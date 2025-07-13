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Миллионам американцев рекомендовали оставаться дома из-за пожаров в Канаде - РИА Новости, 13.07.2025
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17:31 13.07.2025 (обновлено: 17:44 13.07.2025)
https://ria.ru/20250713/usa-2028884593.html
Миллионам американцев рекомендовали оставаться дома из-за пожаров в Канаде
Миллионам американцев рекомендовали оставаться дома из-за пожаров в Канаде - РИА Новости, 13.07.2025
Миллионам американцев рекомендовали оставаться дома из-за пожаров в Канаде
Миллионам жителей Среднего Запада США рекомендовали оставаться дома, чтобы не подвергать свое здоровье опасности из-за распространившегося токсичного дыма от... РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T17:31:00+03:00
2025-07-13T17:44:00+03:00
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Миллионам жителей Среднего Запада США рекомендовали оставаться дома, чтобы не подвергать свое здоровье опасности из-за распространившегося токсичного дыма от лесных пожаров из Канады, пишет газета Newsweek. Ранее чрезвычайное положение в канадской провинции Манитоба было объявлено во второй раз в этом году из-за лесных пожаров. "Миллионам американцев, проживающих в штатах Среднего Запада, рекомендовано не выходить на улицу, чтобы не вдыхать дым от лесных пожаров, который добрался до региона из Канады", - пишет издание. Отмечается, что лесные пожары в Канаде создали облако токсичного дыма, которое пересекло границу и проникло в США, где оно влияет на качество воздуха. Примерно 22 миллиона человек в Миннесоте, Висконсине и Мичигане в настоящее время находятся в зоне общенациональных предупреждений о качестве воздуха, которые будут действовать до понедельника.
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в мире, сша, канада, манитоба
В мире, США, Канада, Манитоба
Миллионам американцев рекомендовали оставаться дома из-за пожаров в Канаде

Newsweek: миллионам американцев посоветовали остаться дома из-за дыма из Канады

© РИА НовостиДым
Дым - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© РИА Новости
Дым. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Миллионам жителей Среднего Запада США рекомендовали оставаться дома, чтобы не подвергать свое здоровье опасности из-за распространившегося токсичного дыма от лесных пожаров из Канады, пишет газета Newsweek.
Ранее чрезвычайное положение в канадской провинции Манитоба было объявлено во второй раз в этом году из-за лесных пожаров.
«
"Миллионам американцев, проживающих в штатах Среднего Запада, рекомендовано не выходить на улицу, чтобы не вдыхать дым от лесных пожаров, который добрался до региона из Канады", - пишет издание.
Отмечается, что лесные пожары в Канаде создали облако токсичного дыма, которое пересекло границу и проникло в США, где оно влияет на качество воздуха. Примерно 22 миллиона человек в Миннесоте, Висконсине и Мичигане в настоящее время находятся в зоне общенациональных предупреждений о качестве воздуха, которые будут действовать до понедельника.
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