https://ria.ru/20250713/ukraina-2028750747.html

Макрон и Стармер решили довести Украину до капитуляции

Макрон и Стармер решили довести Украину до капитуляции - РИА Новости, 13.07.2025

Макрон и Стармер решили довести Украину до капитуляции

Пока Дональд Трамп готовится к "важному заявлению о России" в понедельник, две европейские ядерные державы сделали все для того, чтобы полностью обнулить... РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T08:00:00+03:00

2025-07-13T08:00:00+03:00

2025-07-13T08:00:00+03:00

украина

россия

париж

дональд трамп

нато

вооруженные силы украины

антанта

аналитика

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Пока Дональд Трамп готовится к "важному заявлению о России" в понедельник, две европейские ядерные державы сделали все для того, чтобы полностью обнулить резонанс от выступления американского президента. Принятое Британией и Францией решение ставит крест на попытках Трампа способствовать окончанию конфликта на Украине. Теперь для того, чтобы договориться (пусть даже в отдаленной перспективе) с Москвой, Вашингтону нужно будет вначале добиться от союзников по НАТО отказа от уже озвученных планов.Трамп, скорее всего, объявит о новых санкциях против России — точнее, стран, закупающих наших энергоресурсы. Законопроект об этом давно уже лежит в конгрессе, и теперь президенту США достаточно просто дать отмашку для его принятия. Главное для Трампа — обеспечить себе полную свободу рук в вопросе санкций, то есть чтобы он мог единолично решать, вводить их или нет — и точно так же произвольно отменять. Нет сомнений в том, что он добьется этого: контроль конгресса ему абсолютно не нужен. Но сам смысл появления нового закона (как и новой модели военных поставок на Украину — чтобы европейцы полностью оплачивали все американское оружие) для Трампа состоит в том, чтобы принудить Путина к заключению соглашения о перемирии. То есть американский президент думает, что, усилив давление, он сделает издержки для России неприемлемыми и добьется от нас согласия на остановку боевых действий.Расчет недальновидный — но Трампа убеждают, что других способов давления на Путина у него уже нет. То, что новые санкции не остановят Россию, не будет большим сюрпризом. Однако на пути к мирному соглашению (естественно, рано или поздно оно появится) теперь возникает препятствие, которое в принципе делает бессмысленными любые действия Трампа. Он может вводить новые санкции или нет, может даже отменять старые — все это не имеет никакого значения. Потому что любая американо-российская сделка по Украине упирается в желание европейцев ввести войска на территорию Незалежной. Причем сразу же после заключения перемирия — это означает, что Россия ни в коем случае на него не согласится, какими бы ни были условия и линия прекращения огня. Ввод войск стран НАТО на Украину — это абсолютная красная линия, обещая пересечь которую Запад в реальности просто обрекает Украину на войну до полного поражения и капитуляции.Что же произошло? В ходе визита Макрона в Великобританию две страны договорились о повышении статуса существующих франко-британских объединенных экспедиционных сил с уровня бригады до корпуса (50 тысяч), с тем чтобы они были способны участвовать в масштабных операциях. Кроме того, к ним могут присоединиться другие европейские страны — Макрон даже заявил, что таким образом укрепится стратегическая автономия Европы.Но самое главное, эти войска могут стать основой для оперативного планирования сил сдерживания, которые могут быть развернуты на Украине под эгидой "коалиции желающих" в рамках будущего соглашения о прекращении огня. Как сказал Макрон, "разработан план, который мы готовы реализовать в день установления режима прекращения огня", то есть моментально. И навсегда — ведь Стармер добавил, что "у нас есть будущие силы, которые будут развернуты для сдерживания российской агрессии на долгие годы".То есть Париж и Лондон готовятся к оккупации Украины — и развертывание на ее территории их "экспедиционного корпуса" будет означать фактическое вступление Украины в НАТО. Но, постойте, ведь именно из-за угрозы этого Россия и начала специальную военную операцию? А теперь нам предлагают завершить ее, чтобы НАТО могла неофициально поглотить Украину? Абсурд? Конечно. Однако своими декларациями франко-британский альянс пытается загнать в угол не Путина, а Трампа. Да, Лондон и Париж не добились от него гарантий американской поддержки экспедиционного корпуса — потому что даже, например, авиационная поддержка со стороны Соединенных Штатов означала бы их участие в оккупации. Но, не добившись гарантий, они теперь используют идею отправки корпуса для блокирования любых попыток Трампа договориться с Путиным.Ведь что получается? Представим себе, что после постепенного ухудшения ситуации для ВСУ и потери еще более ощутимой части украинской территории Трамп все-таки продавливает Киев на реальные переговоры о перемирии, объясняя, что альтернативой этому станет — через какое-то время — просто капитуляция. Но для достижения соглашения между фактически Москвой и Вашингтоном Путину нужны будут гарантии того, что никакие натовские войска не появятся на Украине, — и может ли Трамп их предоставить? Понятно, что без американского прикрытия франко-британский корпус, скорее всего, даже не попытается сунуться на Украину, но все-таки небольшая вероятность этого останется. Может ли президент России рисковать этим? Конечно, нет. Сможет ли Трамп публично приказать Лондону и Парижу не дергаться? Есть сомнения. А значит, никакое соглашение о перемирии будет невозможно.Получается, что воевать собственными силами новая Антанта не будет, но сорвать или отсрочить завершение войны ей по силам.

https://ria.ru/20250711/ukraina-2028699325.html

https://ria.ru/20250711/antanta-2028365885.html

https://ria.ru/20250711/tramp-2028433831.html

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Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

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