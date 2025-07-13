https://ria.ru/20250713/volchansk-2028877137.html

Российские войска расширяют зону контроля вокруг Волчанска, заявил Ганчев

Российские войска расширяют зону контроля вокруг Волчанска, заявил Ганчев - РИА Новости, 13.07.2025

Российские войска расширяют зону контроля вокруг Волчанска, заявил Ганчев

ВС РФ расширяют зону контроля вокруг харьковского Волчанска, создавая санитарную зону, которая не позволяет ВСУ наносить удары по Белгородской области... РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T16:36:00+03:00

2025-07-13T16:36:00+03:00

2025-07-13T16:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

харьковская область

волчанск

виталий ганчев

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БЕЛГОРОД, 13 июл – РИА Новости. ВС РФ расширяют зону контроля вокруг харьковского Волчанска, создавая санитарную зону, которая не позволяет ВСУ наносить удары по Белгородской области безнаказанно, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Мы сдерживаем наступление, контратаки противника на этом направлении. И у противника там уже очень серьезные потери... Вокруг непосредственно города Волчанска тоже расширяется зона нашего контроля. То есть та самая санитарная зона, которая не позволяет противнику наносить удары по Белгородской области безнаказанно", - сообщил РИА Новости Ганчев.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

белгородская область, харьковская область, волчанск, виталий ганчев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность