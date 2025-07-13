Глава парламента Крыма призвал Трампа понять причины конфликта на Украине
Константинов призвал Трампа понять причины и первоисточник конфликта на Украине
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал президента США Дональда Трампа постараться понять причины и первоисточник конфликта на Украине.
Агентство Рейтер сообщило в пятницу со ссылкой на источники, что Трамп планирует использовать президентское право на выделение военной помощи Украине из запасов США на 300 миллионов долларов. Позже американский президент сказал телеканалу NBC News, что в понедельник сделает важное заявление по России, но не раскрыл его содержание.
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"Понимание украинского конфликта требует глубокого знания ситуации, что не свойственно современным западным политиком. Все хотят простых и быстрых решений, а в украинском конфликте этого нет. Пока на этой территории не прекратится преследование русскоязычных людей, ее милитаризация, уничтожение православия, никому этот мир не будет нужен. Трампу следовало бы постараться понять причины и первоисточник конфликта. Посмотрели бы, как бы Трамп реагировал на убийства американцев в Мексике или Канаде?", - сказал Константинов РИА Новости.
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"Мы пошли на Минские соглашения, а привело это к большой войне. Остановимся сейчас, когда дела на фронте у (Владимира) Зеленского плохи и нужно мобилизовать остатки украинцев, будут аналогичные проблемы. Хотите мира? Сядьте и сформируйте условия. Это все быстро и легко делается, если есть реальное желание, а не желание надурить", - сказал Константинов.
Ранее Трамп пригрозил устроить России "маленький сюрприз", комментируя будущие действия в отношении Москвы. Трамп также отметил, что перспектива принятия конгрессом сенатского законопроекта о новых санкциях против России будет полностью зависеть от его собственного решения. Трамп добавил, что "очень пристально" изучает данный законопроект, и отметил, что он является "опционным".
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