Гладков рассказал об обстрелах ВСУ в Белгородской области
Более 90 беспилотников ВСУ были сбиты за сутки над Белгородской областью
ПВО России. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 13 июл - РИА Новости. Более 90 украинских беспилотников были сбиты и подавлены за прошедшие сутки над Белгородской областью, один мирный житель погиб, шесть пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 41 населенный пункт в 13 муниципалитетах области попал под удар со стороны Украины. Было выпущено 73 боеприпаса и зафиксированы атаки 148 беспилотниками. Различные повреждения выявлены в 5 многоквартирных домах, 16 частных домовладениях, двух предприятиях, пяти социальных объектах, двух административных зданиях и 17 транспортных средствах.
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"Над Алексеевским муниципальным округом системой ПВО сбиты 7 беспилотников. Без последствий... Над Вейделевским районом сбиты 9 беспилотников самолётного типа. Обошлось без последствий... Над Губкинским городским округом системой ПВО сбит один беспилотник. Последствий нет... Над Новооскольским муниципальным округом системой ПВО сбиты 2 БПЛА самолётного типа. Без последствий... В Шебекинском муниципальном округе … выпущено 2 боеприпаса и совершены атаки 42 беспилотников, 37 из которых сбиты и подавлены. В городе Шебекино в результате прилёта снаряда в частный дом погиб мирный житель", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Белгородский район атакован 18 беспилотниками, 16 из которых сбиты системой ПВО. "Белгород подвергся атакам 5 беспилотников, три мирных жителя получили ранения", - отметил губернатор. По его данным, в Борисовском районе по двум населенным пунктам совершены атаки 3 беспилотников, один из которых сбит, уточнил губернатор. В селе Беленькое вследствие детонации дрона во дворе частного дома мужчина получил баротравму, добавил Гладков. По информации главы области, Валуйский округ атакован 21 беспилотником, 13 из которых подавлены и сбиты.
"В Волоконовском районе посёлок Волоконовка, сёла Коновалово и Новое атакованы 9 беспилотниками, 4 из которых сбиты системой ПВО. Пострадавших и повреждений нет. В Грайворонском муниципальном округе … выпущено 17 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и нанесены удары 8 беспилотников, один из которых сбит.В селе Глотово повреждён автомобиль... В Корочанском районе село Мелихово подверглось атакам 2 беспилотников, один из которых сбит. В результате атаки БПЛА на жилой дом пострадали двое — супруги… В Краснояружском районе посёлок Прилесье, сёла Вязовое, Графовка, Демидовка, Поповка, Репяховка и Теребрено подверглись 9 обстрелам, в ходе которых выпущено 54 боеприпаса, и атакам 21 БПЛА", - заявил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.