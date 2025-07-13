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Украинские войска обстреляли ЛНР с БПЛА
Украинские войска обстреляли ЛНР с БПЛА - РИА Новости, 13.07.2025
Украинские войска обстреляли ЛНР с БПЛА
Беспилотник ВСУ атаковал населенный пункт Приволье в ЛНР в субботу вечером, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в региональных силовых структурах. РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T11:43:00+03:00
2025-07-13T11:43:00+03:00
2025-07-13T11:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
луганская народная республика
происшествия
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ЛУГАНСК, 13 июл – РИА Новости. Беспилотник ВСУ атаковал населенный пункт Приволье в ЛНР в субботу вечером, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в региональных силовых структурах. "Минувшим вечером ВСУ нанесли удар с применением БПЛА самолетного типа по городу Приволье. В результате удара произошло возгорание частного дома, никто не пострадал", - сообщили в силовых структурах.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, луганская народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика, Происшествия
Украинские войска обстреляли ЛНР с БПЛА
ВСУ нанесли удар с применением БПЛА самолетного типа по городу Приволье в ЛНР