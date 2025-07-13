Рейтинг@Mail.ru
МИД Украины сделал скандальное заявление о переговорах в Стамбуле - РИА Новости, 13.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:32 13.07.2025
https://ria.ru/20250713/ukraina-2028824083.html
МИД Украины сделал скандальное заявление о переговорах в Стамбуле
МИД Украины сделал скандальное заявление о переговорах в Стамбуле - РИА Новости, 13.07.2025
МИД Украины сделал скандальное заявление о переговорах в Стамбуле
Формат стамбульских переговоров с Россией практически исчерпал себя, такую позицию высказал замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица в беседе с Kyiv... РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T00:32:00+03:00
2025-07-13T00:32:00+03:00
в мире
россия
украина
стамбул
сергей кислица
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020502966_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8aa465df7078cc768889852d9492d53b.jpg
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Формат стамбульских переговоров с Россией практически исчерпал себя, такую позицию высказал замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица в беседе с Kyiv Independent."Этот (Стамбульский — Прим. Ред.) формат себя практически исчерпал", — сказал он.При этом Кислица признал, что гуманитарный вопрос играл важную роль на переговорах в Стамбуле, несмотря на разные точки зрения и условия сторон по этому вопросу. Вместе с тем он выступил с утверждением, что "за исключением гуманитарной составляющей никаких переговоров в Стамбуле не было", — до Кислица.Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. Турецкий дипломатический источник ранее сообщил РИА Новости, что Анкара ожидает решения России и Украины о дате третьего раунда переговоров в Стамбуле.Россия ранее неоднократно заявляла о готовности к третьему раунду переговоров с Украиной.
https://ria.ru/20250624/slutskij-2025196589.html
https://ria.ru/20250604/lavrov-2020894573.html
россия
украина
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020502966_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bc1a7a7536a7e494b2c855681f9b1ddc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, стамбул, сергей кислица
В мире, Россия, Украина, Стамбул, Сергей Кислица
МИД Украины сделал скандальное заявление о переговорах в Стамбуле

Замглавы МИД Украины Кислица: формат переговоров в Стамбуле с РФ исчерпал себя

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМинистр обороны Украины Рустем Умеров и первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица общаются с журналистами после прямых переговоров между делегациями России и Украины возле дворца Чираган
Министр обороны Украины Рустем Умеров и первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица общаются с журналистами после прямых переговоров между делегациями России и Украины возле дворца Чираган - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Министр обороны Украины Рустем Умеров и первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица общаются с журналистами после прямых переговоров между делегациями России и Украины возле дворца Чираган. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Формат стамбульских переговоров с Россией практически исчерпал себя, такую позицию высказал замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица в беседе с Kyiv Independent.
"Этот (Стамбульский — Прим. Ред.) формат себя практически исчерпал", — сказал он.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Слуцкий прокомментировал слова Рютте о переговорах в Стамбуле
24 июня, 19:54
При этом Кислица признал, что гуманитарный вопрос играл важную роль на переговорах в Стамбуле, несмотря на разные точки зрения и условия сторон по этому вопросу. Вместе с тем он выступил с утверждением, что "за исключением гуманитарной составляющей никаких переговоров в Стамбуле не было", — до Кислица.
Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. Турецкий дипломатический источник ранее сообщил РИА Новости, что Анкара ожидает решения России и Украины о дате третьего раунда переговоров в Стамбуле.
Россия ранее неоднократно заявляла о готовности к третьему раунду переговоров с Украиной.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Лавров оценил встречу России и Украины в Стамбуле
4 июня, 16:43
 
В миреРоссияУкраинаСтамбулСергей Кислица
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала