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СМИ: на Украине могут сформировать новое правительство на следующей неделе - РИА Новости, 13.07.2025
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22:17 13.07.2025 (обновлено: 22:20 13.07.2025)
https://ria.ru/20250713/ukraina-2028907725.html
СМИ: на Украине могут сформировать новое правительство на следующей неделе
СМИ: на Украине могут сформировать новое правительство на следующей неделе - РИА Новости, 13.07.2025
СМИ: на Украине могут сформировать новое правительство на следующей неделе
Новый кабмин Украины под руководством Юлии Свириденко может быть сформирован уже на предстоящей неделе, передает агентство РБК-Украина со ссылкой на источники. РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T22:17:00+03:00
2025-07-13T22:20:00+03:00
в мире
украина
денис шмыгаль
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Новый кабмин Украины под руководством Юлии Свириденко может быть сформирован уже на предстоящей неделе, передает агентство РБК-Украина со ссылкой на источники. По информации собеседника агентства, Владимир Зеленский уже принял решение о смене состава правительства, в котором занимающая ныне пост первого вице-премьера и министра экономики Свириденко станет премьер-министром страны. "Как сообщил информированный источник РБК-Украина, уже на следующей неделе может появиться новое правительство... Правительство возглавит нынешний первый вице-премьер Юлия Свириденко", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства. По данным агентства, действующий премьер Денис Шмыгаль может перейти на должность министра обороны вместо Рустема Умерова, который, в свою очередь, может стать послом в США. Кроме того, в новом правительстве объединят некоторые министерства. Своих должностей могут лишиться несколько министров, перечень которых еще определяется, пишет РБК-Украина. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 16 июня сообщил, что офис Владимира Зеленского планирует уволить Дениса Шмыгаля с поста премьера Украины и сменить все правительство. Он отметил, что наиболее вероятная кандидатура на пост премьера – первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко. Украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источники писало, что этот шаг может усилить влияние руководителя офиса Зеленского Андрея Ермака, а также отвлечет внимание общественности от провалов ВСУ на фронте и коррупции. При этом агентство Блумберг передавало, что Зеленский уже обсудил с американским президентом Дональдом Трампом замену посла Украины в США Оксаны Маркаровой. Газета Financial Times со ссылкой на чиновников с Украины ранее сообщала, что за предстоящими перестановками в украинском кабмине стоит глава офиса Зеленского Андрей Ермак, который хочет укрепить свой контроль над ним.
https://ria.ru/20250713/ukraina-2028750747.html
https://ria.ru/20250713/tramp-2028887993.html
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в мире, украина, денис шмыгаль
В мире, Украина, Денис Шмыгаль
СМИ: на Украине могут сформировать новое правительство на следующей неделе

Киев может сформировать правительство во главе со Свириденко на следующей неделе

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Здание правительства Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Новый кабмин Украины под руководством Юлии Свириденко может быть сформирован уже на предстоящей неделе, передает агентство РБК-Украина со ссылкой на источники.
По информации собеседника агентства, Владимир Зеленский уже принял решение о смене состава правительства, в котором занимающая ныне пост первого вице-премьера и министра экономики Свириденко станет премьер-министром страны.
«
"Как сообщил информированный источник РБК-Украина, уже на следующей неделе может появиться новое правительство... Правительство возглавит нынешний первый вице-премьер Юлия Свириденко", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.
По данным агентства, действующий премьер Денис Шмыгаль может перейти на должность министра обороны вместо Рустема Умерова, который, в свою очередь, может стать послом в США.
Кроме того, в новом правительстве объединят некоторые министерства. Своих должностей могут лишиться несколько министров, перечень которых еще определяется, пишет РБК-Украина.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
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Вчера, 08:00
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 16 июня сообщил, что офис Владимира Зеленского планирует уволить Дениса Шмыгаля с поста премьера Украины и сменить все правительство. Он отметил, что наиболее вероятная кандидатура на пост премьера – первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко. Украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источники писало, что этот шаг может усилить влияние руководителя офиса Зеленского Андрея Ермака, а также отвлечет внимание общественности от провалов ВСУ на фронте и коррупции. При этом агентство Блумберг передавало, что Зеленский уже обсудил с американским президентом Дональдом Трампом замену посла Украины в США Оксаны Маркаровой.
Газета Financial Times со ссылкой на чиновников с Украины ранее сообщала, что за предстоящими перестановками в украинском кабмине стоит глава офиса Зеленского Андрей Ермак, который хочет укрепить свой контроль над ним.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
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В миреУкраинаДенис Шмыгаль
 
 
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