https://ria.ru/20250713/vrach-2028828446.html

Врач рассказала, что делать, если закладывает уши в самолете

Врач рассказала, что делать, если закладывает уши в самолете - РИА Новости, 13.07.2025

Врач рассказала, что делать, если закладывает уши в самолете

Избавиться от заложенности в ушах в самолете помогут жевательная резинка, чай с лимоном и беруши, рассказала РИА Новости врач-терапевт Красногорской больницы... РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T03:10:00+03:00

2025-07-13T03:10:00+03:00

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общество

анастасия лозикова

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Избавиться от заложенности в ушах в самолете помогут жевательная резинка, чай с лимоном и беруши, рассказала РИА Новости врач-терапевт Красногорской больницы Анастасия Лозикова."Это чувство знакомо каждому: во время взлета и посадки самолета начинает закладывать уши, появляется дискомфорт, а у кого-то — даже боль. Помочь себе и близким можно несколькими способами. Во-первых, достаточно что-то жевать, пусть это будет жевательная резинка. Во-вторых, можно выпить чай с лимоном или тёплую воду с добавлением цитрусовых — это позволит запустить работу мышц глотки", - сказала Лозикова. Для облегчения заложенности у маленьких детей врач допускает использование берушей. При заложенности носа и подозрении на синусит необходимо использовать назальные капли как минимум за 30 минут до посадки. Это позволит снизить нагрузку на слуховые трубы и уменьшить давление на уши, отметила терапевт.

https://ria.ru/20250711/vrach-2028473695.html

https://ria.ru/20250712/vrach-2028710828.html

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общество, анастасия лозикова