Рейтинг@Mail.ru
Российские войска расширяют зону контроля вокруг Волчанска, заявил Ганчев - РИА Новости, 13.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:36 13.07.2025
https://ria.ru/20250713/volchansk-2028877137.html
Российские войска расширяют зону контроля вокруг Волчанска, заявил Ганчев
Российские войска расширяют зону контроля вокруг Волчанска, заявил Ганчев - РИА Новости, 13.07.2025
Российские войска расширяют зону контроля вокруг Волчанска, заявил Ганчев
ВС РФ расширяют зону контроля вокруг харьковского Волчанска, создавая санитарную зону, которая не позволяет ВСУ наносить удары по Белгородской области... РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T16:36:00+03:00
2025-07-13T16:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
харьковская область
волчанск
виталий ганчев
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799239250_0:372:1955:1472_1920x0_80_0_0_94dde38a7fa1cd41068fdf67812941ac.jpg
БЕЛГОРОД, 13 июл – РИА Новости. ВС РФ расширяют зону контроля вокруг харьковского Волчанска, создавая санитарную зону, которая не позволяет ВСУ наносить удары по Белгородской области безнаказанно, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Мы сдерживаем наступление, контратаки противника на этом направлении. И у противника там уже очень серьезные потери... Вокруг непосредственно города Волчанска тоже расширяется зона нашего контроля. То есть та самая санитарная зона, которая не позволяет противнику наносить удары по Белгородской области безнаказанно", - сообщил РИА Новости Ганчев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
харьковская область
волчанск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799239250_0:307:1890:1725_1920x0_80_0_0_40588317bd67ecfbe378b3ad8d0be364.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, харьковская область, волчанск, виталий ганчев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Харьковская область, Волчанск, Виталий Ганчев, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские войска расширяют зону контроля вокруг Волчанска, заявил Ганчев

Ганчев: ВС РФ создают санитарную зону вокруг Волчанска

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 13 июл – РИА Новости. ВС РФ расширяют зону контроля вокруг харьковского Волчанска, создавая санитарную зону, которая не позволяет ВСУ наносить удары по Белгородской области безнаказанно, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"Мы сдерживаем наступление, контратаки противника на этом направлении. И у противника там уже очень серьезные потери... Вокруг непосредственно города Волчанска тоже расширяется зона нашего контроля. То есть та самая санитарная зона, которая не позволяет противнику наносить удары по Белгородской области безнаказанно", - сообщил РИА Новости Ганчев.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьХарьковская областьВолчанскВиталий ГанчевВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала