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СБУ заявила о ликвидации возможных убийц полковника спецслужбы в Киеве - РИА Новости, 13.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:52 13.07.2025
https://ria.ru/20250713/ukraina-2028857544.html
СБУ заявила о ликвидации возможных убийц полковника спецслужбы в Киеве
СБУ заявила о ликвидации возможных убийц полковника спецслужбы в Киеве - РИА Новости, 13.07.2025
СБУ заявила о ликвидации возможных убийц полковника спецслужбы в Киеве
Служба безопасности Украины утверждает, что ликвидировала предполагаемых убийц полковника спецслужбы Ивана Воронича. Говорится в публикации в... РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T12:52:00+03:00
2025-07-13T12:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
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служба безопасности украины
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Служба безопасности Украины утверждает, что ликвидировала предполагаемых убийц полковника спецслужбы Ивана Воронича. Говорится в публикации в Telegram-канале."По данным следствия, убийство &lt;...&gt; совершили два человека — мужчина и женщина", — заявили в СБУ. Отмечается, что во время задержания они "оказали сопротивление и были ликвидированы". В четверг киевские правоохранительные органы сообщили, что в Голосеевском районе города произошла стрельба, при которой погиб один человек. Позже депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* сообщил, что в украинской столице был застрелен полковник СБУ Иван Воронич. Канал "Новости.LIVE" со ссылкой на спецслужбы передал, что в ведомство подтвердило смерть своего сотрудника. * Физлицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов в России.
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в мире, украина, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Служба безопасности Украины
СБУ заявила о ликвидации возможных убийц полковника спецслужбы в Киеве

СБУ заявила о ликвидации возможных убийц полковника Воронича в Киеве

© Фото : Алексей ГончаренкоСтрельба в Голосеевском районе в Киеве
Стрельба в Голосеевском районе в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© Фото : Алексей Гончаренко
Стрельба в Голосеевском районе в Киеве
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Служба безопасности Украины утверждает, что ликвидировала предполагаемых убийц полковника спецслужбы Ивана Воронича. Говорится в публикации в Telegram-канале.

"По данным следствия, убийство <...> совершили два человека — мужчина и женщина", — заявили в СБУ.

Отмечается, что во время задержания они "оказали сопротивление и были ликвидированы".

В четверг киевские правоохранительные органы сообщили, что в Голосеевском районе города произошла стрельба, при которой погиб один человек. Позже депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* сообщил, что в украинской столице был застрелен полковник СБУ Иван Воронич. Канал "Новости.LIVE" со ссылкой на спецслужбы передал, что в ведомство подтвердило смерть своего сотрудника.

* Физлицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов в России.
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
Загадочная череда убийств на Украине. Теперь - полковник СБУ
10 июля, 16:25
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСлужба безопасности Украины
 
 
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