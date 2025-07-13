https://ria.ru/20250713/ukraina-2028857544.html

СБУ заявила о ликвидации возможных убийц полковника спецслужбы в Киеве

СБУ заявила о ликвидации возможных убийц полковника спецслужбы в Киеве - РИА Новости, 13.07.2025

СБУ заявила о ликвидации возможных убийц полковника спецслужбы в Киеве

Служба безопасности Украины утверждает, что ликвидировала предполагаемых убийц полковника спецслужбы Ивана Воронича. Говорится в публикации в... РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T12:52:00+03:00

2025-07-13T12:52:00+03:00

2025-07-13T12:52:00+03:00

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Служба безопасности Украины утверждает, что ликвидировала предполагаемых убийц полковника спецслужбы Ивана Воронича. Говорится в публикации в Telegram-канале."По данным следствия, убийство <...> совершили два человека — мужчина и женщина", — заявили в СБУ. Отмечается, что во время задержания они "оказали сопротивление и были ликвидированы". В четверг киевские правоохранительные органы сообщили, что в Голосеевском районе города произошла стрельба, при которой погиб один человек. Позже депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* сообщил, что в украинской столице был застрелен полковник СБУ Иван Воронич. Канал "Новости.LIVE" со ссылкой на спецслужбы передал, что в ведомство подтвердило смерть своего сотрудника. * Физлицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов в России.

https://ria.ru/20250710/sbu-2028393275.html

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