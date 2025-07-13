https://ria.ru/20250713/ukraina-2028876838.html

Журналист раскрыл, какой "сюрприз" ждет западных военных на Украине

Журналист раскрыл, какой "сюрприз" ждет западных военных на Украине - РИА Новости, 13.07.2025

Журналист раскрыл, какой "сюрприз" ждет западных военных на Украине

Британских военных ждет уничтожение в случае отправки на Украину, заявил журналист Чей Боуз в соцсети Х. РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T16:32:00+03:00

2025-07-13T16:32:00+03:00

2025-07-13T16:32:00+03:00

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Британских военных ждет уничтожение в случае отправки на Украину, заявил журналист Чей Боуз в соцсети Х."Русские уничтожат британскую армию, и это при условии, что Стармеру удастся найти кого-нибудь достаточно глупого, чтобы подписаться на билет в один конец к могильщику", — написал он.В четверг президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с британским премьером Киром Стармером заявил, что Париж и Лондон планируют отправить на Украину порядка 50 тысяч военных после прекращения огня.Стармер, со своей стороны, отметил, что штаб так называемой коалиции желающих уже действует в Париже, а ее командные структуры пока дорабатываются.О намерении отправить войска на Украину Макрон объявил в конце марта. По его словам, они не заменят ВСУ и не будут миротворцами: их целью станет "сдерживание России". Французский лидер добавил, что с этой инициативой не все согласны, но для ее реализации в этом нет необходимости.

https://ria.ru/20250713/ukraina-2028847592.html

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