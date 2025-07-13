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Российские войска расширяют зону контроля вокруг Волчанска, заявил Ганчев
Российские войска расширяют зону контроля вокруг Волчанска, заявил Ганчев - РИА Новости, 13.07.2025
Российские войска расширяют зону контроля вокруг Волчанска, заявил Ганчев
ВС РФ расширяют зону контроля вокруг харьковского Волчанска, создавая санитарную зону, которая не позволяет ВСУ наносить удары по Белгородской области... РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T16:36:00+03:00
2025-07-13T16:36:00+03:00
2025-07-13T16:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
харьковская область
волчанск
виталий ганчев
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БЕЛГОРОД, 13 июл – РИА Новости. ВС РФ расширяют зону контроля вокруг харьковского Волчанска, создавая санитарную зону, которая не позволяет ВСУ наносить удары по Белгородской области безнаказанно, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Мы сдерживаем наступление, контратаки противника на этом направлении. И у противника там уже очень серьезные потери... Вокруг непосредственно города Волчанска тоже расширяется зона нашего контроля. То есть та самая санитарная зона, которая не позволяет противнику наносить удары по Белгородской области безнаказанно", - сообщил РИА Новости Ганчев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Российские войска расширяют зону контроля вокруг Волчанска, заявил Ганчев
Ганчев: ВС РФ создают санитарную зону вокруг Волчанска