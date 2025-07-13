https://ria.ru/20250713/ukraina-2028895996.html

В Черниговской области прогремели взрывы

В Черниговской области прогремели взрывы - РИА Новости, 13.07.2025

В Черниговской области прогремели взрывы

Взрывы прогремели в городе Нежин Черниговской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T19:36:00+03:00

2025-07-13T19:36:00+03:00

2025-07-13T19:36:00+03:00

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Нежин Черниговской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о взрывах в Нежине", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Черниговской области звучит более часа. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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