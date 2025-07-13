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Глава парламента Крыма призвал Трампа понять причины конфликта на Украине - РИА Новости, 13.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:55 13.07.2025
https://ria.ru/20250713/ukraina-2028845640.html
Глава парламента Крыма призвал Трампа понять причины конфликта на Украине
Глава парламента Крыма призвал Трампа понять причины конфликта на Украине - РИА Новости, 13.07.2025
Глава парламента Крыма призвал Трампа понять причины конфликта на Украине
Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал президента США Дональда Трампа постараться понять причины и первоисточник конфликта на Украине. РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T09:55:00+03:00
2025-07-13T09:55:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал президента США Дональда Трампа постараться понять причины и первоисточник конфликта на Украине. Агентство Рейтер сообщило в пятницу со ссылкой на источники, что Трамп планирует использовать президентское право на выделение военной помощи Украине из запасов США на 300 миллионов долларов. Позже американский президент сказал телеканалу NBC News, что в понедельник сделает важное заявление по России, но не раскрыл его содержание. "Понимание украинского конфликта требует глубокого знания ситуации, что не свойственно современным западным политиком. Все хотят простых и быстрых решений, а в украинском конфликте этого нет. Пока на этой территории не прекратится преследование русскоязычных людей, ее милитаризация, уничтожение православия, никому этот мир не будет нужен. Трампу следовало бы постараться понять причины и первоисточник конфликта. Посмотрели бы, как бы Трамп реагировал на убийства американцев в Мексике или Канаде?", - сказал Константинов РИА Новости. По его мнению, Украина должна стать демилитаризованной территорией, чтобы у России не возникало опасений и были четкие гарантии безопасности. "Мы пошли на Минские соглашения, а привело это к большой войне. Остановимся сейчас, когда дела на фронте у (Владимира) Зеленского плохи и нужно мобилизовать остатки украинцев, будут аналогичные проблемы. Хотите мира? Сядьте и сформируйте условия. Это все быстро и легко делается, если есть реальное желание, а не желание надурить", - сказал Константинов. Ранее Трамп пригрозил устроить России "маленький сюрприз", комментируя будущие действия в отношении Москвы. Трамп также отметил, что перспектива принятия конгрессом сенатского законопроекта о новых санкциях против России будет полностью зависеть от его собственного решения. Трамп добавил, что "очень пристально" изучает данный законопроект, и отметил, что он является "опционным".
https://ria.ru/20250711/tramp-2028433831.html
https://ria.ru/20250710/ukraina-2028239719.html
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россия, украина, москва, дональд трамп, владимир константинов, республика крым, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Москва, Дональд Трамп, Владимир Константинов, Республика Крым, В мире
Глава парламента Крыма призвал Трампа понять причины конфликта на Украине

Константинов призвал Трампа понять причины и первоисточник конфликта на Украине

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал президента США Дональда Трампа постараться понять причины и первоисточник конфликта на Украине.
Агентство Рейтер сообщило в пятницу со ссылкой на источники, что Трамп планирует использовать президентское право на выделение военной помощи Украине из запасов США на 300 миллионов долларов. Позже американский президент сказал телеканалу NBC News, что в понедельник сделает важное заявление по России, но не раскрыл его содержание.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
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"Понимание украинского конфликта требует глубокого знания ситуации, что не свойственно современным западным политиком. Все хотят простых и быстрых решений, а в украинском конфликте этого нет. Пока на этой территории не прекратится преследование русскоязычных людей, ее милитаризация, уничтожение православия, никому этот мир не будет нужен. Трампу следовало бы постараться понять причины и первоисточник конфликта. Посмотрели бы, как бы Трамп реагировал на убийства американцев в Мексике или Канаде?", - сказал Константинов РИА Новости.
По его мнению, Украина должна стать демилитаризованной территорией, чтобы у России не возникало опасений и были четкие гарантии безопасности.
«
"Мы пошли на Минские соглашения, а привело это к большой войне. Остановимся сейчас, когда дела на фронте у (Владимира) Зеленского плохи и нужно мобилизовать остатки украинцев, будут аналогичные проблемы. Хотите мира? Сядьте и сформируйте условия. Это все быстро и легко делается, если есть реальное желание, а не желание надурить", - сказал Константинов.
Ранее Трамп пригрозил устроить России "маленький сюрприз", комментируя будущие действия в отношении Москвы. Трамп также отметил, что перспектива принятия конгрессом сенатского законопроекта о новых санкциях против России будет полностью зависеть от его собственного решения. Трамп добавил, что "очень пристально" изучает данный законопроект, и отметил, что он является "опционным".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаМоскваДональд ТрампВладимир КонстантиновРеспублика КрымВ мире
 
 
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