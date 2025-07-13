https://ria.ru/20250713/vrach-2028829367.html
Врач предупредил об опасности бега в жару
Врач предупредил об опасности бега в жару - РИА Новости, 13.07.2025
Врач предупредил об опасности бега в жару
Тренировки и бег на открытом воздухе небезопасны в жару, несоблюдение режима активности и покоя может довести человека до реанимации, предупредил... РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T03:54:00+03:00
2025-07-13T03:54:00+03:00
2025-07-13T03:54:00+03:00
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Тренировки и бег на открытом воздухе небезопасны в жару, несоблюдение режима активности и покоя может довести человека до реанимации, предупредил врач-кардиолог, анестезиолог-реаниматолог Антон Вахляев. "Конечно, тренировки и бег на открытом воздухе в жару небезопасны. Именно такое поведение можно назвать самым неразумным. Молодой человек или молодая девушка, занимающиеся своим здоровьем и берегущие свою фигуру, нарушая режим активности и покоя в жару, могут довести себя до реанимации или могут до нее даже не доехать, просто нагружая себя в зной. Это неправильно", - сказал он РИА Новости. Вахляев подчеркнул, что при жаре надо избегать излишней активности, тем более занятий спортом или какой-то тяжелой физической работы. "В это время необходимо находиться в прохладе и в покое", - добавил он.
https://realty.ria.ru/20250710/vrach-2027627335.html
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Врач предупредил об опасности бега в жару
Врач Вахляев: бег в жару может довести человека до реанимации
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Тренировки и бег на открытом воздухе небезопасны в жару, несоблюдение режима активности и покоя может довести человека до реанимации, предупредил врач-кардиолог, анестезиолог-реаниматолог Антон Вахляев.
"Конечно, тренировки и бег на открытом воздухе в жару небезопасны. Именно такое поведение можно назвать самым неразумным. Молодой человек или молодая девушка, занимающиеся своим здоровьем и берегущие свою фигуру, нарушая режим активности и покоя в жару, могут довести себя до реанимации или могут до нее даже не доехать, просто нагружая себя в зной. Это неправильно", - сказал он РИА Новости.
Вахляев подчеркнул, что при жаре надо избегать излишней активности, тем более занятий спортом или какой-то тяжелой физической работы.
"В это время необходимо находиться в прохладе и в покое", - добавил он.