https://ria.ru/20250713/vsu--2028851416.html

Украинские войска обстреляли ЛНР с БПЛА

Украинские войска обстреляли ЛНР с БПЛА - РИА Новости, 13.07.2025

Украинские войска обстреляли ЛНР с БПЛА

Беспилотник ВСУ атаковал населенный пункт Приволье в ЛНР в субботу вечером, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в региональных силовых структурах. РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T11:43:00+03:00

2025-07-13T11:43:00+03:00

2025-07-13T11:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

луганская народная республика

происшествия

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ЛУГАНСК, 13 июл – РИА Новости. Беспилотник ВСУ атаковал населенный пункт Приволье в ЛНР в субботу вечером, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в региональных силовых структурах. "Минувшим вечером ВСУ нанесли удар с применением БПЛА самолетного типа по городу Приволье. В результате удара произошло возгорание частного дома, никто не пострадал", - сообщили в силовых структурах.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2025

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вооруженные силы украины, луганская народная республика, происшествия