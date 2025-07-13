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В Донецке во время урагана погиб ребенок - РИА Новости, 13.07.2025
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19:56 13.07.2025 (обновлено: 20:13 13.07.2025)
https://ria.ru/20250713/uragan-2028897294.html
В Донецке во время урагана погиб ребенок
В Донецке во время урагана погиб ребенок - РИА Новости, 13.07.2025
В Донецке во время урагана погиб ребенок
Десятилетний ребенок погиб в Кировском районе Донецка в результате урагана, мальчик скончался до приезда "скорой", сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T19:56:00+03:00
2025-07-13T20:13:00+03:00
донецк
происшествия
кировский район
россия
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ДОНЕЦК, 13 июл – РИА Новости. Десятилетний ребенок погиб в Кировском районе Донецка в результате урагана, мальчик скончался до приезда "скорой", сообщили РИА Новости в экстренных службах."Мальчик 2015 года рождения скончался до прибытия бригады скорой медициной помощи", - рассказали в экстренных службах.Точная причина смерти будет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы.В воскресенье в районе 17.00 мск в Донецке начался ураган с осадками. В результате непогоды было нарушено электроснабжение ряда районов города. Помимо этого, повреждены гражданские автомобили и перекрыто движение ряда транспортных маршрутов города из-за упавших деревьев.
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донецк, происшествия, кировский район, россия
Донецк, Происшествия, Кировский район, Россия
В Донецке во время урагана погиб ребенок

В Кировском районе Донецка в результате урагана погиб десятилетний ребенок

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Автомобили скорой помощи. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 июл – РИА Новости. Десятилетний ребенок погиб в Кировском районе Донецка в результате урагана, мальчик скончался до приезда "скорой", сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"Мальчик 2015 года рождения скончался до прибытия бригады скорой медициной помощи", - рассказали в экстренных службах.
Точная причина смерти будет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы.
В воскресенье в районе 17.00 мск в Донецке начался ураган с осадками. В результате непогоды было нарушено электроснабжение ряда районов города. Помимо этого, повреждены гражданские автомобили и перекрыто движение ряда транспортных маршрутов города из-за упавших деревьев.
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