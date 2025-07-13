https://ria.ru/20250713/ukraina-2028847592.html

"Сатанисты не против". На Западе сделали пугающий прогноз о судьбе Украины

"Сатанисты не против". На Западе сделали пугающий прогноз о судьбе Украины - РИА Новости, 13.07.2025

"Сатанисты не против". На Западе сделали пугающий прогноз о судьбе Украины

Украинские военные потерпят поражение к концу года, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х. РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T10:22:00+03:00

2025-07-13T10:22:00+03:00

2025-07-13T10:22:00+03:00

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Украинские военные потерпят поражение к концу года, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х."Необходимо понимать, что при таких темпах Украина, скорее всего, столкнется с полным уничтожением к концу года. Сатанисты, которые нами руководят, не против, потому что считают, что это ослабит Россию", — написал он.Аналитик добавил, что оказание помощи Украине равносильно поддержке развала страны и третьей мировой войны.В июне президент Владимир Путин рассказал, что Россия пыталась "склеить ситуацию" и решить вопрос с Украиной мирным путем, однако Киев постоянно отказывался от предложений Москвы остановиться.Российский лидер подчеркнул, что Россия не добивается капитуляции Украины, но настаивает на признании реалий, которые сложились на земле. Кроме того, он отметил, что ВСУ не хватает военных на принципиальных участках фронта, а российская армия наступает по всей линии соприкосновения каждый день.

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в мире, украина, россия, туомас малинен, вооруженные силы украины