглядит как обычный мусор", - сказал Рогов. По его словам, сброс мин ведётся с помощью беспилотников. Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B Dragontooth. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
https://ria.ru/20250401/vsu-2008542028.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4fb62647bae3cb192bb8d17d3ce39e07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, киев, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Владимир Рогов
ВСУ начали применять новый метод маскировки мин, заявил Рогов

Рогов: ВСУ начали применять в зоне СВО новый метод маскировки мин "Лепесток"

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Осколки снарядов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости. Украинские войска начали применять в зоне проведения СВО новый метод маскировки мин "Лепесток", заворачивая их в ткань и полиэтиленовые пакеты, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Враг начал применять новый вид маскировки лепестковых мин, которые дистанционно забрасывает, в том числе, в населенные пункты, предварительно заворачивая в ткань, полиэтиленовые пакеты и другие материалы, что со стороны выглядит как обычный мусор", - сказал Рогов.
По его словам, сброс мин ведётся с помощью беспилотников.
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B Dragontooth. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 Лепесток - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
ВСУ специально приклеивали траву к противопехотным минам "Лепесток"
1 апреля, 05:07
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКиевВладимир Рогов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала