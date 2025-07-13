https://ria.ru/20250713/ukraina-2028907725.html

СМИ: на Украине могут сформировать новое правительство на следующей неделе

СМИ: на Украине могут сформировать новое правительство на следующей неделе - РИА Новости, 13.07.2025

СМИ: на Украине могут сформировать новое правительство на следующей неделе

Новый кабмин Украины под руководством Юлии Свириденко может быть сформирован уже на предстоящей неделе, передает агентство РБК-Украина со ссылкой на источники. РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T22:17:00+03:00

2025-07-13T22:17:00+03:00

2025-07-13T22:20:00+03:00

в мире

украина

денис шмыгаль

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568157079_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_bd905522dd4a7afc5712656c2dfb247b.jpg

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Новый кабмин Украины под руководством Юлии Свириденко может быть сформирован уже на предстоящей неделе, передает агентство РБК-Украина со ссылкой на источники. По информации собеседника агентства, Владимир Зеленский уже принял решение о смене состава правительства, в котором занимающая ныне пост первого вице-премьера и министра экономики Свириденко станет премьер-министром страны. "Как сообщил информированный источник РБК-Украина, уже на следующей неделе может появиться новое правительство... Правительство возглавит нынешний первый вице-премьер Юлия Свириденко", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства. По данным агентства, действующий премьер Денис Шмыгаль может перейти на должность министра обороны вместо Рустема Умерова, который, в свою очередь, может стать послом в США. Кроме того, в новом правительстве объединят некоторые министерства. Своих должностей могут лишиться несколько министров, перечень которых еще определяется, пишет РБК-Украина. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 16 июня сообщил, что офис Владимира Зеленского планирует уволить Дениса Шмыгаля с поста премьера Украины и сменить все правительство. Он отметил, что наиболее вероятная кандидатура на пост премьера – первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко. Украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источники писало, что этот шаг может усилить влияние руководителя офиса Зеленского Андрея Ермака, а также отвлечет внимание общественности от провалов ВСУ на фронте и коррупции. При этом агентство Блумберг передавало, что Зеленский уже обсудил с американским президентом Дональдом Трампом замену посла Украины в США Оксаны Маркаровой. Газета Financial Times со ссылкой на чиновников с Украины ранее сообщала, что за предстоящими перестановками в украинском кабмине стоит глава офиса Зеленского Андрей Ермак, который хочет укрепить свой контроль над ним.

https://ria.ru/20250713/ukraina-2028750747.html

https://ria.ru/20250713/tramp-2028887993.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, денис шмыгаль