https://ria.ru/20250713/uragan-2028897294.html
В Донецке во время урагана погиб ребенок
В Донецке во время урагана погиб ребенок - РИА Новости, 13.07.2025
В Донецке во время урагана погиб ребенок
Десятилетний ребенок погиб в Кировском районе Донецка в результате урагана, мальчик скончался до приезда "скорой", сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T19:56:00+03:00
2025-07-13T19:56:00+03:00
2025-07-13T20:13:00+03:00
донецк
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ДОНЕЦК, 13 июл – РИА Новости. Десятилетний ребенок погиб в Кировском районе Донецка в результате урагана, мальчик скончался до приезда "скорой", сообщили РИА Новости в экстренных службах."Мальчик 2015 года рождения скончался до прибытия бригады скорой медициной помощи", - рассказали в экстренных службах.Точная причина смерти будет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы.В воскресенье в районе 17.00 мск в Донецке начался ураган с осадками. В результате непогоды было нарушено электроснабжение ряда районов города. Помимо этого, повреждены гражданские автомобили и перекрыто движение ряда транспортных маршрутов города из-за упавших деревьев.
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донецк, происшествия, кировский район, россия
Донецк, Происшествия, Кировский район, Россия
В Донецке во время урагана погиб ребенок
В Кировском районе Донецка в результате урагана погиб десятилетний ребенок