Рейтинг@Mail.ru
Врач предупредил об опасности бега в жару - РИА Новости, 13.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:54 13.07.2025
https://ria.ru/20250713/vrach-2028829367.html
Врач предупредил об опасности бега в жару
Врач предупредил об опасности бега в жару - РИА Новости, 13.07.2025
Врач предупредил об опасности бега в жару
Тренировки и бег на открытом воздухе небезопасны в жару, несоблюдение режима активности и покоя может довести человека до реанимации, предупредил... РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T03:54:00+03:00
2025-07-13T03:54:00+03:00
общество
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028681426_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_150a78fc71f04c8ec9704ae629b37dec.jpg
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Тренировки и бег на открытом воздухе небезопасны в жару, несоблюдение режима активности и покоя может довести человека до реанимации, предупредил врач-кардиолог, анестезиолог-реаниматолог Антон Вахляев. "Конечно, тренировки и бег на открытом воздухе в жару небезопасны. Именно такое поведение можно назвать самым неразумным. Молодой человек или молодая девушка, занимающиеся своим здоровьем и берегущие свою фигуру, нарушая режим активности и покоя в жару, могут довести себя до реанимации или могут до нее даже не доехать, просто нагружая себя в зной. Это неправильно", - сказал он РИА Новости. Вахляев подчеркнул, что при жаре надо избегать излишней активности, тем более занятий спортом или какой-то тяжелой физической работы. "В это время необходимо находиться в прохладе и в покое", - добавил он.
https://realty.ria.ru/20250710/vrach-2027627335.html
https://ria.ru/20250712/vrach-2028712704.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028681426_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_b3cbc6764947ce8e6c6641ea4eec87be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество
Общество, Здоровье - Общество
Врач предупредил об опасности бега в жару

Врач Вахляев: бег в жару может довести человека до реанимации

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЖара в Москве
Жара в Москве - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Жара в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Тренировки и бег на открытом воздухе небезопасны в жару, несоблюдение режима активности и покоя может довести человека до реанимации, предупредил врач-кардиолог, анестезиолог-реаниматолог Антон Вахляев.
"Конечно, тренировки и бег на открытом воздухе в жару небезопасны. Именно такое поведение можно назвать самым неразумным. Молодой человек или молодая девушка, занимающиеся своим здоровьем и берегущие свою фигуру, нарушая режим активности и покоя в жару, могут довести себя до реанимации или могут до нее даже не доехать, просто нагружая себя в зной. Это неправильно", - сказал он РИА Новости.
Кондиционеры - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
Врач рассказала об опасности чрезмерного охлаждения квартиры в жару
10 июля, 05:00
Вахляев подчеркнул, что при жаре надо избегать излишней активности, тем более занятий спортом или какой-то тяжелой физической работы.
"В это время необходимо находиться в прохладе и в покое", - добавил он.
Жара в Москве - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
Врач рассказал, кто находится в зоне риска из-за жары
Вчера, 03:47
 
ОбществоЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала