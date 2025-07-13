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"Сатанисты не против". На Западе сделали пугающий прогноз о судьбе Украины - РИА Новости, 13.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:22 13.07.2025
https://ria.ru/20250713/ukraina-2028847592.html
"Сатанисты не против". На Западе сделали пугающий прогноз о судьбе Украины
"Сатанисты не против". На Западе сделали пугающий прогноз о судьбе Украины - РИА Новости, 13.07.2025
"Сатанисты не против". На Западе сделали пугающий прогноз о судьбе Украины
Украинские военные потерпят поражение к концу года, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х. РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T10:22:00+03:00
2025-07-13T10:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
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туомас малинен
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Украинские военные потерпят поражение к концу года, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х."Необходимо понимать, что при таких темпах Украина, скорее всего, столкнется с полным уничтожением к концу года. Сатанисты, которые нами руководят, не против, потому что считают, что это ослабит Россию", — написал он.Аналитик добавил, что оказание помощи Украине равносильно поддержке развала страны и третьей мировой войны.В июне президент Владимир Путин рассказал, что Россия пыталась "склеить ситуацию" и решить вопрос с Украиной мирным путем, однако Киев постоянно отказывался от предложений Москвы остановиться.Российский лидер подчеркнул, что Россия не добивается капитуляции Украины, но настаивает на признании реалий, которые сложились на земле. Кроме того, он отметил, что ВСУ не хватает военных на принципиальных участках фронта, а российская армия наступает по всей линии соприкосновения каждый день.
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в мире, украина, россия, туомас малинен, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Туомас Малинен, Вооруженные силы Украины
"Сатанисты не против". На Западе сделали пугающий прогноз о судьбе Украины

Финский профессор Малинен спрогнозировал крах ВСУ к концу года

© AP Photo / Jae C. HongМогилы погибших украинских военных
Могилы погибших украинских военных - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© AP Photo / Jae C. Hong
Могилы погибших украинских военных. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Украинские военные потерпят поражение к концу года, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х.
«
"Необходимо понимать, что при таких темпах Украина, скорее всего, столкнется с полным уничтожением к концу года. Сатанисты, которые нами руководят, не против, потому что считают, что это ослабит Россию", — написал он.
Аналитик добавил, что оказание помощи Украине равносильно поддержке развала страны и третьей мировой войны.
В июне президент Владимир Путин рассказал, что Россия пыталась "склеить ситуацию" и решить вопрос с Украиной мирным путем, однако Киев постоянно отказывался от предложений Москвы остановиться.
Российский лидер подчеркнул, что Россия не добивается капитуляции Украины, но настаивает на признании реалий, которые сложились на земле. Кроме того, он отметил, что ВСУ не хватает военных на принципиальных участках фронта, а российская армия наступает по всей линии соприкосновения каждый день.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияТуомас МалиненВооруженные силы Украины
 
 
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