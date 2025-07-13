https://ria.ru/20250713/ukraina-2028894585.html

На Украине заработала автоматическая система постановки на воинский учет

На Украине заработала автоматическая система постановки на воинский учет - РИА Новости, 13.07.2025

На Украине заработала автоматическая система постановки на воинский учет

Автоматическая система постановки мужчин на воинский учет заработала на Украине, теперь всех молодых парней 17-25 лет без исключения заносят в базы военкоматов, РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T19:15:00+03:00

2025-07-13T19:15:00+03:00

2025-07-13T19:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

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джейк салливан

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Автоматическая система постановки мужчин на воинский учет заработала на Украине, теперь всех молодых парней 17-25 лет без исключения заносят в базы военкоматов, сообщил украинский юрист Юрий Танасийчук. По его словам, система называется "Оберег". Она синхронизируется с госреестрами, данные военнообязанных вносятся в базы военных комиссариатов без их явки. "Это касается категории военнообязанных лиц - молодых парней в возрасте от 17 до 25 лет. Система "Оберег", пользуясь данными реестров, в частности, государственной миграционной службы, автоматически ставит на учет военнообязанных", - рассказал Танасийчук в эфире телеканала "Киев 24". Если лицо признано непригодным к военной службе по состоянию здоровья или по другим причинам не подлежит мобилизации, в таком случае ему необходимо лично явиться в военкомат для уточнения данных, добавил юрист. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Весной 2024 года Зеленский подписал закон, по которому мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет. Позднее бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что властям в Киеве предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет. Закон об усилении мобилизации, вступивший в силу на Украине 18 мая 2024 года, предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

https://ria.ru/20250301/ukraina-2002475502.html

https://ria.ru/20250309/ukraina-2003972630.html

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украина, сша, киев, владимир зеленский, джейк салливан