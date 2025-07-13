https://ria.ru/20250713/ukraina-2028896291.html

Rheinmetall назвал конфликт на Украине двигателем роста объема продаж

Rheinmetall назвал конфликт на Украине двигателем роста объема продаж - РИА Новости, 13.07.2025

Rheinmetall назвал конфликт на Украине двигателем роста объема продаж

Германский оборонный концерн Rheinmetall планирует увеличить объем продаж до 40-50 миллиардов евро к 2030 году, что в десять раз выше показателя 2021 года, до... РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T19:43:00+03:00

2025-07-13T19:43:00+03:00

2025-07-13T19:44:00+03:00

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БЕРЛИН, 13 июл - РИА Новости. Германский оборонный концерн Rheinmetall планирует увеличить объем продаж до 40-50 миллиардов евро к 2030 году, что в десять раз выше показателя 2021 года, до начала конфликта на Украине, который служит "двигателем роста" для концерна, заявил глава Rheinmetall Армин Паппергер в интервью газете Bild. "Наша цель — увеличить выручку к 2030 году до 40–50 миллиардов евро", — заявил Паппергер. Это означало бы десятикратное увеличение по сравнению с "довоенным" 2021 годом, отметил он. Таким образом, по словам Паппергера, конфликт на Украине является "двигателем роста, как бы горько это ни было". После постройки завода по ремонту танков теперь на Украине строится завод по производству боеприпасов, продолжил глава концерна. Также запланирована поставка новых боевых машин пехоты Lynx. По данным Rheinmetall, украинские военные тестируют первый такой БМП за пределами зоны боевых действий. В конечном же итоге Lynx должен будет производиться и на территории Украины, уточнил Паппергер. Дополнительные заказы, помимо украинских, поступают от бундесвера, из других стран ЕС и из США, добавил он. "В целом для Rheinmetall существует потенциал заказов на сумму до 70 миллиардов евро в течение следующих 12 месяцев", — подчеркнул Паппергер, говоря только о заказах из Германии. Большую часть этой суммы он намерен привлечь в Rheinmetall. "В настоящее время мы ведём переговоры о закупке от 6 до 7 тысяч единиц машин", — сообщил глава концерна. По его словам, речь идёт о танках Leopard 2 и БМП Puma и Boxer, которыми бундесвер намерен оснастить новые бригады. "Нам нужно 5 тысяч тонн бронестали, а также до 500 тысяч тонн обычной стали в год", — отметил Паппергер. Данная сталь будет плавиться в федеральных землях Нижняя Саксония и Саар. Чтобы справиться с потоком заказов, концерн намерен инвестировать в постройку новых сталелитейных заводов. Rheinmetall - один из крупнейших производителей военной техники и вооружений в Европе. Росту его доходов способствовали поставки Германией вооружений Украине, включая произведенные концерном танки, БМП, БТР, системы ПВО и артиллерийские боеприпасы. В конце 2023 года газета Financial Times назвала Rheinmetall одним из крупнейших бенефициаров растущей глобальной нестабильности. Ранее концерн сообщал, что его оборот в первом квартале 2025 года увеличился на 46% в годовом выражении, до 2,305 миллиарда евро, превысив рыночные ожидания, в основном за счет оборонных заказов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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технологии, украина, германия, евросоюз, нато, в мире