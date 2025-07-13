СМИ: на Украине могут сформировать новое правительство на следующей неделе
Киев может сформировать правительство во главе со Свириденко на следующей неделе
Здание правительства Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Новый кабмин Украины под руководством Юлии Свириденко может быть сформирован уже на предстоящей неделе, передает агентство РБК-Украина со ссылкой на источники.
По информации собеседника агентства, Владимир Зеленский уже принял решение о смене состава правительства, в котором занимающая ныне пост первого вице-премьера и министра экономики Свириденко станет премьер-министром страны.
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"Как сообщил информированный источник РБК-Украина, уже на следующей неделе может появиться новое правительство... Правительство возглавит нынешний первый вице-премьер Юлия Свириденко", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.
По данным агентства, действующий премьер Денис Шмыгаль может перейти на должность министра обороны вместо Рустема Умерова, который, в свою очередь, может стать послом в США.
Кроме того, в новом правительстве объединят некоторые министерства. Своих должностей могут лишиться несколько министров, перечень которых еще определяется, пишет РБК-Украина.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 16 июня сообщил, что офис Владимира Зеленского планирует уволить Дениса Шмыгаля с поста премьера Украины и сменить все правительство. Он отметил, что наиболее вероятная кандидатура на пост премьера – первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко. Украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источники писало, что этот шаг может усилить влияние руководителя офиса Зеленского Андрея Ермака, а также отвлечет внимание общественности от провалов ВСУ на фронте и коррупции. При этом агентство Блумберг передавало, что Зеленский уже обсудил с американским президентом Дональдом Трампом замену посла Украины в США Оксаны Маркаровой.
Газета Financial Times со ссылкой на чиновников с Украины ранее сообщала, что за предстоящими перестановками в украинском кабмине стоит глава офиса Зеленского Андрей Ермак, который хочет укрепить свой контроль над ним.