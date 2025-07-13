МИД Украины сделал скандальное заявление о переговорах в Стамбуле
Замглавы МИД Украины Кислица: формат переговоров в Стамбуле с РФ исчерпал себя
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМинистр обороны Украины Рустем Умеров и первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица общаются с журналистами после прямых переговоров между делегациями России и Украины возле дворца Чираган
Министр обороны Украины Рустем Умеров и первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица общаются с журналистами после прямых переговоров между делегациями России и Украины возле дворца Чираган. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Формат стамбульских переговоров с Россией практически исчерпал себя, такую позицию высказал замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица в беседе с Kyiv Independent.
"Этот (Стамбульский — Прим. Ред.) формат себя практически исчерпал", — сказал он.
При этом Кислица признал, что гуманитарный вопрос играл важную роль на переговорах в Стамбуле, несмотря на разные точки зрения и условия сторон по этому вопросу. Вместе с тем он выступил с утверждением, что "за исключением гуманитарной составляющей никаких переговоров в Стамбуле не было", — до Кислица.
Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. Турецкий дипломатический источник ранее сообщил РИА Новости, что Анкара ожидает решения России и Украины о дате третьего раунда переговоров в Стамбуле.
Россия ранее неоднократно заявляла о готовности к третьему раунду переговоров с Украиной.
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